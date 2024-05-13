Wolfgang Amadeus Mozart
Musikaliskt geni med mycket humor
Wolfgang Amadeus Mozart var ett musikaliskt underbarn som började komponera redan vid fem års ålder. Redan som sexåring turnerade han genom Europa, där han förtrollade kungligheter och aristokrater med sitt unika geni. Under sitt korta liv – han blev bara 35 år – skapade Mozart hela 626 verk, däribland ikoniska symfonier, operor som 'Trollflöjten', kammarmusik och konserter. 'Eine kleine Nachtmusik' är ett av hans mest älskade stycken.
Mozart var outtröttligt produktiv och sägs ha förbrukat åtta kilometer notpapper för sina kompositioner. Trots sin briljans var 'Wolferl', som familjen kallade honom, en impulsiv och humoristisk person. Hans brev avslöjar en lekfull och skämtsam sida. Mozarts musik lever vidare och fortsätter att inspirera och beröra människor världen över.
Mozart i bilder
Visste du att ...
... Mozart bara var 35 år gammal och tillbringade tio av dessa år på resande fot?
Han tillbringade mycket tid på konsertturnéer i Europa, till exempel i Frankrike och England.
... resandet var besvärligt och långsamt på Mozarts tid?
En resa med hästdroska från Salzburg till Wien kunde ta upp till en vecka.
... ett "resepiano" följde med Mozart på hans turnéer?
Det lilla scenpianot var 90 cm brett och 31 cm djupt - perfekt för att komponera på resande fot.
... Mozart alltid tog med sig litteratur, en reseguide och grammatikböcker?
Han använde sina resor för att lära sig nya språk och vidareutbilda sig.
... pappa Leopold Mozart alltid hade rekommendationsbrev med sig?
Dessa hjälpte honom att bli mottagen av aristokrater och gjorde resandet mer behagligt.
Visste du att...
... Mozart tillbringade sin mest produktiva tid på Domgasse 5 i Wien?
Här, i dagens Mozarthaus Vienna, skapade han många av sina mest kända verk.
... Mozarts årsinkomst i genomsnitt var 5 000 floriner (cirka 150 000 euro)?
Trots ekonomiska svårigheter kunde han leva som en respekterad pianist och kompositör.
... Mozart bestämde sig för att gifta sig av kärlek istället för att leta efter en "passande ogift kvinna"?
Trots sin adelstitel förblev titeln i bakgrunden och han gifte sig med Constanze Weber.
... Mozart och Joseph Haydn utvecklade en nära vänskap från 1781?
Åldersskillnaden på 24 år var inget hinder; de två förenades av ett starkt musikaliskt band.
... kvinnor spelade en viktig roll i Mozarts liv?
Mozart sägs ha haft många nära relationer med andra kvinnor än sin fru.
Visste du att ...
... Mozart tillbringade de sista tio åren av sitt liv i Wien?
Det var här han gifte sig, hans barn föddes och han dog slutligen i den kejserliga staden.
... Mozart trodde att han hade blivit förgiftad strax före sin död?
Han uttryckte denna misstanke, men vetenskaplig forskning motbevisade denna teori.
... många rykten och legender cirkulerar om Mozarts plötsliga död?
Kompositörens mystiska död och liv har lett till många spekulationer.
... Mozart begravdes i Wien?
Hans grav finns på St. Marx-kyrkogården, men den exakta platsen är okänd.
Mozartupplevelser året runt
MYTHOS MOZART i Wien
Fördjupa dig i Mozarts värld på en timme genom fem rum: En multimedial och interaktiv upplevelse om kompositörens liv och verk.
Mozart promenad i Wien
På Mozarts spår genom Wien: det var här han tillbringade sina sista tio år, gifte sig, komponerade, dog och begravdes på St Marx-kyrkogården.
Mozarts födelseplats i Salzburg
Födelsehuset, där underbarnet föddes 1756, är ett av de mest besökta museerna i världen och är tillgänglighetsanpassat.
Mozartveckan i Salzburg
Mozartveckan i Salzburg, världens ledande Mozartfestival, är en serie konserter som äger rum varje år runt Mozarts födelsedag.
Festspelen i Salzburg
Mozart är en central del av Salzburgfestivalen. Många av hans verk framförs regelbundet och präglar festivalprogrammet.
Grafenegg-festivalen
Mozarts musik tolkas varje år på Grafenegg-festivalen av förstklassiga orkestrar och solister och kompletterar det klassiska programmet.
styriarte i Graz
Festivalen i Graz, som grundades för att hedra dirigenten Nikolaus Harnoncourt, presenterar varje år Mozarts verk - oftast i den ursprungliga stilen från hans tid.
En musikalisk epok av harmoni
Wienklassicismen (1770–1830) är en av Europas mest inflytelserika stilar inom konstmusik, präglad av tonsättare som Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart och Ludwig van Beethoven.
Efter Mozarts flytt till Wien blev staden ett centrum för den musikaliska utvecklingen, där han och Haydn utbytte idéer och skapade banbrytande verk som nya stråkkvartetter och symfonier, en av tidens mest älskade genrer.
Idag är Wien fortfarande en musikstad i världsklass, där 10 000 människor varje kväll njuter av levande klassisk musik – en upplevelse som saknar motstycke i någon annan stad.
Upplev Mozart med alla dina sinnen
Lyssna på Mozart
En av de mest magnifika platserna för att lyssna på Mozart: På Wiens statsopera står operor som Don Giovanni, Trollflöjten och Figaros bröllop på repertoaren.
Se Mozart
Med "Facing Mozart" kan besökarna interaktivt väcka Mozarts porträtt till liv: att styra hans huvudrörelser och ansiktsuttryck med hjälp av ansiktsspårning är roligt!