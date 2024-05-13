Palatset Belvedere i Wien
Mer än bara ett palats

Barockens prakt och konsthistoriens skatter: Belvederepalatset och Belvedere-museerna i Wien trollbinder besökare med sin unika mix av arkitektur, historia och konst.

Belvedere är mycket mer än bara ett palats – det är en arkitektonisk helhet bestående av två mästerverk: Nedre Belvedere, som ursprungligen var prins Eugens sommarresidens, och Övre Belvedere, känt för sina storslagna baler och mottagningar utanför Wiens dåvarande stadsmurar.

Den österrikiske generalen prins Eugen av Savojen anlitade arkitekten Johann Lukas von Hildebrandt för att skapa sitt sommarresidens, som stod färdigt 1723. Palatset blev en symbol för prinsens politiska och militära framgångar. Förutom att fungera som sommarbostad användes det för officiella representationer, baler och för att visa upp prinsens imponerande konstsamling.

Efter prins Eugens död köpte kejsarinnan Maria Theresia anläggningen och förvandlade Övre Belvedere till ett kulturcentrum för de kejserliga samlingarna – ett av världens första offentliga museer.

Mellan konst och arkitektur

Idag är Belvedere ett av Wiens mest ikoniska landmärken, där historia möter modern konst. Övre Belvedere ligger i hjärtat av trädgården och bjuder på en magnifik utsikt över sin fasad från båda håll. Här kan du inte bara besöka Belvederes museer och utställningar, utan även njuta av arkitektoniska höjdpunkter som Sala Terrena, Grand Staircase och Carlone Hall. Nedre Belvedere, tidigare prins Eugens bostad, och Orangeriet rymmer idag utställningar och historiska detaljer som Guldkabinettet, Marmorhallen och Rikssalen.

Levande trädgårdar och unika upplevelser

De franska trädgårdarna, med sina symmetriska gångar och konstfulla skulpturer, är perfekta för en avkopplande promenad. Här möts historisk elegans och samtida konst i oväntad harmoni, vilket gör ett besök i Belvedere både inspirerande och oförglömligt.

Fakta om Belvederepalatset
Plats:3. Distriktet Wien
Arkitektonisk stil:Barock
Byggherre:Prins Eugene av Savoyen
Arkitekt: Johann Lucas von HildebrandtJohann Lucas von Hildebrandt
Byggperiod Nedre Belvedere:1712 - 1716
Uppförande av övre Belvedere:1717 - 1723
Konst på utställning:Konst från medeltid till nutid
Museets namn:Österrikiska Belvedere-galleriet
Njut av panoramautsikten, den så kallade Canalettovyn, över Wiens historiska centrum, som är ett av UNESCO: s världsarvslista världsarvslista.

Belvedere ur alla perspektiv

Belvedere och museerna

Belvedere har varit ett nav för konst ända sedan det grundades. Ursprungligen visades prins Eugens privata konstsamling här, och senare huserade byggnaden en stor del av den kejserliga konstsamlingen. När det moderna Lower Belvedere Gallery öppnade 1903 lades grunden för dagens imponerande samling, som nu omfattar 18 600 verk och sträcker sig över 900 år av konsthistoria.

Samlingen innehåller höjdpunkter från medeltiden, österrikisk barock och wiensk biedermeier, samt mästerverk från 1900-talets början. Den inkluderar även internationella verk av konstnärer som Claude Monet och Vincent van Gogh, med fokus på 1900- och 2000-talets konst. Övre Belvedere är särskilt känt för sin enastående samling av Gustav Klimts verk, inklusive de världsberömda målningarna Kyssen och Judith, som lockar besökare från hela världen. Nedre Belvedere fokuserar främst på tillfälliga utställningar, vilket ger en varierad upplevelse för konstälskare.

På andra sidan gatan ligger Belvedere 21, en modern byggnad som öppnades i sin nuvarande form 2011. Den designades av arkitekten Karl Schwanzer och fungerar som en plattform för samtida konst, film och musik. Belvedere 21 är inte bara ett galleri utan också en mötesplats för både österrikisk och internationell konst och kultur.

Prins Eugenes arv: Belvedere i förändring

De fantastiska palatsen

Spelet med förstärkt verklighet bjuder in dig att utforska barockslottets trädgårdar. Leta efter de djur som en gång levde här och förbered dem för framtiden!

Historia möter teknik

I trädgårdarna i Belvedere

Palatsets trädgårdar

Enligt fransk förebild löper palatsträdgården strikt symmetriskt mellan palatsen: njut av promenaden och den berömda canalettovyn över Wien.

Palatsets trädgård

Kammarträdgården

Prins Eugenes tidigare privata trädgård på sidan av Orangeriet är utsmyckad med kärleksfullt utformad grönska och blommor med en lugn, intim atmosfär.

Kammarträdgården

Den alpina trädgården

Här kan besökare promenera genom en historisk samling av blommande alpina växter. Den grundades 1803 och är den äldsta alpina trädgården i Europa.

Den alpina trädgården

Botaniska trädgården

Ett tips för den som söker lugn och ro: Botaniska trädgården är en plats för naturskydd och vildmark på samma gång - och ett av de största grönområdena i centrala Wien.

Botaniska trädgården

Skulpturträdgården i Belvedere 21

Gratis konstupplevelse i Belvedere 21: Internationella konstverk och skulpturer smälter harmoniskt in i arkitekturen - en scen för modern kreativitet.

Skulpturträdgården

Restaurang-, takbar- och hotelltips runt Belvedere

Restaurang Stöckl i parken

Njut av traditionella österrikiska rätter tillsammans med innovativa ölsorter från vårt eget bryggeri precis intill Belvedere i skuggan av hundraåriga träd.

Stöckl i parken

Salm Bräu bryggeri, destilleri och restaurang

I ett 450 år gammalt kloster kan gästerna prova husets ölspecialiteter som görs enligt traditionella recept och autentiska wienska rätter i den rustika ölbaren.

Salm Bräu

Aurora takbar

Högt ovanför Wien på 16:e våningen: Aurora Rooftop Bar på Belvedere lockar gäster med nordisk stil, cocktails och en hisnande utsikt över staden.

Aurora takbar

Hotell Andaz Wien am Belvedere

Detta livsstilshotell är inspirerat av Belvedere-arkitekturen, utställningar och prins Eugenes liv. Rummen har direkt utsikt.

Hotell Andaz

Hotel Daniel och Daniel Bakery

Snygga rum, kreativ mat och honung från hotellets egna bin: Hotel Daniel kombinerar trendig design med hållbara läckerheter.

Hotell Daniel

Stämningsfull adventsromantik: hantverk, mat och punsch framför barockslottet.

Julby vid slottet Belvedere

Vanliga frågor

Övre Belvedere byggdes 1717-1723 och Nedre Belvedere 1712-1716 enligt ritningar av arkitekten Johann Lucas von Hildebrandt.

Under tre århundraden fungerade det som bostad för både prins Eugen av Savojen och tronarvingen Franz Ferdinand. Det var platsen för glittrande evenemang innan det blev ett av världens första offentliga museer.

Den berömda målningen av Gustav Klimt "Kyssen" finns i det österrikiska Belvedere-galleriet i Upper Belvedere.

Canaletto View of Vienna är en vy över Wiens stadskärna från terrassen på Övre Belvedere. Vyn har fått sitt namn efter den italienske målaren Bernardo Bellotto, som på 1700-talet målade flera vyer av Wien från denna vinkel. Originalet visar St Charles Church, St Stephans Cathedral och Salesian Church.

Byggnadsvård och klimatansvar

Bevarande av kulturarv för en hållbar framtid

Att bevara och använda historiska byggnader på lång sikt är en viktig insats för hållbarhet. Genom regelbundet underhåll och varsam restaurering av slott, palats och andra historiska monument sparar vi resurser som byggmaterial och minskar behovet av nybyggnation som annars förseglar marken.

Detta arbete bidrar inte bara till klimatskyddet genom att minska materialanvändning och utsläpp, utan också till att värna traditionellt hantverk. Restaureringen av äldre byggnader kräver kunskap och färdigheter inom gamla byggnadstekniker och materialanvändning, vilket hjälper till att hålla dessa traditioner levande.

Samtidigt främjar tillgänglighet och inkludering i konst- och kulturupplevelser social hållbarhet. En respektfull samexistens stärks när kulturarvet görs tillgängligt för fler och bidrar till en gemensam förståelse för vårt historiska arv.

