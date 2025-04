Leben der Lipizzaner

Im Gestüt Piber in der Steiermark wird mit sechs von acht Hengststämmen und 17 historischen Stutenfamilien gezüchtet. Lipizzaner werden dunkel geboren und erlangen ihre typische weiße Farbe im Alter von sechs bis zehn Jahren – gezielt weiß gezüchtet werden sie erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Jede Anpaarung folgt jahrhundertalten Linien und modernen Erkenntnissen, um Charakter und Bewegungsqualität weiterzugeben.

Die Fohlen wachsen in einer sogenannten Mutterstutenherde gemeinsam mit anderen Fohlen auf. Sie verbringen ihre Sommer auf weitläufigen Almen und entwickeln dort Trittsicherheit und Sozialverhalten. Mit etwa vier Jahren werden die Jungtiere – unabhängig vom Geschlecht – gemustert. Die Hengste wechseln in das Trainingszentrum Heldenberg, während die ausgewählten Stuten in Piber bleiben und eine zweijährige Ausbildung unter dem Sattel als auch vor dem Wagen absolvieren. Die Ausbildung der Hengste erfolgt in drei Stufen – Remontenschule, Campagneschule und Hohe Schule. In enger Zusammenarbeit mit den Bereiter:innen lernen die Pferde anspruchsvolle Lektionen bis hin zu den Schulsprüngen. Währenddessen bleiben die Stuten in Piber und prägen als Zuchtstuten die nächsten Generationen.

Nach ihrer aktiven Zeit kehren die Hengste in das Gestüt in Piber zurück, wo sie ihren Lebensabend in artgerechter Umgebung in einem liebevoll betreutem „Pensionistenstall“ verbringen.