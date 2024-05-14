UNESCO Weltkulturerbe und Welterbestätten in Österreich

„Historische Städte und Architektur“ Historisches Zentrum der Stadt Salzburg

Die Stadt Salzburg verdankt ihren Ruhm architektonischen, künstlerischen und natürlichen Einflüssen: dem einzigartigen Zauber seiner städtebaulichen Erscheinung, der glücklichen Fügung, dass Wolfgang Amadeus Mozart hier im Jahre 1756 geboren wurde sowie der landschaftlichen Schönheit seiner Umgebung.

Reichtum und Wohlstand hat die Stadt Salzburg durch jahrhundertelangen internationalen Handel mit Salz, dem „weißen Gold“, errungen. Die Einkünfte aus dem Salzhandel ermöglichten es den Fürst-Erzbischöfen, eine prächtige Barockstadt zu bauen.