Vad lockar dig mest i Österrike – kristallklara sjöar, Alpernas landskap eller städer med tradition och urban charm?

Oavsett hur din drömsemester ser ut erbjuder Österrikes regioner en mångfald av landskap, kultur och upplevelser. Här finns något för alla att upptäcka.

För dig som älskar både sjöar och berg är Salzkammergut, Altaussee och Traunsee fantastiska val. Ötztal, Stubaital och Wilder Kaiser bjuder på allt för den alpina livsstilsentusiasten. I södra Steiermark väntar vin och natursköna omgivningar, medan Wachau längs Donau charmerar med historiska byar. Steyr imponerar med sin pittoreska gamla stad, och Bad Gastein lockar med sin unika alpstadskänsla.