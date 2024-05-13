Alpbachdalen
Bergsbyar, glaskonst och skidområde för familjer
Introduction
Alpbachdalen, belägen mellan de karga Rofanbergen och de mjuka Kitzbühelalperna, är en av de vackraste platserna i Österrike. Den charmiga byn Alpbach, med sina traditionella trähus, anses vara den vackraste i landet. Den historiska staden Rattenberg, känd för sina smala gränder och glaskonst, erbjuder också en inbjudande plats att utforska.
På sommaren lockar dalen med vandringsleder, badsjöar och mountainbikeleder, och på vintern erbjuder skidområdet "Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau" perfekt preparerade backar och fin pudersnö.
Alpbachtal karta Alpbachtal-kortet ger dig ett program året runt med många inkluderade tjänster och rabatter. Du får det kostnadsfritt vid incheckningen.
Alpbachtal ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
Regionala recept
Knödel på tyrolskt vis
Detta recept garanterar att knödlarna får samma autentiska smak som originalet från Tyrolen. De passar i soppa och som huvudrätt tillsammans med varm surkål eller sallad.
Kaiserschmarren – Österrikes fluffigaste pannkakor
Upplev hemligheten bakom en ljuvlig Kaiserschmarren med vårt recept: strö socker över pannkakorna och låt det karamelliseras i ugnen. Perfekt för dig som älskar sötsaker – enkelt, snabbt och oemotståndligt gott!