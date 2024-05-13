Vinter i Innsbruck

Introduction
Gamla stan i Innsbruck utstrålar en unik charm med sina medeltida gränder och byggnader. Det berömda Gyllene taket, som byggdes av kejsar Maximilian I, lyser upp Herzog-Friedrich-Strasse med sina 2 657 förgyllda kopparplattor. Under vintertid sprider sig doften av glögg och rostade mandlar från julmarknaderna på gatorna och i gränderna.
Staden är värd för stora vinterevenemang som Hahnenkamm-loppet och Fyrabergsturneringen som varje år lockar åskådare från hela världen.
För den kulturintresserade är ett besök vid den imponerande strukturen av Ambras slott och Hofburg ett måste, speciellt under vintertid.
Innsbruck Alpine Zoo är en av de högst belägna djurparkerna i Europa och ligger 750 meter över havet.
Höjdpunkterna
Aktiviteter i och runt Innsbruck
Utvalda turer och utflykter
Minnesvärda events
Äta och dricka i Innsbruck
Oniriq
En enastående kulinarisk plats där den underbara moderna atmosfären i Oniriq ger den perfekta miljön. Ett tips är att testa Sommelierens vinrekommendation.
Arkadenhof
Oavsett om du väljer fisk, kött eller vegetariskt ser rätterna bra ut och smakar underbart. Speciellt under varma sommardagar är Arkadenhof en skön och sval plats.
Sitzwohl
Arkadenhof Sitzwohl erbjuder mycket god internationell mat, är centralt beläget och har enkel, modern inredning.
Kungsörnen
Restaurangen står för utmärkt mat från Tyrolen. Mysig inredning med trä och uppmärksam service - här känner man sig genast som hemma.
Oniriq
En enastående kulinarisk plats där den underbara moderna atmosfären i Oniriq ger den perfekta miljön. Ett tips är att testa Sommelierens vinrekommendation.
Arkadenhof
Oavsett om du väljer fisk, kött eller vegetariskt ser rätterna bra ut och smakar underbart. Speciellt under varma sommardagar är Arkadenhof en skön och sval plats.
Sitzwohl
Arkadenhof Sitzwohl erbjuder mycket god internationell mat, är centralt beläget och har enkel, modern inredning.
Kungsörnen
Restaurangen står för utmärkt mat från Tyrolen. Mysig inredning med trä och uppmärksam service - här känner man sig genast som hemma.
Regionala recept
Boenden utöver det vanliga
Hållbart resande med buss, tåg eller cykel
Kollektivtrafik som t.ex. IVB-bussar och spårvagnar tar dig bekvämt genom staden. Många linjer passerar även sevärdheterna.
Ett billigt och flexibelt alternativ är stadens cykelsystem som finns tillgängligt på många stationer. Staden är lätt att utforska på välutvecklade cykelbanor (90 km långa).
Innsbruck-kortet
Gratis inträde till 22 museer och attraktioner, en inkluderad färd både upp-och ner med utvalda linbanor i regionen, samt gratis resor med kollektivtrafiken och Sightseer hop-on hop-off-bussen - allt detta och mer finns tillgängligt med Innsbruck Card. Giltigt i 24, 48 eller 72 timmar ger detta kort dig friheten att utforska höjdpunkterna i Innsbruck.