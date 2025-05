Das Label zählt in Österreich zu den Pionieren fairer Kleidung. Seit 1991 entsteht stylishe Designermode aus Bio-Baumwolle und Upcycling-Stoffen – produziert in Österreich, Europa und einem kleinen Familienbetrieb in Thailand. Auf Wunsch werden Designs aus der eigenen Kollektion im 7. Bezirk in Wien auch maßgeschneidert gefertigt.