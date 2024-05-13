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Innsbruck
Vinter i Innsbruck

På sommaren
Med sitt gyllene tak, imponerande byggnader och innovativa stationer för linbanor bjuder staden Innsbruck på upplevelser- även på vintern såklart!

Gamla stan i Innsbruck utstrålar en unik charm med sina medeltida gränder och byggnader. Det berömda Gyllene taket, som byggdes av kejsar Maximilian I, lyser upp Herzog-Friedrich-Strasse med sina 2 657 förgyllda kopparplattor. Under vintertid sprider sig doften av glögg och rostade mandlar från julmarknaderna på gatorna och i gränderna.

Staden är värd för stora vinterevenemang som Hahnenkamm-loppet och Fyrabergsturneringen som varje år lockar åskådare från hela världen.

För den kulturintresserade är ett besök vid den imponerande strukturen av Ambras slott och Hofburg ett måste, speciellt under vintertid.

Fakta om Innsbruck
Invånare:inuti: ca 132.200 (från och med 2024)
Huvudstadi provinsen Tyrolen
Yta: 104.81 km²
Höjd över havet: 574 m
Utsiktspunkt: Nordkette
BergetPatscherkofel reser sig söder om staden och är ett populärt område för vandring och skidåkning.

Innsbruck Alpine Zoo är en av de högst belägna djurparkerna i Europa och ligger 750 meter över havet.

Höjdpunkterna

Bergisels hoppbacke, en arkitektoniskt spännande byggnad

Alpina djurparken, ett besök hos djuren i Alperna

Nordkettenbahn, från staden till bergen

Kejserliga hovets kyrka, pomp och prakt med mycket historia

Maria-Theresien-Straße, promenad med bergspanorama

Goldenes Dachl, imponerande takspån i guld sedan år 1420

Aktiviteter i och runt Innsbruck

Utvalda turer och utflykter

Alla tematiska turer

En promenad genom Innsbruck

Arkitekturtur

Rundtur på bryggeri

Guidad rundtur i gamla stan

Rundtur med nattväktare

Minnesvärda events

Julmarknad i gamla stan

2024-11-15 – 2024-12-23
Herzog-Friedrich-Straße 15, 6020 Innsbruck

Julmarknad Marknadstorget

2024-11-15 – 2024-12-23
Marktplatz Innrain, 6020 Innsbruck

Kaiserweihnacht Bergisel

2024-11-15 – 2024-12-22
Bergisel 1, 6020 Innsbruck

LUMAGICA Innsbruck

2024-11-15 – 2025-02-02
Hofgarten Rennweg 6, 6020 Innsbruck

Fyrakullarsturnering

2025-01-03 – 2025-01-04
Bergisel Schanze, 6020 Innsbruck

Äta och dricka i Innsbruck

Oniriq

En enastående kulinarisk plats där den underbara moderna atmosfären i Oniriq ger den perfekta miljön. Ett tips är att testa Sommelierens vinrekommendation.

Arkadenhof

Oavsett om du väljer fisk, kött eller vegetariskt ser rätterna bra ut och smakar underbart. Speciellt under varma sommardagar är Arkadenhof en skön och sval plats.

Sitzwohl

Arkadenhof Sitzwohl erbjuder mycket god internationell mat, är centralt beläget och har enkel, modern inredning.

Kungsörnen

Restaurangen står för utmärkt mat från Tyrolen. Mysig inredning med trä och uppmärksam service - här känner man sig genast som hemma.

Regionala recept

Knödel på tyrolskt vis

Detta recept garanterar att knödlarna får samma autentiska smak som originalet från Tyrolen. De passar i soppa och som huvudrätt tillsammans med varm surkål eller sallad.

Knödel på tyrolskt vis

Kaspressknödel- traditionell tyrolsk knödel

Njut av Kaspressknödel från Kössen för en smakrik upplevelse!

Kaspressknödel- traditionell tyrolsk knödel

Boenden utöver det vanliga

Hotell Schwarzer Adler

Hotellet i Innsbruck

NALA individuellt hotell

Hållbart resande med buss, tåg eller cykel

Kollektivtrafik som t.ex. IVB-bussar och spårvagnar tar dig bekvämt genom staden. Många linjer passerar även sevärdheterna.

Ett billigt och flexibelt alternativ är stadens cykelsystem som finns tillgängligt på många stationer. Staden är lätt att utforska på välutvecklade cykelbanor (90 km långa).

Upptäck Innsbruck

Innsbruck-kortet

Gratis inträde till 22 museer och attraktioner, en inkluderad färd både upp-och ner med utvalda linbanor i regionen, samt gratis resor med kollektivtrafiken och Sightseer hop-on hop-off-bussen - allt detta och mer finns tillgängligt med Innsbruck Card. Giltigt i 24, 48 eller 72 timmar ger detta kort dig friheten att utforska höjdpunkterna i Innsbruck.

Innsbruck Kort

Vanliga frågor

Innsbruck erbjuder en mängd unika destinationer, inbäddade i det fantastiska landskapet i Alperna. Dessa är bland stadens främsta attraktioner:

  • Bergisel Skidhopp: Denna imponerande hoppbacke kombinerar idrottshistoria med modern arkitektur. Från utsiktsplattformen har man en hisnande utsikt över Innsbruck och Alperna.

  • Ambras slott: Detta renässansslott ligger mitt i en vacker trädgård och är en historisk och konsthistorisk pärla med unika samlingar och utställningar.

  • Nordkette linbana: Denna linbana tar dig direkt från hjärtat av Innsbruck upp till Nordkette, där du kan njuta av spektakulära vyer och vandringsmöjligheter.

  • Gyllene taket: Med sina 2 657 förgyllda koppartakpannor är detta hus ett av de mest beundrade landmärkena i Innsbrucks gamla stad.

  • Alpina djurparken Innsbruck: Europas högst belägna zoo som specialiserat sig på alpina arter.

  • Kejserliga Hofburg: Ett magnifikt barockpalats som en gång i tiden var residens för Habsburgarna.

Innsbruck ligger i västra Österrike och är huvudstad i delstaten Tyrolen. Beläget i Inn-dalen och omgiven av Alperna är det ett populärt resmål för både vintersportentusiaster och naturälskare.

  • Skidåkning och snowboardåkning: Innsbruck erbjuder tillgång till flera skidorter, inklusive Nordkette, Axamer Lizum och Stubai Valley. Sammanlagt har regionen nio skidområden med över 300 långa kilometer pister.

  • Längdskidåkning: I området runt Innsbruck finns det många längdskidspår, särskilt i Seefeld och Stubaital, som passar för klassisk skidåkning.

  • Snöskovandring: Snöskovandringar är ett utmärkt sätt att uppleva vinterlandskapet.

  • Skridskoåkning: Det finns flera isbanor i staden och på Olympiaworld kan du njuta av allmän skridskoåkning eller titta på ishockeymatcher.

  • Vandring på vintern: Många vandringsleder röjs på vintern, vilket möjliggör natursköna vinterpromenader genom de snötäckta landskapen.

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