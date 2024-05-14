Areal Schloss Hof

Die schönsten Schlossgärten Österreichs

Österreich ist Heimat imposanter Schlösser. Genauso außergewöhnlich wie die Schlösser selbst, sind die weitläufigen Gärten mit so mancher botanischen Rarität.

Wie die Perlen einer Kette reihen sich Österreichs Schlösser von Ost bis West aneinander und schaffen vielfältige Möglichkeiten, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Dabei sind nicht nur die historischen Gebäude eine Reise wert, denn auch die kunstvoll und mit Liebe zum Detail angelegten Gärten, Parks und Lustgärten, die die Schlösser umgeben, sind wahre Juwele der Gartenarchitektur.

Symbiose von Architektur und Natur

Von klar strukturierten Beeten bis zum Alpengarten, von der Romantik bis zum Historismus, vom Lustgarten bis zum Wasserspiel: Österreichs Schlossgärten sind ebenso facettenreich wie magisch. Viele der Schlossgärten sind hunderte Jahre alt und bieten im Sommer eine willkommene Abkühlung. So ist es nicht überraschend, dass Gäste die Spaziergänge durch die grünen Oasen als Erholungspause schätzen. 

Die Menschen in Österreich pflegen seit jeher eine besondere Beziehung zwischen Natur und Architektur, es ist tief in ihnen verankert. Schon früh wurde begonnen, die Schönheit der Natur in Gärten einzufangen, zu kultivieren und zu genießen. Und so laden die prachtvollen Schlossgärten Österreichs zum Spazieren, Entdecken und Verweilen ein.

Österreichs Schlossgärten in allen Perspektiven

Gärten der Liebe

Gartenanlage von Schloss Ambras

Als Rückzugsort für seine geheime Ehefrau, Philippine Welser, ließ Erzherzog Ferdinand II. das Schloss erbauen. Hier ranken sich zahlreiche Legenden um die Schlossherrin.

Schloss Ambras

Mirabellgarten

Durch den barocken Lust- und Rosengarten zum Springbrunnen streifen, in den Hecken weiße Zwerge aus Marmor entdecken und wie einst Salome Alt, bis zur Festung blicken.

Schloss Mirabell

Schlossgärten und die Artenvielfalt

Schlossgärten Herberstein

Hier gibt es viel zu entdecken: einen Zoo mit Tieren aller Kontinente. Die Gartenanlage, die entlang dem Sonnenlauf angelegt wurde. Zudem strahlen farbliche Themenbeete.

Gartenschloss Herberstein

Gartenanlage Schloss Rosegg

Im Wildtierpark spazieren Gäste um den historischen Burgberg und beobachten über 300 Tiere – manche in Freigehegen. Danach lohnt der Gang durchs Labyrinth und zum Schloss

Schloss Rosegg

Schlosspark Schönbrunn

Der älteste Zoo der Welt ist die größte Attraktion in Schönbrunn. Tipp: Genug Zeit einplanen, denn der weitläufige Schlosspark und das Schloss möchten entdeckt werden.

Schloss Schönbrunn

Gärten von Schloss Hof

Wo strahlen weiße Esel und Lipizzaner mit exotischen Pflanzen um die Wette? Im barocken Garten von Schloss Hof! Er beeindruckt zudem mit seinen 7 Terrassen und 6 Brunnen.

Schloss Hof

Prinz Eugen und die Botanik

Prinz Eugen war nicht nur Feldherr, sondern auch leidenschaftlicher Gärtner. Gleich vier Schlösser verwandelte der Prinz in fantastische barocke Anlagen.

Schloss Hof

Schloss Belvedere

Schloss Niederweiden

Schloss Obersiebenbrunn

Weingarten oder Schlossgarten?

Schloss Kapfenstein

Ein Picknick inmitten der 40 Hektar Weinrieden genießen und dabei den Blick bis Ungarn und Slowenien streifen lassen.

Bio-Weingut Schloss Kapfenstein

Schlossgärten der Extraklasse

Gartenanlage Schloss Rosegg

Im 2.400 m² großen Labyrinth suchen Gäste den Weg durch die Irrgänge, die von insgesamt 3.000 Hainbuchen gesäumt sind und eine Hecke von insgesamt einem Kilometer ergeben

Schloss Rosegg

Schlosspark Laxenburg

Für Entspannung und Ruhe sorgen jahrhundertealte Bäume und ein zehn Kilometer langes Wegenetz neben weitläufigen Wiesen und Wasserflächen.

Schloss Laxenburg

Gartenanlagen von Schloss Belvedere

Hier findet ihr nicht nur den ältesten Alpengarten Europas, sondern auch den Schloss-, den Kammer-, den Skulpturengarten sowie den Botanischen Garten.

Schloss Belvedere

Schlossgärten mit technischen Raffinessen

Schlosspark Esterházy

Wo heute ein Café ist, stand einst die erste Watt'sche Dampfmaschine der Monarchie. Sie betrieb den Wasserkreislauf der vier Teiche und der Gewächshäuser der Orangerie.

Schlosspark Esterházy

Schlossgarten Hellbrunn

Die Wasserspiele im Schlossgarten erstaunen die Gäste mit mystischen Grotten, tückischen Spritzbrunnen und 200 handgefertigten und wasserbetriebenen Marionetten.

Schloss Hellbrunn

Schlossgärten mit Auszeichnung

Mit dem Prädikat „Welterbe“ zeichnet die UNESCO Ziele aus, die einzigartige Zeugnisse vergangener, aber lebendig gehaltener Kulturen oder einmalige Naturlandschaften sind. Gleich vier Schlösser mit den dazugehörigen Schlossgärten dürfen sich damit schmücken.

Schlosspark Eggenberg

Als architektonische Allegorie des Universums geplant und umrahmt von fünf Gärten.

Schlosspark Eggenberg

Mirabellgarten

Die Ausrichtung des barocken Lustgartens auf Dom und Festung betont das Stadtbild Salzburgs.

Schloss Mirabell

Schlosspark Schönbrunn

Was für ein Ausblick von der Gloriette über den Park, den Kronprinzen-, und den Irrgarten!

Schloss Schönbrunn

Gartenanlagen Belvedere

Mit seiner Landschaftsarchitektur sind die Gärten eine Symbiose aus Architektur und Natur.

Schloss Belvedere

Klimaschutz-Infos

Biodiversität und Artenreichtum in Schlossgärten

Schlossgärten sind nicht nur wunderbare Ausflugsziele, wo wir Menschen Ruhe und Entspannung finden. Die großzügigen Anlagen sind auch wichtige Zufluchtsorte und Heimat vieler Tier- und Pflanzenarten. Aus diesem Grund lassen viele der Schlossgärten Grünflächen nun zu Wildblumenwiesen werden: Auf der Gloriette-Wiese, im Schlosspark Schönbrunn in Wien, wachsen wilde Blumen – für Insekten ein Paradies.

In den Salzburger Parks dürfen „wilde Ecken“ blühen. Aber auch Verkehrsinseln an Straßen werden zu Bienenweiden und die Mäh-Zeiten sind auf Flora und Fauna angepasst.

Egal ob Schlosspark, Kreisverkehr oder Grünstreifen – jede Fläche macht einen Unterschied für die Artenvielfalt.

Und die Anreise mit der Bahn ist nun noch nachhaltiger: Die ÖBB lässt Straßenböschungen, Grünstreifen und Bahnhofswiesen zu Bienenparadiesen werden: Bienenstöcke und Honig inklusive!

FAQs

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Kärnten:

  • Im Tierpark Rosegg sind Hunde erlaubt, allerdings nicht im Labyrinth.

Niederösterreich:

  • Schlosspark Laxenburg

SalzburgerLand:

  • Schlosspark Hellbrunn

Steiermark:

  • Schlosspark Herberstein

Tirol:

  • Schlosspark Ambras

Es besteht in allen Gärten und Parks Leinenpflicht.

Kärnten:

  • Schloss Rosegg

Steiermark:

  • Schloss Herberstein

Wien:

  • Schloss Schönbrunn

  • Die Grüne Rose ist im Gartenschloss Herberstein zu Hause.

  • Im Park von Schloss Eggenberg wachsen nur Rosen, die bereits vor 1837 bekannt und kultiviert waren, ebenso wie der Olivenbaummethusalem oder eine imposante Albizia.

  • Die Fockea – ein Nachwuchs der ältesten sukkulenten Topfpflanze der Welt – wartet in den Glashäusern von Schönbrunn auf Besucher:innen.

  • Im Meierhof auf Schloss Hof gedeihen wieder althergebrachte Blumen-, Kräuter-, Obst- und Gemüsesorten.

  • Im Frühling findet jährlich die Raritätenbörse im Botanischen Garten von Schloss Belvedere statt. Hier finden Besucher:innen so manche Besonderheit für den eigenen Garten oder Balkon.

  • Botanische Kostbarkeiten wie der Tulpenbaum, der Geweihbaum, die Libanon-Zeder, die Hopfen-Buche, der Japanische Schnurbaum oder der Föhrenhain lassen sich im Schlosspark Esterházy bewundern.

