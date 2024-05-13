Vinter i Innsbruck

Med sitt gyllene tak, imponerande byggnader och innovativa stationer för linbanor bjuder staden Innsbruck på upplevelser- även på vintern såklart!

Gamla stan i Innsbruck utstrålar en unik charm med sina medeltida gränder och byggnader. Det berömda Gyllene taket, som byggdes av kejsar Maximilian I, lyser upp Herzog-Friedrich-Strasse med sina 2 657 förgyllda kopparplattor. Under vintertid sprider sig doften av glögg och rostade mandlar från julmarknaderna på gatorna och i gränderna.

Staden är värd för stora vinterevenemang som Hahnenkamm-loppet och Fyrabergsturneringen som varje år lockar åskådare från hela världen.

För den kulturintresserade är ett besök vid den imponerande strukturen av Ambras slott och Hofburg ett måste, speciellt under vintertid.