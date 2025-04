Sýrové zážitky v Rakousku

Kyselý sýr, v dialektu známý jako "Sura Kees"je montánní specialitou s dlouhou tradicí. Pokud si chcete tento speciální sýr sami vyrobit, můžete tak učinit v restauraci Montafon Cheese House ve Schrunsu. Širokou škálu sýrových a antipasti specialit vyrábí firma "Die Käsemacher" ve Waldviertelu. V Svět sýrařů si mohou návštěvníci prohlédnout výstavní mlékárnu s průvodcem.

Od jedné alpské mlékárny k druhé: po stopách starých zvyků kolem sýrárny Gailtaler Almkäse hosté se vydají na Gailtalské sýrové stezce v Korutanech.

Kdo chce poznat mnohotvárnou sýrovou mapu Salcburska, může se vydat na cestu do Salcburska "Stezka potěšení pro sýrové fajnšmekry" je to pravé místo. Na Údolí Grossarl je proslulé svými "Sauakas", tradiční pochoutkou. Ochutnat ji můžete přímo na horských chatách v údolí. Barokní Opatství Schlierbach v Horním Rakousku také stojí za návštěvu - v neposlední řadě kvůli bio sýrárně, kde se při prohlídce můžete zakousnout do sýrových specialit.