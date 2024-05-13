Österrikes vackraste regioner
Vid havet, i bergen, med stadskänsla eller i lugn natur, för avkoppling eller för ren action
Oavsett hur din drömsemester ser ut erbjuder Österrikes regioner en mångfald av landskap, kultur och upplevelser. Här finns något för alla att upptäcka.
För dig som älskar både sjöar och berg är Salzkammergut, Altaussee och Traunsee fantastiska val. Ötztal, Stubaital och Wilder Kaiser bjuder på allt för den alpina livsstilsentusiasten. I södra Steiermark väntar vin och natursköna omgivningar, medan Wachau längs Donau charmerar med historiska byar. Steyr imponerar med sin pittoreska gamla stad, och Bad Gastein lockar med sin unika alpstadskänsla.
Regioner vid vattnet
Bad Ischl
Charmig kurort i Salzkammergut med historisk känsla. Perfekt för avkopplande promenader i Kaiserpark och besök i Kaiservilla.
Altaussee
En idyllisk region vid sjön Altaussee. Perfekt för vandring, båtturer och avkoppling omgiven av berg. En gång runt sjön och själen skrattar!
Traunsee-Almtal
En av de vackraste sjöarna i Österrike, omgiven av imponerande berg. Vandring, bad, magnifika vyer och regionala fiskspecialiteter är höjdpunkterna i regionen.
Regioner i Alperna
Regioner med kullar och skogar
Regioner i kulturlandskap
Regioner med urban känsla
Villach
En livlig stad i Kärnten, perfekt för kultur- och naturälskare. Med sin närhet till Kärntens sjöar och Alperna är den perfekt för utflykter och familjeaktiviteter.
Steyr
En av de "små historiska städerna" med 1000 års historia, en charmig gammal stadskärna och ett flodlandskap. En perfekt blandning av kultur och natur.
Bad Gastein
En traditionell och en gång i tiden modern kurort i Gasteindalen, känd för sina termiska källor, vandrings- och vintersportanläggningar.