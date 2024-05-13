Festligt dekorerade torg, romantiska adventsmarknader och snötäckta gränder: Klagenfurt am Wörthersee frammanar en vinteratmosfär.

Klagenfurt vid sjön Wörthersee utstrålar en speciell charm under den kalla årstiden. Staden är känd som en renässansjuvel och förtrollar besökare med sina magnifikt restaurerade palats, innergårdar och torg, som framstår som ännu mer magiska under ett fint lager snö. De italienska byggmästarna har gett staden, som är över 800 år gammal, en omisskännlig karaktär.

En av stadens höjdpunkter är nya torget på vilket Lindwurmbrunnen, Klagenfurts stolta heraldiska djur, tronar. Stadens torg förvandlas till ett vinterparadis under adventstiden. Här kan du strosa runt på de festligt dekorerade adventsmarknader na, köpa handgjorda presenter, smaka på juldelikatesser och väldoftande punsch.

De magnifika fasaderna i gamla stan lyser också i vintersolen. Klagenfurt har tre gånger tilldelats Europa Nostra Diploma för exemplariskt bevarande av gamla stan - ett tecken på den omsorg som ägnas åt att bevara den historiska stadsbilden. Promenader genom stadens gränder gör att du kan upptäcka Klagenfurts skönhet i en lugn och festlig atmosfär.