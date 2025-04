Lanovky v Rakousku

Nízká spotřeba energie díky probíhající modernizaci: Za posledních 10 let se v odvětví lanovek podařilo ušetřit 20 % energie. Lyžařské středisko Nassfeld ukazuje, jak na to.

Využívání ekologické elektřiny: Provozovatelé lanovek upřednostňují obnovitelné zdroje energie. To se daří například v Zell am See, Hochkrimmlu nebo Gerlosu.