Österreich ist Heimat imposanter Schlösser. Genauso außergewöhnlich wie die Schlösser selbst, sind die weitläufigen Gärten mit so mancher botanischen Rarität.

Wie die Perlen einer Kette reihen sich Österreichs Schlösser von Ost bis West aneinander und schaffen vielfältige Möglichkeiten, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Dabei sind nicht nur die historischen Gebäude eine Reise wert, denn auch die kunstvoll und mit Liebe zum Detail angelegten Gärten, Parks und Lustgärten, die die Schlösser umgeben, sind wahre Juwele der Gartenarchitektur.

Symbiose von Architektur und Natur

Von klar strukturierten Beeten bis zum Alpengarten, von der Romantik bis zum Historismus, vom Lustgarten bis zum Wasserspiel: Österreichs Schlossgärten sind ebenso facettenreich wie magisch. Viele der Schlossgärten sind hunderte Jahre alt und bieten im Sommer eine willkommene Abkühlung. So ist es nicht überraschend, dass Gäste die Spaziergänge durch die grünen Oasen als Erholungspause schätzen.

Die Menschen in Österreich pflegen seit jeher eine besondere Beziehung zwischen Natur und Architektur, es ist tief in ihnen verankert. Schon früh wurde begonnen, die Schönheit der Natur in Gärten einzufangen, zu kultivieren und zu genießen. Und so laden die prachtvollen Schlossgärten Österreichs zum Spazieren, Entdecken und Verweilen ein.