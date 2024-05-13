Aerial view of Kunsthaus Graz with blue biomorphic façade amid old town, Mur river, red tile roofs.
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Graz
En stad full av kreativitet och kulinarisk mångfald

På vintern
Ta en promenad längs gatorna och var öppen för nya upptäckter. Upptäck charmiga designbutiker, besök intressanta kaféer och den unika skulpturparken!

För den som vill se Graz skönhet från ovan och orientera sig finns det ingen bättre plats än Schlossberg. Du kan antingen gå upp för 260 trappsteg eller åka med Schlossbergs linbana. Den tar dig från gamla stan till denna älskade utkiksplats. Här står det ikoniska klocktornet, stadens stolta symbol, och erbjuder en hisnande utsikt över staden nedanför.

Börja din dag i den kulinariska huvudstaden med en avkopplande frukost på Aiola Upstairs. Efteråt kan du ge dig ut på en promenad genom staden, där du får chansen att beundra takåsarna i gamla stan och de utsmyckade fasaderna på de vackra byggnaderna. Missa inte möjligheten att upptäcka dolda innergårdar som ligger undangömda från de stora gatorna. Kaiser-Josef-Platz är en populär plats att njuta av ett glas vin eller smaka färska, lokala rätter direkt från marknaden.

Fakta om Graz
Invånare:ca 289.000
Landets huvudstad:i provinsen Steiermark
Areal: 127 km²:127 km², varav 40% är grönområden
Höjd över havet:365 m
Utsiktspunkt:Schlossberg
Lokalt berg i Graz:inuti:Schöckl (1.445 m)

Från takterrassen i café-loungen "Das Freiblick" på sjätte våningen i varuhuset Kastner & Öhler kan du njuta av den bästa utsikten över gamla stan i Graz.

Graz ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

Freiblick: Frukost över hustaken i Graz

Schlossberg: Vandring till berg med panoramautsikt

Murinsel: Flytande snäcka mitt i floden Mur

Upptäck innergårdar: Titta bakom fasaderna

Klockspelet: Lyssna till 24 klockor

Glädjens huvudstad: Populära mötesplatser att njuta av

Aktiviteter i och runt Graz

Utvalda turer och utflykter

Stadsrundturer och rundresor

Rundtur i Gamla stan

Den vänliga utomjordingen

Konsthuset i Graz

Invånarna i Graz hänvisar kärleksfullt till Kunsthaus Graz som "Den vänliga utomjordingen". Som en gigantisk droppe landade den i staden 2003, när Graz var Europas kulturhuvudstad. Denna slående moderna byggnad har sedan dess blivit en symbol för universitetsstaden och bländar besökare med både sin kontroversiella exteriör och de tankeväckande utställningar som ryms i byggnaden. Genom ett av de s.k. "munstyckena" - byggnadens trunkliknande öppningar - får besökarna en vy över klocktornet. På så sätt har arkitekterna medvetet skapat en länk mellan två av stadens mest ikoniska landmärken. Den ljusa fasaden mot stadskärnan gör det möjligt för konstnärer och curatorer att kommunicera och interagera med stadsrummet.

Kunsthaus Café är en populär samlingsplats för Graz kreativa publik, studenter och, naturligtvis, älskare av samtida konst.

Utflykter till den omgivande landsbygden

Minnesvärda events

Steiriska hösten

2024-09-19 – 2024-10-13
div. Locations
Steiriska hösten

Oper Graz

2024-09-21 – 2025-06-29
Opernhaus Graz
Oper Graz

styriarte

2024-10-07 – 2025-06-02
Schloss Eggenberg
styriarte

Äta och dricka i Graz

Starcke Haus: Gourmetrestaurang på Schlossberg

Starcke hus

Genießerei: Frische Küche vom Bauernmarkt

Genießerei

Edegger-Tax: Gårdsbageri i hjärtat av staden

Edegger-Tax

Frankowitsch: Smörgåsar och det finaste konditoriet

Frankowitsch

Die Herzl Weinstube: Traditionellt gasthaus

Herzl Weinstube

Regionala recept

En klassisk kycklingsallad

Den läckra hemligheten bakom detta recept är kyckling från Sulmtal. Med detta recept gör du en kycklingsallad som smakar precis som originalet från Steiermark.

En klassisk kycklingsallad

Boenden utöver det vanliga

In der Innenstadt: Grand Hotel Wiesler

Am Schlossberg: Schlossberg Hotel

Upplev kultur & rör dig fritt

Graz Card

Med Graz Card kan du röra dig fritt med kollektivtrafiken och får tillgång till kulturella höjdpunkter i ett och samma kort. Res smidigt med tåg, spårvagn eller buss till museer och sevärdheter – perfekt för upptäcktsfärder med hela familjen! Finns för 24, 48 eller 72 timmar.

Höjdpunkter:

  • Fri resa inom zon 101, inklusive flygplatsen

  • Gratis resa med Schlossbergbahn och Schlossberglift

  • Fri entré till många museer

  • Kostnadsfri guidad tur i gamla stan

  • Rabatter i och runt Graz

  • Två barnkort (upp till 15 år) ingår per vuxenkort

Graz Card

Vanliga frågor

  • Schlossberg och Uhrturm – Stadens mest ikoniska landmärke bjuder på en fantastisk utsikt över Graz. Ta Schlossbergbahn eller Schlossberglift för en bekväm färd upp.

  • Graz historiska stadskärna – UNESCO:s världsarv, där smala gränder, charmiga torg och imponerande byggnader berättar om stadens rika historia.

  • Murinsel – Ett arkitektoniskt mästerverk mitt i floden Mur – en kombination av bro och ö med café och amfiteater.

  • Kunsthaus Graz – "Friendly Alien" är ett futuristiskt landmärke där samtida konst möter banbrytande design.

  • Schloss Eggenberg – En barockpärla med magnifika trädgårdar och en del av UNESCO:s världsarv.

  • Hauptplatz och Rathaus – Stadens pulserande hjärta, där imponerande arkitektur och livligt stadsliv möts.

Graz är en fascinerande stad där kultur, historia, modern arkitektur och gastronomi smälter samman.

  • UNESCO:s världsarv – Graz historiska stadskärna är ett av UNESCO:s världsarv tack vare sina välbevarade byggnader och charmiga gränder.

  • City of Design – UNESCO har utsett Graz till en "City of Design", vilket speglas i stadens kreativa scen och innovativa arkitektur, exempelvis Kunsthaus och Murinsel.

  • Kulinarisk huvudstad – Graz är Österrikes "Genusshauptstadt" och lockar med regionala delikatesser och färska råvaror från stadens bondemarknader.

  • Studentstad – Med flera universitet och högskolor har Graz en ung och dynamisk atmosfär.

  • Schloss Eggenberg – Detta barockslott, en del av UNESCO:s världsarv, imponerar med sin arkitektur och sina vackra trädgård

Als „Genusshauptstadt“ Österreichs bietet Graz eine beeindruckende Auswahl an erstklassigen Restaurants, Gasthäusern und gemütlichen Cafés. Hier sind einige Empfehlungen für kulinarische Erlebnisse in der Stadt:

  • Der Steirer: Ein Wirtshaus, das steirische Küche in modernem Stil anbietet.

  • Das Gasthaus Die Herzl bietet steirische Küche in urigem Ambiente.

  • Aiola Upstairs: bietet nicht nur regionale Spezialitäten, sondern auch einen atemberaubenden Blick über die Stadt.

  • Die Genießerei am Markt bietet regionale Produkte in einem modernen Ambiente.

  • Frankowitsch ist eine Institution in Graz und bekannt für seine legendären Brötchen.

  • Die Hofbäckerei Edegger-Tax ist die älteste Bäckerei in Graz und bekannt für ihre handgefertigten Backwaren.

  • Kaffee Weitzer: Ein stilvolles Café im gleichnamigen historischen Hotel.

  • "Omas Teekanne" ist ein gemütliches Café mit Blick auf den Uhrturm. 

Eine Übersicht über die aktuellen Veranstaltungen in Graz findet ihr auf der offiziellen Website des Graz Tourismus. Dort findet ihr u.a.:

  • Das steirische Herbst Festival, das internationale Kunst und Kultur präsentiert.

  • Die styriate – Das Festival der alten Musik in Schloss Eggenberg

  • Die Oper Graz ist eines der führenden Opernhäuser Österreichs und bietet ein vielseitiges Programm von klassischen Opern über Operetten bis hin zu modernen Inszenierungen.

  • Aufsteirern: Dieses Fest der steirischen Volkskultur bietet nicht nur Musik und Tanz, sondern auch zahlreiche Stände mit traditionellen Köstlichkeiten aus der Region.

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