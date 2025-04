Běh na lyžích je skvělý způsob, jak si užít zimní krajinu. A právě v Rakousku si krajinu s přilehlými údolími užijete zaručeně!

Vytrvalostní sport se snoubí se zážitky z přírody

Na rozlehlých sněhových pláních se třpytí tisíce ledových krystalků a každý výdech kreslí do chladného vzduchu malé obláčky páry. Myšlenky se stávají stejně jasnými a klidnými jako svěží vzduch, který zhluboka a pravidelně vdechujete. Jedinými zvuky jsou křupání sněhu pod lyžemi a jemné šumění větru ve větvích stromů. Běžkaři téměř neslyšně kloužou osamělou zimní krajinou a objevují skrytá údolí, která by jinak zůstala nepovšimnuta.

Běžkování uprostřed zasněžené přírody

Na běžky až do jara – to je možné na mnoha vysokohorských běžeckých tratích v rakouských Alpách. Často se nacházejí uprostřed nádherné horské krajiny a jen pár kroků od dveří hotelu. Jako například běžkařské tratě ve Sportgasteinu, které patří k těm nejkrásnějším v Rakousku. Krok za krokem se přibližujete k pásmu třítisícových alpských velikánů. Horní část údolí, která je součástí Národního parku Vysoké Taury, je po celou zimu pokryta mohutnou sněhovou pokrývkou, která se zde udrží až do jara.

A kdo by si chtěl odpočinout od běžek, může si vychutnat fantastické horské panorama při zimních túrách.