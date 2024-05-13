Österrikes vackraste regioner
Vid havet, i bergen, med stadskänsla eller i lugn natur, för avkoppling eller för ren action

Vad lockar dig mest i Österrike – kristallklara sjöar, Alpernas landskap eller städer med tradition och urban charm?

Oavsett hur din drömsemester ser ut erbjuder Österrikes regioner en mångfald av landskap, kultur och upplevelser. Här finns något för alla att upptäcka.

För dig som älskar både sjöar och berg är Salzkammergut, Altaussee och Traunsee fantastiska val. Ötztal, Stubaital och Wilder Kaiser bjuder på allt för den alpina livsstilsentusiasten. I södra Steiermark väntar vin och natursköna omgivningar, medan Wachau längs Donau charmerar med historiska byar. Steyr imponerar med sin pittoreska gamla stad, och Bad Gastein lockar med sin unika alpstadskänsla.

Regioner vid vattnet

Sjöar, floder och kulturlandskap

Bad Ischl

Charmig kurort i Salzkammergut med historisk känsla. Perfekt för avkopplande promenader i Kaiserpark och besök i Kaiservilla.

Semester i Bad Ischl

Altaussee

En idyllisk region vid sjön Altaussee. Perfekt för vandring, båtturer och avkoppling omgiven av berg. En gång runt sjön och själen skrattar!

Semester i Altaussee

Traunsee-Almtal

En av de vackraste sjöarna i Österrike, omgiven av imponerande berg. Vandring, bad, magnifika vyer och regionala fiskspecialiteter är höjdpunkterna i regionen.

Semester vid Traunsee-sjön

Regioner i Alperna

Berg, toppar och aktiviteter

Kitzbühel

Kitzbühel – ikonisk för skidåkning och vintersport, sommarens hotspot för vandring och mountainbike. En charmig stad med alpin chic och exklusiv atmosfär.

Semester i Kitzbühel

Regioner med kullar och skogar

Lugn och orörd natur

Mühlviertel

En lugn, oförstörd region med böljande kullar, skogar och charmiga byar. Perfekt för vandring och cykling i avskild natur.

Semester i Mühlviertel

Wienerwald

UNESCO:s biosfärområde och naturpärla som erbjuder vandringsleder, historiska kloster, charmiga vingårdar och fritidsaktiviteter. Kultur möter natur!

Semester i Wienerwald

Regioner i kulturlandskap

Tradition, hantverk och natur

Regioner med urban känsla

Kultur, mångfald och natur

Villach

En livlig stad i Kärnten, perfekt för kultur- och naturälskare. Med sin närhet till Kärntens sjöar och Alperna är den perfekt för utflykter och familjeaktiviteter.

Semester i Villach

Steyr

En av de "små historiska städerna" med 1000 års historia, en charmig gammal stadskärna och ett flodlandskap. En perfekt blandning av kultur och natur.

Semester i Steyr

Bad Gastein

En traditionell och en gång i tiden modern kurort i Gasteindalen, känd för sina termiska källor, vandrings- och vintersportanläggningar.

Semester i Bad Gastein

Zell am See-Kaprun

En fashionabel semesterort vid Zeller See, omgiven av Alperna. Vandring, simning och segling på sommaren, känd som skidort på vintern.

Semester i Zell am See-Kaprun

Kulinariska regioner

Nöje, vin och gästfrihet
Den sydsteiriska vinrutten

Det här kanske också intresserar dig

Upptäck det bästa av Österrike