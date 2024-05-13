Wolfgang Amadeus Mozart
Musikaliskt geni med mycket humor

Wolfgang Amadeus Mozart är en av världens mest ikoniska kompositörer. Hans tidlösa musik lockar tusentals att besöka Wien och Salzburg, där hans mästerverk skapades.

Wolfgang Amadeus Mozart var ett musikaliskt underbarn som började komponera redan vid fem års ålder. Redan som sexåring turnerade han genom Europa, där han förtrollade kungligheter och aristokrater med sitt unika geni. Under sitt korta liv – han blev bara 35 år – skapade Mozart hela 626 verk, däribland ikoniska symfonier, operor som 'Trollflöjten', kammarmusik och konserter. 'Eine kleine Nachtmusik' är ett av hans mest älskade stycken.

Mozart var outtröttligt produktiv och sägs ha förbrukat åtta kilometer notpapper för sina kompositioner. Trots sin briljans var 'Wolferl', som familjen kallade honom, en impulsiv och humoristisk person. Hans brev avslöjar en lekfull och skämtsam sida. Mozarts musik lever vidare och fortsätter att inspirera och beröra människor världen över.

Wolfgang Amadeus Mozart
Föddes:27. Januari 1756 i Salzburg
Avled: 5. December 1791 i Wien
Smeknamn:Wolferl
Opus:626 verk (katalogiserade i Köchelkatalogen)
Mest kända verk:Trollflöjten
Hans första verk:Menuett i F-dur (1761 - vid 5 års ålder)
Hans sista verk:Requiem i d-moll (1791)

Mozart i bilder

Visste du att ...

Resor och utbildning

  • ... Mozart bara var 35 år gammal och tillbringade tio av dessa år på resande fot?

    Han tillbringade mycket tid på konsertturnéer i Europa, till exempel i Frankrike och England.

  • ... resandet var besvärligt och långsamt på Mozarts tid?

    En resa med hästdroska från Salzburg till Wien kunde ta upp till en vecka.

  • ... ett "resepiano" följde med Mozart på hans turnéer?

    Det lilla scenpianot var 90 cm brett och 31 cm djupt - perfekt för att komponera på resande fot.

  • ... Mozart alltid tog med sig litteratur, en reseguide och grammatikböcker?

    Han använde sina resor för att lära sig nya språk och vidareutbilda sig.

  • ... pappa Leopold Mozart alltid hade rekommendationsbrev med sig?

    Dessa hjälpte honom att bli mottagen av aristokrater och gjorde resandet mer behagligt.

Visste du att...

Kärlek, vänskap och framgång

  • ... Mozart tillbringade sin mest produktiva tid på Domgasse 5 i Wien?

    Här, i dagens Mozarthaus Vienna, skapade han många av sina mest kända verk.

  • ... Mozarts årsinkomst i genomsnitt var 5 000 floriner (cirka 150 000 euro)?

    Trots ekonomiska svårigheter kunde han leva som en respekterad pianist och kompositör.

  • ... Mozart bestämde sig för att gifta sig av kärlek istället för att leta efter en "passande ogift kvinna"?

    Trots sin adelstitel förblev titeln i bakgrunden och han gifte sig med Constanze Weber.

  • ... Mozart och Joseph Haydn utvecklade en nära vänskap från 1781?

    Åldersskillnaden på 24 år var inget hinder; de två förenades av ett starkt musikaliskt band.

  • ... kvinnor spelade en viktig roll i Mozarts liv?

    Mozart sägs ha haft många nära relationer med andra kvinnor än sin fru.

Visste du att ...

Liv och död

  • ... Mozart tillbringade de sista tio åren av sitt liv i Wien?

    Det var här han gifte sig, hans barn föddes och han dog slutligen i den kejserliga staden.

  • ... Mozart trodde att han hade blivit förgiftad strax före sin död?

    Han uttryckte denna misstanke, men vetenskaplig forskning motbevisade denna teori.

  • ... många rykten och legender cirkulerar om Mozarts plötsliga död?
    Kompositörens mystiska död och liv har lett till många spekulationer.

  • ... Mozart begravdes i Wien?

    Hans grav finns på St. Marx-kyrkogården, men den exakta platsen är okänd.

Mozartupplevelser året runt

Fördjupa dig i Mozarts värld på en timme genom fem rum: En multimedial och interaktiv upplevelse om kompositörens liv och verk.

På Mozarts spår genom Wien: det var här han tillbringade sina sista tio år, gifte sig, komponerade, dog och begravdes på St Marx-kyrkogården.

Födelsehuset, där underbarnet föddes 1756, är ett av de mest besökta museerna i världen och är tillgänglighetsanpassat.

Mozartveckan i Salzburg, världens ledande Mozartfestival, är en serie konserter som äger rum varje år runt Mozarts födelsedag.

Mozart är en central del av Salzburgfestivalen. Många av hans verk framförs regelbundet och präglar festivalprogrammet.

Mozarts musik tolkas varje år på Grafenegg-festivalen av förstklassiga orkestrar och solister och kompletterar det klassiska programmet.

Festivalen i Graz, som grundades för att hedra dirigenten Nikolaus Harnoncourt, presenterar varje år Mozarts verk - oftast i den ursprungliga stilen från hans tid.

Mozarts liv och arbete kan upplevas i hans historiska lägenhet nära Stephansdomen i centrala Wien. Wienåren från 1781-1791 står i centrum.

En musikalisk epok av harmoni

Klassisk musik från Wien

Wienklassicismen (1770–1830) är en av Europas mest inflytelserika stilar inom konstmusik, präglad av tonsättare som Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart och Ludwig van Beethoven.

Efter Mozarts flytt till Wien blev staden ett centrum för den musikaliska utvecklingen, där han och Haydn utbytte idéer och skapade banbrytande verk som nya stråkkvartetter och symfonier, en av tidens mest älskade genrer.

Idag är Wien fortfarande en musikstad i världsklass, där 10 000 människor varje kväll njuter av levande klassisk musik – en upplevelse som saknar motstycke i någon annan stad.

Upplev Mozart med alla dina sinnen

En av de mest magnifika platserna för att lyssna på Mozart: På Wiens statsopera står operor som Don Giovanni, Trollflöjten och Figaros bröllop på repertoaren.

Den väldoftande rosen "Constanze Mozart" - uppkallad efter Mozarts fru.

Med "Facing Mozart" kan besökarna interaktivt väcka Mozarts porträtt till liv: att styra hans huvudrörelser och ansiktsuttryck med hjälp av ansiktsspårning är roligt!

Det finns många varianter av Salzburgs Mozartkugel - men det är bara Fürst-konfektyr som tillverkar originalet: en marsipankärna täckt med nougat och mörk choklad.

Vanliga frågor

Wolfgang Amadeus Mozart levde från den 27 januari 1756 till den 5 december 1791. Han föddes i Salzburg och dog i Wien vid bara 35 års ålder.

  • Trollflöjten (1791): En opera med sagomotiv och symbolik som berättar historien om Taminos och Paminas resa för att finna visdom och sanning. Mozarts musik förstärker den magiska atmosfären.

  • Eine kleine Nachtmusik (1787): En glad serenad som är känd för sin medryckande melodi. Den består av livliga, festliga satser och ett elegant, lugnt andante.

  • Symfoni nr 41 "Jupiter" (1788): Mozarts monumentala sista symfoni, som lyser av harmonisk komplexitet och teknisk skicklighet. Den briljanta, kontrapunktiska finalen är särskilt enastående.

  • Requiem i d-moll (1791): Mozarts dramatiska och känslomässigt djupa verk, som förblev ofullbordat. Det innehåller mörk körmusik och kraftfulla solopartier, vilket gör det till ett fascinerande mästerverk.

  • Pianokonsert nr 21 (1785): Berömd för "Andante", som imponerar med sin mjuka melodi och stillsamma storhet. Konserten kombinerar briljanta solistpartier med elegant orkestermusik.

Mozart begravdes på St Marx-kyrkogården i Wien. Eftersom han begravdes i en fattigmansgrav är hans exakta begravningsplats inte känd. Idag finns ett monument till minne av hans sista viloplats. En hedersgrav till minne av den store kompositören har anlagts på Wiens centrala kyrkogård.

  • Mozarthaus Vienna: Mozarts enda ursprungligen bevarade lägenhet i Wien, där han bodde från 1784 till 1787 och komponerade bland annat "Figaros bröllop".

  • Stefansdomen: Här gifte sig Mozart med Constanze Weber och här hölls hans begravningsmässa.

  • Theatre an der Wien: Här hölls världspremiären av "Trollflöjten" och andra verk.

  • Schönbrunn: Mozart spelade som barn för kejsarinnan Maria Theresia på slottet Schönbrunn.

  • St. Marx-kyrkogården: Mozarts gravplats, till minne av vilken det finns ett monument.

  • Mozarts födelseplats: Mozart föddes på Getreidegasse 9 i Salzburg. Huset är idag ett museum med originalinstrument och personliga föremål.

  • Mozarts bostad: Mozart bodde här mellan 1773 och 1780 och här finns nu ett museum om hans liv och arbete.

  • Salzburgs katedral: Här döptes Mozart och här spelade han ofta på katedralorgeln.

  • Mozarteum: Universitets- och konserthus som odlar Mozarts verk och anordnar konserter.

  • Mozartplatz: Här ligger det berömda Mozartmonumentet.

Det här kanske också intresserar dig

