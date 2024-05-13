Waterfall in forested mountain landscape, wildflower meadow in foreground, snow-capped peak in background.
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Stubaital
Vattenfall, mäktiga berg och evig is

Stubaital i Tyrolen lockar sportentusiaster, familjer och naturälskare med sina alplandskap av vatten, berg och glaciärer.

Besökare i Stubai-dalen möts av en spektakulär värld av vattenfall, klippor och glaciärer. Dalen är omgiven av över 100 toppar som sträcker sig över 3 000 meter, med forsande bäckar som bidrar till områdets storslagna natur. Här väntar utomhusäventyr året runt, med alpina höjdpunkter som enkelt nås via liftar som Elferbahnen, som tar dig direkt upp i bergen.

Längst in i dalen ligger Stubai-glaciären, Österrikes största glaciärskidområde. På över 3 200 meters höjd erbjuder den snösäkra backar från oktober till juni.

Info om Stubaital
Plats:Huvuddalen i Stubaialperna i Tyrolen
Tre tusen meter höga toppar:107
Stubai linbanor:4
Semesterbyar:5
Högsta punkten:3.212 meter över havet (Wildspitz lift bergstation)
Bästa tiden att resa
Året runt
Perfekt för
Families, Solo Traveler, Couples och Friends

Med Stubai Super Card får du gratis biljetter till många upplevelser: Gratis resor med Stubais linbanor och kollektivtrafik samt gratis inträde till inomhus- och utomhuspooler.

Möt Stubaidalen

Höjdpunkterna

Stubaier glaciären: Garanterad snö och familjevänligt

Schlick 2000: Skid- och vandringscenter i de Tiroler Alperna

Längdskidåkning: Perfekt spårnätverk

Kälkåkning i Tirols största kälkarena

Toppen av Tyrolen: Utsiktsplattform på 3 210 meters höjd

Stubai High Trail: 6 000 höjdmeter på 8 dagar

Grawa vattenfall: Barriärfritt för att ta ett djupt andetag

Kultur i Stubaital: Tradition och hantverksskicklighet

Stubai Sunnenseit'n Trail: Utmaningen att springa 16 km

Aktiviteter i Stubaital

Regional matkultur specialitet

Stubai Kiachl

Stubaier Kiachl är ett traditionellt bakverk med rötter i Tyrolens bondesamhälle, där det ursprungligen serverades vid skördefester och kyrkliga högtider. Med sin gyllene yta och mjuka konsistens har detta jästbakverk, en gång en lyx på grund av den sällsynta stekningen i hett fett, blivit en älskad symbol för regionens kulinariska arv.

Idag hålls traditionen vid liv på marknader och festivaler, där Kiachl serveras nyfriterade. De bjuder på mångsidiga smaker – söta varianter med florsocker och lingon eller salta med viltragu och rödkål – och fortsätter att glädja både lokalbor och besökare med äkta tirolsk matkultur.

Kiachl recept

Regionala recept

Krapfen från Zillertal

Med detta recept får du den tyrolska specialiteten som i Zillertal. De krispiga pirogerna, fyllda med Graukäse, tillagas där särskilt vid festliga tillfällen.

Krapfen från Zillertal

Knödel på tyrolskt vis

Detta recept garanterar att knödlarna får samma autentiska smak som originalet från Tyrolen. De passar i soppa och som huvudrätt tillsammans med varm surkål eller sallad.

Knödel på tyrolskt vis

Kaspressknödel- traditionell tyrolsk knödel

Njut av Kaspressknödel från Kössen för en smakrik upplevelse!

Kaspressknödel- traditionell tyrolsk knödel

Särskilda boenden

Relais & Châteaux Spa Hotell Jagdhof

En ädel blandning av Tirolsk gästfrihet, lyx, gourmetnjutning och välbefinnande. Lyckan så nära, men vardagen långt borta.

Hotell Jagdhof

Aktivt och vitalt hotell Bergcristall

Idylliskt läge, 20 minuter från Stubai-glaciären, magnifik panoramautsikt och lugn - allt man kan önska sig finner du här.

Hotell Bergcristall

Alp- och wellnessresort Stubaierhof

Tid för en paus? - Avkoppling och njutning är det som gäller på detta traditionella alphotell, oavsett om det är i spaavdelningen eller i restaurangen.

Hotell Stubaierhof

Wellness och Relax Hotel Milderer Hof

Familjär, avslappnad atmosfär och värme lovar det personliga "Milderer Hof-ögonblicket".

Hotell Milderer Hof

Alpeiner naturresort

En plats för makt med Tiroler charm, gästfrihet och utsökt mat. Wellness och naturrelaterade aktiviteter kompletterar erbjudandet.

Hotell Alpeiner
Info om klimatskydd

Vad gör ett hotell hållbart?

  • Tonvikt på miljövänliga, sociala och kulturella värden

  • Fokus på säsongsbetonad, regional och ekologisk mat

  • Genomtänkta energikoncept

  • Resursbesparande åtgärder

  • Lågenergibelysning

  • System för återanvändning av vatten

  • Engagemang för lokala samhällen, kultur och traditioner

  • Användning av naturmaterial i inredning och textilier

  • Balans mellan gästernas, lokalbefolkningens och naturens behov

Vanliga frågor

Neustift am Stubaier Gletscher
En populär plats för skidåkning och bergsklättring, med toppar och leder som Stubai High Trail. Bland vinterns höjdpunkter finns skidområdet Elfer, där Tyrolens längsta naturliga kälkbana finns.

Fulpmes
Gondolen Schlick 2000 tar besökare till Kreuzjoch-toppen med panoramautsikt, perfekt för sommarvandring, klättring och skärmflygning. På vintern erbjuds toppbackar, snöskovandringsleder, kälkbackar och längdskidåkning.

Telfes
Schlick 2000 erbjuder aktiviteter för både sommar och vinter. Vintervandringslederna och det närliggande skidområdet är populära ända fram till påsk. Stubai Valley Railway förbinder Telfes med Innsbruck.

Mieders
Centralt beläget på Serles-berget, med vandring, mountainbike och en kälkbana på sommaren. När vintern kommer blir skidåkning, kälkåkning och vintervandringar toppaktiviteter.

Schönberg
Denna charmiga by på 1 026 meters höjd är perfekt för vandring och mountainbike. På vintern är det nära till upplysta kälkbackar och skidområden som Hochserles och Schlick 2000.

De fem byarna Schönberg, Mieders, Telfes, Fulpmes och Neustift i Stubaital ligger på cirka 1 000 meters höjd över havet. Zuckerhütl på 3 507 meter är det högsta berget i regionen.

Stubaital – Aktiviteter för alla årstider

Sommar

  • Vandring och bergsklättring

  • Cykling och mountainbike

  • Klättring

  • Sommarkälkåkning

  • Paragliding

  • Naturvandringar

Vinter

  • Skidåkning och snowboard

  • Längdskidåkning

  • Vintervandring

  • Snöskovandring

  • Kälkåkning på naturliga banor

  • Skridskoåkning

  • Turskidåkning

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