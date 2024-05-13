Stubaital
Vattenfall, mäktiga berg och evig is
Introduction
Besökare i Stubai-dalen möts av en spektakulär värld av vattenfall, klippor och glaciärer. Dalen är omgiven av över 100 toppar som sträcker sig över 3 000 meter, med forsande bäckar som bidrar till områdets storslagna natur. Här väntar utomhusäventyr året runt, med alpina höjdpunkter som enkelt nås via liftar som Elferbahnen, som tar dig direkt upp i bergen.
Längst in i dalen ligger Stubai-glaciären, Österrikes största glaciärskidområde. På över 3 200 meters höjd erbjuder den snösäkra backar från oktober till juni.
Med Stubai Super Card får du gratis biljetter till många upplevelser: Gratis resor med Stubais linbanor och kollektivtrafik samt gratis inträde till inomhus- och utomhuspooler.
Möt Stubaidalen
Höjdpunkterna
Stubai Kiachl
Stubaier Kiachl är ett traditionellt bakverk med rötter i Tyrolens bondesamhälle, där det ursprungligen serverades vid skördefester och kyrkliga högtider. Med sin gyllene yta och mjuka konsistens har detta jästbakverk, en gång en lyx på grund av den sällsynta stekningen i hett fett, blivit en älskad symbol för regionens kulinariska arv.
Idag hålls traditionen vid liv på marknader och festivaler, där Kiachl serveras nyfriterade. De bjuder på mångsidiga smaker – söta varianter med florsocker och lingon eller salta med viltragu och rödkål – och fortsätter att glädja både lokalbor och besökare med äkta tirolsk matkultur.
Regionala recept
Krapfen från Zillertal
Med detta recept får du den tyrolska specialiteten som i Zillertal. De krispiga pirogerna, fyllda med Graukäse, tillagas där särskilt vid festliga tillfällen.
Knödel på tyrolskt vis
Detta recept garanterar att knödlarna får samma autentiska smak som originalet från Tyrolen. De passar i soppa och som huvudrätt tillsammans med varm surkål eller sallad.
Särskilda boenden
Relais & Châteaux Spa Hotell Jagdhof
En ädel blandning av Tirolsk gästfrihet, lyx, gourmetnjutning och välbefinnande. Lyckan så nära, men vardagen långt borta.
Aktivt och vitalt hotell Bergcristall
Idylliskt läge, 20 minuter från Stubai-glaciären, magnifik panoramautsikt och lugn - allt man kan önska sig finner du här.
Alp- och wellnessresort Stubaierhof
Tid för en paus? - Avkoppling och njutning är det som gäller på detta traditionella alphotell, oavsett om det är i spaavdelningen eller i restaurangen.
Wellness och Relax Hotel Milderer Hof
Familjär, avslappnad atmosfär och värme lovar det personliga "Milderer Hof-ögonblicket".
Alpeiner naturresort
En plats för makt med Tiroler charm, gästfrihet och utsökt mat. Wellness och naturrelaterade aktiviteter kompletterar erbjudandet.
Vad gör ett hotell hållbart?
Tonvikt på miljövänliga, sociala och kulturella värden
Fokus på säsongsbetonad, regional och ekologisk mat
Genomtänkta energikoncept
Resursbesparande åtgärder
Lågenergibelysning
System för återanvändning av vatten
Engagemang för lokala samhällen, kultur och traditioner
Användning av naturmaterial i inredning och textilier
Balans mellan gästernas, lokalbefolkningens och naturens behov