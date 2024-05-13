Klagenfurt vid sjön Wörthersee
Stad, berg och sjö
Introduction
Klagenfurt vid sjön Wörthersee utstrålar en speciell charm under den kalla årstiden. Staden är känd som en renässansjuvel och förtrollar besökare med sina magnifikt restaurerade palats, innergårdar och torg, som framstår som ännu mer magiska under ett fint lager snö. De italienska byggmästarna har gett staden, som är över 800 år gammal, en omisskännlig karaktär.
En av stadens höjdpunkter är nya torget på vilket Lindwurmbrunnen, Klagenfurts stolta heraldiska djur, tronar. Stadens torg förvandlas till ett vinterparadis under adventstiden. Här kan du strosa runt på de festligt dekorerade adventsmarknaderna, köpa handgjorda presenter, smaka på juldelikatesser och väldoftande punsch.
De magnifika fasaderna i gamla stan lyser också i vintersolen. Klagenfurt har tre gånger tilldelats Europa Nostra Diploma för exemplariskt bevarande av gamla stan - ett tecken på den omsorg som ägnas åt att bevara den historiska stadsbilden. Promenader genom stadens gränder gör att du kan upptäcka Klagenfurts skönhet i en lugn och festlig atmosfär.
I Klagenfurt finns Österrikes äldsta gågata som invigdes 1961. Den leder från Kramergasse till Wienergasse.
Höjdpunkterna
Aktiviteter i och omkring Klagenfurt
Minnesvärda events
Julmarknad på Neuer Platz
Julhantverk, punsch och kakor - fram till den 24 december kommer Neuer Markt att förtrolla dig med julstämning.
Blåsning av julsånger från församlingstornet
Under fyra fredagar i advent spelas klassiska och moderna stycken för advent och jul på den södra sidan mot Pfarrplatz.
Äta och dricka i Klagenfurt
Värdshus i Landhaushof
Ett genuint traditionellt värdshus med Tafelspitz som en standardrätt på menyn. Här kan du sitta i mysiga sittgrupper under gamla välvda tak och njuta av hemlagad mat.
La Bottega
Klagenfurts bästa pizza i italiensk stil. En tunn, fluffig botten och precis rätt mängd läckra toppings. Det är så här pizza ska smaka!
Bierhaus zum Augustin
Det välvda taket och träborden gör det mysigt. De regionala och säsongsbetonade rätterna smakar utmärkt. Den som gillar stora portioner kommer att trivas här.
Regionala recept
Kasnudel från Kärnten
Upplev den autentiska smaken av Kärntens kasnudel, förfinad med den milda pastamyntan från regionen. Ett recept som tar dig direkt till Kärnten med varje tugga.
Boenden utöver det vanliga
Semester utan bil - och mobil på plats
Klagenfurt erbjuder många miljövänliga transportmedel: För korta sträckor inom staden finns hyrcyklar tillgängliga på tio Nextbike-stationer, som enkelt kan hyras via en app. Om du vill utforska det omgivande området kan du använda e-cyklar. Cyklarna finns tillgängliga på olika stationer runt sjön Wörthersee och kan returneras flexibelt.
För längre sträckor erbjuder Wörthersee Plus-kortet en hållbar lösning där besökare kan använda S-Bahn och bussar i regionen utan kostnad, perfekt för att utforska det pittoreska omgivande området, sjön Wörthersee eller de närliggande bergen. De som anländer utan eget fordon kan också dra nytta av Shuttle-tjänster som tar besökare direkt till deras boende.
Upptäck Klagenfurt med gästkort
Kärnten-kortet kan användas på mer än 100 utflyktsmål i Kärnten och kan besökas så ofta du vill. Dessa inkluderar bergsjärnvägar, panoramavägar och båtresor. Erbjudandet kompletteras av många museer, djurparker och andra fritidsaktiviteter.
Wörthersee Plus-kortet ger semesterfirare i Klagenfurt, vid sjön Wörthersee och i centrala Kärnten rabatter och gratis inträde till ett antal attraktioner i regionen året runt.
Gästkortet delas ut vid incheckningen på respektive boendeanläggning.