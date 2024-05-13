Palatset Belvedere i Wien
Mer än bara ett palats
Belvedere är mycket mer än bara ett palats – det är en arkitektonisk helhet bestående av två mästerverk: Nedre Belvedere, som ursprungligen var prins Eugens sommarresidens, och Övre Belvedere, känt för sina storslagna baler och mottagningar utanför Wiens dåvarande stadsmurar.
Den österrikiske generalen prins Eugen av Savojen anlitade arkitekten Johann Lukas von Hildebrandt för att skapa sitt sommarresidens, som stod färdigt 1723. Palatset blev en symbol för prinsens politiska och militära framgångar. Förutom att fungera som sommarbostad användes det för officiella representationer, baler och för att visa upp prinsens imponerande konstsamling.
Efter prins Eugens död köpte kejsarinnan Maria Theresia anläggningen och förvandlade Övre Belvedere till ett kulturcentrum för de kejserliga samlingarna – ett av världens första offentliga museer.
Mellan konst och arkitektur
Idag är Belvedere ett av Wiens mest ikoniska landmärken, där historia möter modern konst. Övre Belvedere ligger i hjärtat av trädgården och bjuder på en magnifik utsikt över sin fasad från båda håll. Här kan du inte bara besöka Belvederes museer och utställningar, utan även njuta av arkitektoniska höjdpunkter som Sala Terrena, Grand Staircase och Carlone Hall. Nedre Belvedere, tidigare prins Eugens bostad, och Orangeriet rymmer idag utställningar och historiska detaljer som Guldkabinettet, Marmorhallen och Rikssalen.
Levande trädgårdar och unika upplevelser
De franska trädgårdarna, med sina symmetriska gångar och konstfulla skulpturer, är perfekta för en avkopplande promenad. Här möts historisk elegans och samtida konst i oväntad harmoni, vilket gör ett besök i Belvedere både inspirerande och oförglömligt.
Njut av panoramautsikten, den så kallade Canalettovyn, över Wiens historiska centrum, som är ett av UNESCO: s världsarvslista världsarvslista.
Belvedere ur alla perspektiv
Belvedere har varit ett nav för konst ända sedan det grundades. Ursprungligen visades prins Eugens privata konstsamling här, och senare huserade byggnaden en stor del av den kejserliga konstsamlingen. När det moderna Lower Belvedere Gallery öppnade 1903 lades grunden för dagens imponerande samling, som nu omfattar 18 600 verk och sträcker sig över 900 år av konsthistoria.
Samlingen innehåller höjdpunkter från medeltiden, österrikisk barock och wiensk biedermeier, samt mästerverk från 1900-talets början. Den inkluderar även internationella verk av konstnärer som Claude Monet och Vincent van Gogh, med fokus på 1900- och 2000-talets konst. Övre Belvedere är särskilt känt för sin enastående samling av Gustav Klimts verk, inklusive de världsberömda målningarna Kyssen och Judith, som lockar besökare från hela världen. Nedre Belvedere fokuserar främst på tillfälliga utställningar, vilket ger en varierad upplevelse för konstälskare.
På andra sidan gatan ligger Belvedere 21, en modern byggnad som öppnades i sin nuvarande form 2011. Den designades av arkitekten Karl Schwanzer och fungerar som en plattform för samtida konst, film och musik. Belvedere 21 är inte bara ett galleri utan också en mötesplats för både österrikisk och internationell konst och kultur.
Prins Eugenes arv: Belvedere i förändring
I trädgårdarna i Belvedere
Palatsets trädgårdar
Enligt fransk förebild löper palatsträdgården strikt symmetriskt mellan palatsen: njut av promenaden och den berömda canalettovyn över Wien.
Kammarträdgården
Prins Eugenes tidigare privata trädgård på sidan av Orangeriet är utsmyckad med kärleksfullt utformad grönska och blommor med en lugn, intim atmosfär.
Den alpina trädgården
Här kan besökare promenera genom en historisk samling av blommande alpina växter. Den grundades 1803 och är den äldsta alpina trädgården i Europa.
Botaniska trädgården
Ett tips för den som söker lugn och ro: Botaniska trädgården är en plats för naturskydd och vildmark på samma gång - och ett av de största grönområdena i centrala Wien.
Restaurang-, takbar- och hotelltips runt Belvedere
Restaurang Stöckl i parken
Njut av traditionella österrikiska rätter tillsammans med innovativa ölsorter från vårt eget bryggeri precis intill Belvedere i skuggan av hundraåriga träd.
Salm Bräu bryggeri, destilleri och restaurang
I ett 450 år gammalt kloster kan gästerna prova husets ölspecialiteter som görs enligt traditionella recept och autentiska wienska rätter i den rustika ölbaren.
Aurora takbar
Högt ovanför Wien på 16:e våningen: Aurora Rooftop Bar på Belvedere lockar gäster med nordisk stil, cocktails och en hisnande utsikt över staden.
Hotell Andaz Wien am Belvedere
Detta livsstilshotell är inspirerat av Belvedere-arkitekturen, utställningar och prins Eugenes liv. Rummen har direkt utsikt.
Stämningsfull adventsromantik: hantverk, mat och punsch framför barockslottet.
Vanliga frågor
Byggnadsvård och klimatansvar
Att bevara och använda historiska byggnader på lång sikt är en viktig insats för hållbarhet. Genom regelbundet underhåll och varsam restaurering av slott, palats och andra historiska monument sparar vi resurser som byggmaterial och minskar behovet av nybyggnation som annars förseglar marken.
Detta arbete bidrar inte bara till klimatskyddet genom att minska materialanvändning och utsläpp, utan också till att värna traditionellt hantverk. Restaureringen av äldre byggnader kräver kunskap och färdigheter inom gamla byggnadstekniker och materialanvändning, vilket hjälper till att hålla dessa traditioner levande.
Samtidigt främjar tillgänglighet och inkludering i konst- och kulturupplevelser social hållbarhet. En respektfull samexistens stärks när kulturarvet görs tillgängligt för fler och bidrar till en gemensam förståelse för vårt historiska arv.