Two women in traditional dress are waving from a wooden balcony in the Alpbachtal, surrounded by red geraniums, with a "Rooms Available" sign clearly visible.
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Alpbachdalen
Bergsbyar, glaskonst och skidområde för familjer

Bergsbyarna i Alpbachtal visar dig den verkliga sidan av Tyrolen. Här kan du känna de levande traditionerna och njuta av den unika naturen med berg och sjöar.

Alpbachdalen, belägen mellan de karga Rofanbergen och de mjuka Kitzbühelalperna, är en av de vackraste platserna i Österrike. Den charmiga byn Alpbach, med sina traditionella trähus, anses vara den vackraste i landet. Den historiska staden Rattenberg, känd för sina smala gränder och glaskonst, erbjuder också en inbjudande plats att utforska.

På sommaren lockar dalen med vandringsleder, badsjöar och mountainbikeleder, och på vintern erbjuder skidområdet "Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau" perfekt preparerade backar och fin pudersnö.

Alpbachtal
Plats: 140 km väster om Salzburg, mellan Innsbruck och Kufstein
Semesterbyar:10
Skidområde:Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau med 113 km pister
Liftanläggningar:45
Stugor och bergsstugor: 25
Vandringsleder på vintern: över 100 km
Högsta berget: Wiedersberger Horn 2 025 meter över havet

Alpbachtal karta Alpbachtal-kortet ger dig ett program året runt med många inkluderade tjänster och rabatter. Du får det kostnadsfritt vid incheckningen.

Alpbachtal ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

Rundtur i byn för tänkare

Koppla av vid sjön Reintalersee

Alpbachtal Hüttenjause: snackstationer och värdshus i bergen

Lauserland: skogslekplats för barn med Alpine Coaster

Glasstaden Rattenberg

Toppen av bergsstationen Alpbachtal

Baka en puddingkaka på museet för tyrolska gårdar

Aktiviteter i Alpbachtal

Regionala recept

Knödel på tyrolskt vis

Detta recept garanterar att knödlarna får samma autentiska smak som originalet från Tyrolen. De passar i soppa och som huvudrätt tillsammans med varm surkål eller sallad.

Knödel på tyrolskt vis

Kaiserschmarren – Österrikes fluffigaste pannkakor

Upplev hemligheten bakom en ljuvlig Kaiserschmarren med vårt recept: strö socker över pannkakorna och låt det karamelliseras i ugnen. Perfekt för dig som älskar sötsaker – enkelt, snabbt och oemotståndligt gott!

Kaiserschmarren – Österrikes fluffigaste pannkakor

Hjortstek med servettknödel och aroniabär

Njut av vår långkokta hjortstek med servettknödel och aroniabär, inspirerad av Österrikes matkultur.

Hjortstek med servettknödel och aroniabär

Boenden utöver det vanliga

Böglerhof: spa-resort med ren natur

The Alpbacher: boutiquehotell

Alpbacherhof: bergs- och spa-resort

Takvåning Chalet: Haus Sonnenblick

Vanliga frågor

Alpbachtal ligger i Tyrolen och är känt för sina 10 semesterbyar:

  • Alpbach: Huvudorten i dalen, känd för sin traditionella träarkitektur och hemvist för European Forum Alpbach.

  • Reith im Alpbachtal: Ett populärt semestermål, särskilt för familjer.

  • Brixlegg: En liten marknadsstad som kännetecknas av sin närhet till Inn och den gamla staden Rattenberg.

  • Münster: En liten by mellan Alpbach och Inn-dalen, som är en bra utgångspunkt för vandring.

  • Rattenberg: Österrikes minsta stad, känd för sitt glasblåseri och sin välbevarade medeltida gamla stad.

  • Kramsach: Berömd för sina sjöar (t.ex. Reintaler See) och det tyrolska jordbruksmuseet.

  • Brandenberg: En idyllisk by som är särskilt populär på grund av floden Brandenberger Ache och dess naturupplevelser.

  • Radfeld, Breitenbach am Inn och Kundl: Alla tre byarna är lämpliga för cykling längs Inn-cykelvägen och vandring.

Här är sju höjdpunkter som är särskilt lämpliga för familjer både på sommaren och vintern:

  • Alpbachtaler Lauser-Sauser: en spektakulär kälkbana på räls som är öppen året runt och som även är i drift på vintern.

  • Lauserland på Wiedersbergerhorn: en stor äventyrslekplats på berget

  • Juppi Zauberwald i Reith im Alpbachtal: En temavandringsled där barnen kan upptäcka naturen på ett lekfullt sätt.

  • Mountainbiketurer: Det finns många familjevänliga mountainbikeleder i Alpbachtal.

  • Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau: Det familjevänliga skidområdet erbjuder många nybörjarbackar och barnområden. Skidskolorna och de särskilda skidkurserna för barn är särskilt anmärkningsvärda.

  • Kälkåkning i Inneralpbach: Kälkbackarna i Alpbachtal är mycket roliga för familjer.

  • Snöskovandringar för familjer: Alpbachtal erbjuder guidade snöskovandringar som också är lämpliga för barn.

Här är våra rekommendationer:

  • Dorf der Denker Tour: På den här turen upptäcker du spåren efter filosoferna och genierna som formade Alpbach.

  • Reintalersee Kramsach: Detta är en av de varmaste badsjöarna i Tyrolen och ett paradis för naturälskare.

  • Alpbachtal Hüttenjause: Den traditionella "Hüttenjause" är en del av en bergssemester i Alpbachtal. På de rustika snackstationerna och bergsvärdshusen kan du njuta av regionala specialiteter efter en vandring.

  • Glasstaden Rattenberg: I de charmiga gränderna i denna historiska stad kan du fördjupa dig i den sekelgamla konsten att blåsa glas.

  • Toppen av bergsstationen Alpbachtal: Ta gondolliften upp till stationen som ligger på nästan 2 000 meters höjd. Härifrån kan du njuta av panoramautsikten över Kitzbühelalperna och Rofanbergen.

  • Baka en Prügeltorte på Tyrolean Farmhouse Museum: Att baka Prügeltorte, en tyrolsk specialitet som bakas över öppen eld på en rulle, är särskilt populärt.

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