Bergsbyarna i Alpbachtal visar dig den verkliga sidan av Tyrolen. Här kan du känna de levande traditionerna och njuta av den unika naturen med berg och sjöar.

Alpbachdalen, belägen mellan de karga Rofanbergen och de mjuka Kitzbühelalperna, är en av de vackraste platserna i Österrike. Den charmiga byn Alpbach, med sina traditionella trähus, anses vara den vackraste i landet. Den historiska staden Rattenberg, känd för sina smala gränder och glaskonst, erbjuder också en inbjudande plats att utforska.

På sommaren lockar dalen med vandringsleder, badsjöar och mountainbikeleder, och på vintern erbjuder skidområdet "Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau" perfekt preparerade backar och fin pudersnö.