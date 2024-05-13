Ta en promenad längs gatorna och var öppen för nya upptäckter. Upptäck charmiga designbutiker, besök intressanta kaféer och den unika skulpturparken!

För den som vill se Graz skönhet från ovan och orientera sig finns det ingen bättre plats än Schlossberg. Du kan antingen gå upp för 260 trappsteg eller åka med Schlossbergs linbana. Den tar dig från gamla stan till denna älskade utkiksplats. Här står det ikoniska klocktornet, stadens stolta symbol, och erbjuder en hisnande utsikt över staden nedanför.

Börja din dag i den kulinariska huvudstaden med en avkopplande frukost på Aiola Upstairs. Efteråt kan du ge dig ut på en promenad genom staden, där du får chansen att beundra takåsarna i gamla stan och de utsmyckade fasaderna på de vackra byggnaderna. Missa inte möjligheten att upptäcka dolda innergårdar som ligger undangömda från de stora gatorna. Kaiser-Josef-Platz är en populär plats att njuta av ett glas vin eller smaka färska, lokala rätter direkt från marknaden.