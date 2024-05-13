Barockens prakt och konsthistoriens skatter: Belvederepalatset och Belvedere-museerna i Wien trollbinder besökare med sin unika mix av arkitektur, historia och konst.

Belvedere är mycket mer än bara ett palats – det är en arkitektonisk helhet bestående av två mästerverk: Nedre Belvedere, som ursprungligen var prins Eugens sommarresidens, och Övre Belvedere, känt för sina storslagna baler och mottagningar utanför Wiens dåvarande stadsmurar.

Den österrikiske generalen prins Eugen av Savojen anlitade arkitekten Johann Lukas von Hildebrandt för att skapa sitt sommarresidens, som stod färdigt 1723. Palatset blev en symbol för prinsens politiska och militära framgångar. Förutom att fungera som sommarbostad användes det för officiella representationer, baler och för att visa upp prinsens imponerande konstsamling.

Efter prins Eugens död köpte kejsarinnan Maria Theresia anläggningen och förvandlade Övre Belvedere till ett kulturcentrum för de kejserliga samlingarna – ett av världens första offentliga museer.

Mellan konst och arkitektur

Idag är Belvedere ett av Wiens mest ikoniska landmärken, där historia möter modern konst. Övre Belvedere ligger i hjärtat av trädgården och bjuder på en magnifik utsikt över sin fasad från båda håll. Här kan du inte bara besöka Belvederes museer och utställningar, utan även njuta av arkitektoniska höjdpunkter som Sala Terrena, Grand Staircase och Carlone Hall. Nedre Belvedere, tidigare prins Eugens bostad, och Orangeriet rymmer idag utställningar och historiska detaljer som Guldkabinettet, Marmorhallen och Rikssalen.

Levande trädgårdar och unika upplevelser

De franska trädgårdarna, med sina symmetriska gångar och konstfulla skulpturer, är perfekta för en avkopplande promenad. Här möts historisk elegans och samtida konst i oväntad harmoni, vilket gör ett besök i Belvedere både inspirerande och oförglömligt.