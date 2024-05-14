Die schönsten Schlossgärten Österreichs
Wie die Perlen einer Kette reihen sich Österreichs Schlösser von Ost bis West aneinander und schaffen vielfältige Möglichkeiten, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Dabei sind nicht nur die historischen Gebäude eine Reise wert, denn auch die kunstvoll und mit Liebe zum Detail angelegten Gärten, Parks und Lustgärten, die die Schlösser umgeben, sind wahre Juwele der Gartenarchitektur.
Symbiose von Architektur und Natur
Von klar strukturierten Beeten bis zum Alpengarten, von der Romantik bis zum Historismus, vom Lustgarten bis zum Wasserspiel: Österreichs Schlossgärten sind ebenso facettenreich wie magisch. Viele der Schlossgärten sind hunderte Jahre alt und bieten im Sommer eine willkommene Abkühlung. So ist es nicht überraschend, dass Gäste die Spaziergänge durch die grünen Oasen als Erholungspause schätzen.
Die Menschen in Österreich pflegen seit jeher eine besondere Beziehung zwischen Natur und Architektur, es ist tief in ihnen verankert. Schon früh wurde begonnen, die Schönheit der Natur in Gärten einzufangen, zu kultivieren und zu genießen. Und so laden die prachtvollen Schlossgärten Österreichs zum Spazieren, Entdecken und Verweilen ein.
Österreichs Schlossgärten in allen Perspektiven
Gärten der Liebe
Gartenanlage von Schloss Ambras
Als Rückzugsort für seine geheime Ehefrau, Philippine Welser, ließ Erzherzog Ferdinand II. das Schloss erbauen. Hier ranken sich zahlreiche Legenden um die Schlossherrin.
Schlossgärten und die Artenvielfalt
Schlossgärten Herberstein
Hier gibt es viel zu entdecken: einen Zoo mit Tieren aller Kontinente. Die Gartenanlage, die entlang dem Sonnenlauf angelegt wurde. Zudem strahlen farbliche Themenbeete.
Gartenanlage Schloss Rosegg
Im Wildtierpark spazieren Gäste um den historischen Burgberg und beobachten über 300 Tiere – manche in Freigehegen. Danach lohnt der Gang durchs Labyrinth und zum Schloss
Schlosspark Schönbrunn
Der älteste Zoo der Welt ist die größte Attraktion in Schönbrunn. Tipp: Genug Zeit einplanen, denn der weitläufige Schlosspark und das Schloss möchten entdeckt werden.
Prinz Eugen und die Botanik
Weingarten oder Schlossgarten?
Schlossgärten der Extraklasse
Gartenanlage Schloss Rosegg
Im 2.400 m² großen Labyrinth suchen Gäste den Weg durch die Irrgänge, die von insgesamt 3.000 Hainbuchen gesäumt sind und eine Hecke von insgesamt einem Kilometer ergeben
Schlosspark Laxenburg
Für Entspannung und Ruhe sorgen jahrhundertealte Bäume und ein zehn Kilometer langes Wegenetz neben weitläufigen Wiesen und Wasserflächen.
Schlossgärten mit technischen Raffinessen
Schlosspark Esterházy
Wo heute ein Café ist, stand einst die erste Watt'sche Dampfmaschine der Monarchie. Sie betrieb den Wasserkreislauf der vier Teiche und der Gewächshäuser der Orangerie.
Schlossgärten mit Auszeichnung
Schlosspark Eggenberg
Als architektonische Allegorie des Universums geplant und umrahmt von fünf Gärten.
Mirabellgarten
Die Ausrichtung des barocken Lustgartens auf Dom und Festung betont das Stadtbild Salzburgs.
Schlosspark Schönbrunn
Was für ein Ausblick von der Gloriette über den Park, den Kronprinzen-, und den Irrgarten!
Klimaschutz-Infos
Biodiversität und Artenreichtum in Schlossgärten
Schlossgärten sind nicht nur wunderbare Ausflugsziele, wo wir Menschen Ruhe und Entspannung finden. Die großzügigen Anlagen sind auch wichtige Zufluchtsorte und Heimat vieler Tier- und Pflanzenarten. Aus diesem Grund lassen viele der Schlossgärten Grünflächen nun zu Wildblumenwiesen werden: Auf der Gloriette-Wiese, im Schlosspark Schönbrunn in Wien, wachsen wilde Blumen – für Insekten ein Paradies.
In den Salzburger Parks dürfen „wilde Ecken“ blühen. Aber auch Verkehrsinseln an Straßen werden zu Bienenweiden und die Mäh-Zeiten sind auf Flora und Fauna angepasst.
Egal ob Schlosspark, Kreisverkehr oder Grünstreifen – jede Fläche macht einen Unterschied für die Artenvielfalt.
Und die Anreise mit der Bahn ist nun noch nachhaltiger: Die ÖBB lässt Straßenböschungen, Grünstreifen und Bahnhofswiesen zu Bienenparadiesen werden: Bienenstöcke und Honig inklusive!