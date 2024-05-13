Upptäck Tyrolens längsta sidodal – en destination som bjuder på storslagna naturupplevelser året runt.

Ötztal är en region som imponerar både på sommaren och vintern. Här möter du berg som utmanar dina gränser och samtidigt ger en känsla av frihet. På sommaren kan du utforska över 1 600 kilometer vandringsleder och 860 kilometer cykelvägar för att upptäcka den fantastiska naturen. De tre tusen meter höga bergstopparna utgör en imponerande bakgrund, även för erfarna äventyrare. Oavsett om du besöker de imponerande Stuiben-vattenfallen eller njuter av de termiska baden på Aqua Dome, här kombineras avkoppling och action på bästa sätt.

Och på vintern? Då förvandlas dalen till ett paradis för vintersportentusiaster. De sex skidområdena erbjuder snötäckta pister och många möjligheter för både nybörjare och erfarna åkare. Men det finns också mycket att göra utanför backarna: längdskidåkning, vintervandring eller en lanternvandring till Stuibenfall.

Oavsett om det är sommar eller vinter, överraskar och belönar Ötztal. Är du redo för ditt nästa äventyr?