Alpine hut on green high meadow with glaciated mountains and glacier tongue in background under blue sky
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Ötztal
Aktiva alpinäventyr och mycket variation bland 250 toppar över 3000 meter.

Upptäck Tyrolens längsta sidodal – en destination som bjuder på storslagna naturupplevelser året runt.

Ötztal är en region som imponerar både på sommaren och vintern. Här möter du berg som utmanar dina gränser och samtidigt ger en känsla av frihet. På sommaren kan du utforska över 1 600 kilometer vandringsleder och 860 kilometer cykelvägar för att upptäcka den fantastiska naturen. De tre tusen meter höga bergstopparna utgör en imponerande bakgrund, även för erfarna äventyrare. Oavsett om du besöker de imponerande Stuiben-vattenfallen eller njuter av de termiska baden på Aqua Dome, här kombineras avkoppling och action på bästa sätt.

Och på vintern? Då förvandlas dalen till ett paradis för vintersportentusiaster. De sex skidområdena erbjuder snötäckta pister och många möjligheter för både nybörjare och erfarna åkare. Men det finns också mycket att göra utanför backarna: längdskidåkning, vintervandring eller en lanternvandring till Stuibenfall.

Oavsett om det är sommar eller vinter, överraskar och belönar Ötztal. Är du redo för ditt nästa äventyr?

Ötztal
Plats:Sidodal av Inn-dalen
Invånare: ca 22.000 (2024)
Höjd över havet:800 m
Högsta berg:Wildspitze (3 768 m)

Stuibenfall, Tyrolens högsta vattenfall, kastar sig dramatiska 159 meter ner i Ötztal och lockar besökare med sin mäktiga naturkraft. Det är ett favoritmål för vandrare som söker spektakulära vyer och minnesvärda upplevelser.

Gratis och gäller året runt: alla fördelar med gästkortet i överblick.

Ötztal ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

Vintersport i Sölden: breda pister och snösäkra höjder

Aqua Dome: koppla av i stora saltvattenskålar

Ice Q: alpint kök på 3 048 meters höjd

Stuibenfall: Tyrolens största vattenfall imponerar

Fritidsparken AREA 47: Action möter äventyr

Aktiviteter i Ötztal

Regionala recept

Krapfen från Zillertal

Med detta recept får du den tyrolska specialiteten som i Zillertal. De krispiga pirogerna, fyllda med Graukäse, tillagas där särskilt vid festliga tillfällen.

Krapfen från Zillertal

Kaspressknödel- traditionell tyrolsk knödel

Njut av Kaspressknödel från Kössen för en smakrik upplevelse!

Kaspressknödel- traditionell tyrolsk knödel

Knödel på tyrolskt vis

Detta recept garanterar att knödlarna får samma autentiska smak som originalet från Tyrolen. De passar i soppa och som huvudrätt tillsammans med varm surkål eller sallad.

Knödel på tyrolskt vis

Boenden utöver det vanliga

Naturhotell Waldklause

Hotell Das Central

Hotell Das Schlössl

Information om klimatskydd

Hur skyddar vi bergen?

  • Ta med dig allt som du tog med dig upp på berget och släng det - näsdukar, förpackningar, vattenflaskor osv.

  • Följ alltid de skyltade vandringslederna! På så sätt förblir djuren och de unga skogarna ostörda.

  • Var uppmärksam på djurlivet! Titta bara på kor, får och vilda djur på avstånd.

  • Det väl välutvecklade nätverket av regionaltåg och vandringsbussar.

  • Välj stugor som är engagerade i hållbarhet och miljöskydd.

  • Få dina barn att bli glada över naturen! Det som de små känner till kommer de också att uppskatta.

  • Skydda den biologiska mångfalden: de Rangers av Nationalparker visar hur det går till.

Vanliga frågor

Ötztal Ötztal ligger i den österrikiska provinsen Tyrolen och är en sidodal till Inn-dalen. Den sträcker sig cirka 65 kilometer i nord-sydlig riktning och skiljer Ötztalalperna i väster från Stubaialperna i öster. Ingången till dalen ligger cirka 45 kilometer väster om Innsbruck, där Ötztaler Ache rinner ut i Inn.

Dessa byar hör till Ötztal:

  • Sölden: Berömt för sitt stora utbud av vintersportanläggningar

  • Obergurgl: Berömt för Timmelsjoch High Alpine Road och alpina aktiviteter

  • Längenfeld: Hem till Aqua Dome, ett stort termiskt spa

  • Umhausen: Hem till Stuibenfall, det högsta vattenfallet i Tyrolen, och byn Ötzi

  • Ötz: Berömt för sjön Piburger See och de många vandringslederna

  • Sautens: En lugn plats, perfekt för utomhusaktiviteter och som utgångspunkt för upptäcktsfärder

  • Vent: En liten bergsklättrarby som ger tillgång till högalpina turer

  • Haiming: Ligger vid ingången till Ötztal och är känd för sina fruktträdgårdar och cykelleder

Det högsta berget i Ötztal är Wildspitze med en höjd av 3 768 meter över havet. Det är inte bara den högsta toppen i Ötztalalperna, utan också det näst högsta berget i Österrike efter Großglockner. Wildspitze ligger i Weißkamm, en del av Ötztalalperna, och är ett populärt resmål för bergsklättrare och alpinister.

Ötztal erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för naturälskare och familjer. Vandringsturer leder över 1.600 kilometer genom imponerande landskap, till exempel till Stuiben vattenfall. Cyklister kan välja mellan 850 kilometer av Mountainbike-leder. Äventyr är garanterat med kanjonåkning, forsränning eller klättring i utomhusparken OMRÅDE 47. Rekreation erbjuds av Aqua Dome i Längenfeld, medan Ötzis by ger insikter i tidig historia.

Ötztals Ötztal Sommarkort erbjuder många fördelar för semesterfirare. Med kortet får du gratis resor med bergsliftar och allmänna bussar, fri tillgång till simbassänger, badsjöar och museer samt rabatter på attraktioner som AREA 47 och Aqua Dome. Guidade vandringar och gratis hyra av standardcyklar ingår också. Kortet ingår i många partnernätter eller kan köpas för 3, 7 eller 10 dagar. Här kan du ta reda på mer om Kostnader.

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