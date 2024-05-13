Introduction
För den som vill se Graz skönhet från ovan och orientera sig finns det ingen bättre plats än Schlossberg. Du kan antingen gå upp för 260 trappsteg eller åka med Schlossbergs linbana. Den tar dig från gamla stan till denna älskade utkiksplats. Här står det ikoniska klocktornet, stadens stolta symbol, och erbjuder en hisnande utsikt över staden nedanför.
Börja din dag i den kulinariska huvudstaden med en avkopplande frukost på Aiola Upstairs. Efteråt kan du ge dig ut på en promenad genom staden, där du får chansen att beundra takåsarna i gamla stan och de utsmyckade fasaderna på de vackra byggnaderna. Missa inte möjligheten att upptäcka dolda innergårdar som ligger undangömda från de stora gatorna. Kaiser-Josef-Platz är en populär plats att njuta av ett glas vin eller smaka färska, lokala rätter direkt från marknaden.
Från takterrassen i café-loungen "Das Freiblick" på sjätte våningen i varuhuset Kastner & Öhler kan du njuta av den bästa utsikten över gamla stan i Graz.
Graz ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
Utvalda turer och utflykter
Konsthuset i Graz
Invånarna i Graz hänvisar kärleksfullt till Kunsthaus Graz som "Den vänliga utomjordingen". Som en gigantisk droppe landade den i staden 2003, när Graz var Europas kulturhuvudstad. Denna slående moderna byggnad har sedan dess blivit en symbol för universitetsstaden och bländar besökare med både sin kontroversiella exteriör och de tankeväckande utställningar som ryms i byggnaden. Genom ett av de s.k. "munstyckena" - byggnadens trunkliknande öppningar - får besökarna en vy över klocktornet. På så sätt har arkitekterna medvetet skapat en länk mellan två av stadens mest ikoniska landmärken. Den ljusa fasaden mot stadskärnan gör det möjligt för konstnärer och curatorer att kommunicera och interagera med stadsrummet.
Kunsthaus Café är en populär samlingsplats för Graz kreativa publik, studenter och, naturligtvis, älskare av samtida konst.
Minnesvärda events
Äta och dricka i Graz
Regionala recept
Boenden utöver det vanliga
Graz Card
Med Graz Card kan du röra dig fritt med kollektivtrafiken och får tillgång till kulturella höjdpunkter i ett och samma kort. Res smidigt med tåg, spårvagn eller buss till museer och sevärdheter – perfekt för upptäcktsfärder med hela familjen! Finns för 24, 48 eller 72 timmar.
Höjdpunkter:
Fri resa inom zon 101, inklusive flygplatsen
Gratis resa med Schlossbergbahn och Schlossberglift
Fri entré till många museer
Kostnadsfri guidad tur i gamla stan
Rabatter i och runt Graz
Två barnkort (upp till 15 år) ingår per vuxenkort