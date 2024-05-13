Stubaital i Tyrolen lockar sportentusiaster, familjer och naturälskare med sina alplandskap av vatten, berg och glaciärer.

Besökare i Stubai-dalen möts av en spektakulär värld av vattenfall, klippor och glaciärer. Dalen är omgiven av över 100 toppar som sträcker sig över 3 000 meter, med forsande bäckar som bidrar till områdets storslagna natur. Här väntar utomhusäventyr året runt, med alpina höjdpunkter som enkelt nås via liftar som Elferbahnen, som tar dig direkt upp i bergen.

Längst in i dalen ligger Stubai-glaciären, Österrikes största glaciärskidområde. På över 3 200 meters höjd erbjuder den snösäkra backar från oktober till juni.