Aerial view: snow-covered lakeside with bathing jetties in winter, city and mountains in background, Lake Constance.
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Klagenfurt vid sjön Wörthersee
Stad, berg och sjö

Festligt dekorerade torg, romantiska adventsmarknader och snötäckta gränder: Klagenfurt am Wörthersee frammanar en vinteratmosfär.

Klagenfurt vid sjön Wörthersee utstrålar en speciell charm under den kalla årstiden. Staden är känd som en renässansjuvel och förtrollar besökare med sina magnifikt restaurerade palats, innergårdar och torg, som framstår som ännu mer magiska under ett fint lager snö. De italienska byggmästarna har gett staden, som är över 800 år gammal, en omisskännlig karaktär.

En av stadens höjdpunkter är nya torget på vilket Lindwurmbrunnen, Klagenfurts stolta heraldiska djur, tronar. Stadens torg förvandlas till ett vinterparadis under adventstiden. Här kan du strosa runt på de festligt dekorerade adventsmarknaderna, köpa handgjorda presenter, smaka på juldelikatesser och väldoftande punsch.

De magnifika fasaderna i gamla stan lyser också i vintersolen. Klagenfurt har tre gånger tilldelats Europa Nostra Diploma för exemplariskt bevarande av gamla stan - ett tecken på den omsorg som ägnas åt att bevara den historiska stadsbilden. Promenader genom stadens gränder gör att du kan upptäcka Klagenfurts skönhet i en lugn och festlig atmosfär.

Fakta om Klagenfurt am Wörthersee
Invånare:inne i staden:ca 105 000 (från och med 2023)
Huvudstad i provinsen:i förbundslandet Kärnten
Areal:120.1 km²
Höjd över havet: 446 m
Utsiktspunkt:Pyramidenkogel, med en 100 meter hög utsikt över sjön Wörthersee
Klagenfurt's lokala berg:Kreuzbergl (517 m)

I Klagenfurt finns Österrikes äldsta gågata som invigdes 1961. Den leder från Kramergasse till Wienergasse.

Höjdpunkterna

Lindwurm: Stadens landmärke

Katedralen i Klagenfurt: Njut av Klagenfurt från ovan

Alter Platz: En plats att strosa runt på

Sjön Wörthersee: En juvel även på vintern

Museum för modern konst: Utställningar och samlingar

Kärntens statliga museum: Fördjupa dig i Kärntens historia

Aktiviteter i och omkring Klagenfurt

Minnesvärda events

Julmarknad på Neuer Platz

2024-11-16 – 2024-12-24
Neuer Markt

Julhantverk, punsch och kakor - fram till den 24 december kommer Neuer Markt att förtrolla dig med julstämning.

Julmarknad på Neuer Platz

Blåsning av julsånger från församlingstornet

2024-12-01 – 2024-12-22
Pfarrplatz

Under fyra fredagar i advent spelas klassiska och moderna stycken för advent och jul på den södra sidan mot Pfarrplatz.

Blåsning av julsånger

Nyårsafton på sjön Wörthersee

2024-12-31 – 2025-01-01

10 idéer om hur du kan göra slutet av året i Klagenfurt till en upplevelse.

Nyårsafton vid sjön Wörthersee

Äta och dricka i Klagenfurt

Värdshus i Landhaushof

Ett genuint traditionellt värdshus med Tafelspitz som en standardrätt på menyn. Här kan du sitta i mysiga sittgrupper under gamla välvda tak och njuta av hemlagad mat.

La Bottega

Klagenfurts bästa pizza i italiensk stil. En tunn, fluffig botten och precis rätt mängd läckra toppings. Det är så här pizza ska smaka!

Bierhaus zum Augustin

Det välvda taket och träborden gör det mysigt. De regionala och säsongsbetonade rätterna smakar utmärkt. Den som gillar stora portioner kommer att trivas här.

Restaurang Vogelhaus

Tre toques möter fine dining. Här blir du bortskämd med en femrättersmeny inklusive vinackompanjemang. Restaurangen fokuserar på regionalitet, säsong och kreativitet.

Regionala recept

Kasnudel från Kärnten

Upplev den autentiska smaken av Kärntens kasnudel, förfinad med den milda pastamyntan från regionen. Ett recept som tar dig direkt till Kärnten med varje tugga.

Kasnudel från Kärnten

Vanillekipferl

Vaniljekipferl är en av Österrikes mest kända och traditionella julkakor. När du bakar dem skapas en mysig julstämning av den härliga vaniljdoften.

Vanillekipferl

Boenden utöver det vanliga

Hotell Sandwirth Klagenfurt

Hotell Seepark

Hotell Moser Verdino Klagenfurt

Gröna resor med tåg och buss

Semester utan bil - och mobil på plats

Klagenfurt erbjuder många miljövänliga transportmedel: För korta sträckor inom staden finns hyrcyklar tillgängliga på tio Nextbike-stationer, som enkelt kan hyras via en app. Om du vill utforska det omgivande området kan du använda e-cyklar. Cyklarna finns tillgängliga på olika stationer runt sjön Wörthersee och kan returneras flexibelt.

För längre sträckor erbjuder Wörthersee Plus-kortet en hållbar lösning där besökare kan använda S-Bahn och bussar i regionen utan kostnad, perfekt för att utforska det pittoreska omgivande området, sjön Wörthersee eller de närliggande bergen. De som anländer utan eget fordon kan också dra nytta av Shuttle-tjänster som tar besökare direkt till deras boende.

Upptäck Klagenfurt med gästkort

Kärnten-kortet kan användas på mer än 100 utflyktsmål i Kärnten och kan besökas så ofta du vill. Dessa inkluderar bergsjärnvägar, panoramavägar och båtresor. Erbjudandet kompletteras av många museer, djurparker och andra fritidsaktiviteter.

Wörthersee Plus-kortet ger semesterfirare i Klagenfurt, vid sjön Wörthersee och i centrala Kärnten rabatter och gratis inträde till ett antal attraktioner i regionen året runt.

Gästkortet delas ut vid incheckningen på respektive boendeanläggning.

Vanliga frågor

  • ... uppfanns vykortet i Klagenfurt? År 1869 publicerade Dr. Emanuel Alexander Herrmann en artikel i tidningen "Neue Freie Presse" där han föreslog ett nytt sätt att korrespondera via post. Den dåvarande generalpostmästaren gillade idén och kort därefter lanserades det första post- eller korrespondenskortet

  • ... Klagenfurt firade 500-årsjubileet av kejsar Maximilian I:s donation av staden till provinsialländerna i april 2018?

  • ... Kasnudel var mycket viktigt i det förflutna? Enligt folktron var det viktigt för alla flickor i Kärnten att laga den, för "en flicka som inte kan 'krendln' får ingen man". Krendeln är konsten att bearbeta kanterna för att stänga nudlarna som är fyllda med ostmassa, potatis och örter.

  • Lindwurm fontän: Lindwurm, stadens heraldiska djur, står i mitten av Neuer Platz och är en symbol för stadens grundläggningslegend.

  • Pyramidenkogel: Bara några kilometer från Klagenfurt erbjuder utsiktstornet på Pyramidenkogel en spektakulär utsikt över sjön Wörthersee och Alperna.

  • Landhaus och vapensköldshallen: En magnifik renässansbyggnad som idag inhyser Kärntens provinsmuseum och den imponerande vapenhallen.

  • Maria Theresia-monumentet: Till den habsburgska monarken Maria Theresias ära står på Gamla torget.

  • Museum för modern konst Kärnten: För konstälskare erbjuder detta museum växlande utställningar av modern konst.

Klagenfurt är provinshuvudstaden i Kärnten i södra Österrike och gränsar till Italien. Med sitt läge vid Kärntens största sjö, Wörthersee, erbjuder den lilla staden inte bara vacker sjöutsikt utan också en mix av urban livsstil och bergsäventyr.

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