Ötztal
Aktiva alpinäventyr och mycket variation bland 250 toppar över 3000 meter.
Introduction
Ötztal är en region som imponerar både på sommaren och vintern. Här möter du berg som utmanar dina gränser och samtidigt ger en känsla av frihet. På sommaren kan du utforska över 1 600 kilometer vandringsleder och 860 kilometer cykelvägar för att upptäcka den fantastiska naturen. De tre tusen meter höga bergstopparna utgör en imponerande bakgrund, även för erfarna äventyrare. Oavsett om du besöker de imponerande Stuiben-vattenfallen eller njuter av de termiska baden på Aqua Dome, här kombineras avkoppling och action på bästa sätt.
Och på vintern? Då förvandlas dalen till ett paradis för vintersportentusiaster. De sex skidområdena erbjuder snötäckta pister och många möjligheter för både nybörjare och erfarna åkare. Men det finns också mycket att göra utanför backarna: längdskidåkning, vintervandring eller en lanternvandring till Stuibenfall.
Oavsett om det är sommar eller vinter, överraskar och belönar Ötztal. Är du redo för ditt nästa äventyr?
Stuibenfall, Tyrolens högsta vattenfall, kastar sig dramatiska 159 meter ner i Ötztal och lockar besökare med sin mäktiga naturkraft. Det är ett favoritmål för vandrare som söker spektakulära vyer och minnesvärda upplevelser.
Ötztal ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
Regionala recept
Krapfen från Zillertal
Med detta recept får du den tyrolska specialiteten som i Zillertal. De krispiga pirogerna, fyllda med Graukäse, tillagas där särskilt vid festliga tillfällen.
Kaspressknödel- traditionell tyrolsk knödel
Njut av Kaspressknödel från Kössen för en smakrik upplevelse!
Boenden utöver det vanliga
Hur skyddar vi bergen?
Ta med dig allt som du tog med dig upp på berget och släng det - näsdukar, förpackningar, vattenflaskor osv.
Följ alltid de skyltade vandringslederna! På så sätt förblir djuren och de unga skogarna ostörda.
Var uppmärksam på djurlivet! Titta bara på kor, får och vilda djur på avstånd.
Det väl välutvecklade nätverket av regionaltåg och vandringsbussar.
Välj stugor som är engagerade i hållbarhet och miljöskydd.
Få dina barn att bli glada över naturen! Det som de små känner till kommer de också att uppskatta.
Skydda den biologiska mångfalden: de Rangers av Nationalparker visar hur det går till.