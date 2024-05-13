Wolfgang Amadeus Mozart är en av världens mest ikoniska kompositörer. Hans tidlösa musik lockar tusentals att besöka Wien och Salzburg, där hans mästerverk skapades.

Wolfgang Amadeus Mozart var ett musikaliskt underbarn som började komponera redan vid fem års ålder. Redan som sexåring turnerade han genom Europa, där han förtrollade kungligheter och aristokrater med sitt unika geni. Under sitt korta liv – han blev bara 35 år – skapade Mozart hela 626 verk, däribland ikoniska symfonier, operor som 'Trollflöjten', kammarmusik och konserter. 'Eine kleine Nachtmusik' är ett av hans mest älskade stycken.

Mozart var outtröttligt produktiv och sägs ha förbrukat åtta kilometer notpapper för sina kompositioner. Trots sin briljans var 'Wolferl', som familjen kallade honom, en impulsiv och humoristisk person. Hans brev avslöjar en lekfull och skämtsam sida. Mozarts musik lever vidare och fortsätter att inspirera och beröra människor världen över.