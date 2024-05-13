View through white fruit tree blossoms on a village with church tower, green fields in foreground.
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Burgenland
Letní dovolená plná slunce, přírody, cyklistiky a pohody u vína

Burgenland v zimě
Mírné klima, přírodně významná chráněná oblast Seewinkel, vinice, ale i vesnice s tradičními zemědělskými usedlostmi – Panonská nížina je výjimečným zákoutím Rakouska.

Burgenland

V Burgenlandu se krajina, která vyzařuje klid, setkává s živou kulturní scénou. Region zaujme svou nedotčenou přírodou a hlubokými kořeny v tradici, aniž by působil zastarale. Mírně zvlněné kopce, rozsáhlé vinice a idylická jezera vybízejí k odpočinku a zábavě. Tradiční slavnosti a pohostinnost vytvářejí vřelou a příjemnou atmosféru. Moderní se zde prolíná s tradičním v harmonický celek, což z Burgenlandu činí místo, které vás vtáhne a bude vás neustále překvapovat.

Panonská nížina

Inovativní duch ve vinařství a gastronomii se odráží ve vynikajících produktech. Ve venkovských hostincích a tradičních vinných podnicích hostitelé podávají typické panonské speciality. Místní klima v Panonské nížině je teplé, suché, mírné a málo deštivé, což regionu dodává jedinečný charakter.

Země slunce

Horká léta a přibližně 300 slunečných dní v roce Burgenlandu vysloužily přezdívku "Země slunce". Ze slunečného prostředí těží mimo jiné četné vinice a ovocné sady. Nejznámější oblast Burgenlandu najdete v blízkosti Neziderského jezera. Stepní jezero se stalo oblíbeným cílem a v národním parku, jehož je součástí, najdou svůj ráj milovníci slunce a vodních sportů. Navíc zde své chráněné prostředí našlo přes 340 druhů ptáků. Od roku 2001 je oblast také zapsána na seznam světového a přírodního dědictví UNESCO.

Krátký přehled o Burgenlandu
Hlavní město:Eisenstadt
Počet obyvatel:přibližně 301 000 (rok 2024)
Národní parky:1
Přírodní parky:6
Termální lázně:6

Burgenland Card: bezplatné služby a výrazné slevy

Umění, kultura a zajímavé nabídky pro celou rodinu – zkrátka vstupenka k těm nejlepším zážitkům.

Události v Burgenlandu
Tradiční i moderní události, které byste rozhodně neměli vynechat, najdete v kalendáři akcí.

Burgenland v plné kráse

Top místa, aktivity & události

Přírodní ráj u Neziderského jezera

Eisenstadt: Haydnovo město

Zámek Esterházy

Vinařské městečko Rust

Hrad Forchtenstein

Vinné sklípky v Heiligenbrunnu

Slavnosti Seefestspiele Mörbisch

Stezka železné opony

Aktivity v Burgenlandu

Túry

Svatojakubská cesta

Okružní plavba lodí

Trasy v národním parku Neusiedler See

Výletní cíle v Burgenlandu

Nejkrásnější regiony

Severní Burgenland

Spojení přírodních krás, kulturního bohatství a kulinářských specialit činí ze severního Burgenlandu rozmanitou destinaci.

Severní Burgenland

Střední Burgenland-Rosalia

Podhůří Alp, vinice odrůdy Blaufränkisch, přírodní parky i hrady a zámky tvoří jedinečný charakter tohoto regionu.

Střední Burgenland-Rosalia

Jižní Burgenland

Milovníky rekreace i kultury potěší léčivé termální prameny, malebná příroda a všudypřítomná tradice.

Jižní Burgenland

Nejkrásnější města a místa

Eisenstadt

Haydnovo domovské město propojuje dvorskou eleganci a moderní vlivy. Obklopují ho vinice a návštěvníky láká svými historickými památkami a kulturními akcemi.

Eisenstadt

Svobodné město Rust

Rust zdobí památkově chráněné barokní a renesanční fasády. Městečko je zároveň domovem největší čapí kolonie v zemi.

Rust

Mörbisch

Ať už ve dvorních uličkách, v historických podlouhlých dvorech nebo na festivalu u jezera – zde pocítíte panonský životní styl na každém rohu.

Mörbisch

Güssing

Historický hrad obklopený vinicemi a vyhaslou sopkou se tyčí nad městem a nabízí nečekané pohledy a výhledy.

Güssing

Forchtenstein

Forchtenstein v srdci přírodního parku Rosalia okouzlí návštěvníky svým hradem, sedmi dálkovými turistickými trasami a rozmanitými kulinářskými a kulturními akcemi.

Forchtenstein

Bad Sauerbrunn

Historické lázeňské město láká návštěvníky na léčivé minerální prameny, pohodové procházky po rozáriu a bohatou historii (wellness) kultury.

Bad Sauerbrunn
Kde je udržitelnost samozřejmostí

Hotel Landhofmühle v jižním Burgenlandu

Claudia Fartek žije udržitelností a regionalitou z přesvědčení. Manažerka hotelu Landhofmühle v burgenlandském přírodním parku Raab se udržitelností zabývá již 30 let. Proč? Protože to mělo a má smysl a logiku. V posledních letech se udržitelnost, regionalita a důslednost stávají pro návštěvníky stále důležitějšími důvody pro rozhodování. Rodina Fartekových však vždy žila těmito ideály se samozřejmostí, kterou podněcuje poloha hotelu Landhofmühle v nitru přírodního parku Raab v Burgenlandu.

Jejich odhodlání se vyplatilo. Hotel Landhofmühle se stal prvním "Hotelem idylické přírody" v Burgenlandu, a díky tomu také prvním držitelem ekoznačky. Kromě tohoto ocenění získal hotel Landhofmühle zároveň pečeť kvality AMA GENUSS REGION, která zaručuje kontrolovanou kvalitu a regionální původ.

Hotel LandhofmühleVideo o hotelu

Nejdůležitější akce

Lisztův festival v Raidingu

11. 10. 2024 – 15. 6. 2025
Raiding

Na Lisztově festivalu v Raidingu ožije vize Franze Liszta "Bez fantasie není umění". Koncerty se konají vedle jeho rodného domu.

Lisztův festival

Seefestspiele Mörbisch

10. 7. 2025 – 16. 8. 2025
Mörbisch

Zažijte velkolepá představení se slavnými umělci na břehu Neziderského jezera během každoročního hudebního festivalu pod vedením Alfonse Haidera.

Festspiele Mörbisch na břehu jezera

Oper im Steinbruch (Opera v lomu)

9. 7. 2025 – 23. 8. 2025
St. Margarethen

Klasické opery a mezinárodní hudební hvězdy oživují působivou scénu pod širým nebem v nejstarším evropském lomu.

St. Margarethen

Koncerty na zámku Halbturn

Halbturn

Kde spojení klasické hudby, barokní architektury a panonské krajiny vytváří nezapomenutelný zážitek.

Koncerty na zámku Halbturn

Festival komorní hudby na hradě Lockenhaus

10. 7. 2025 – 19. 7. 2025
Lockenhaus

Vychutnejte si komorní hudbu v unikátní atmosféře hradu Lockenhaus na úpatí vrchu Geschriebenstein – v místě, které vás překvapí.

Lockenhaus

Classic.Esterházy

Eisenstadt

V barokním sále zámku Esterházy v Eisenstadtu se v rámci festivalu Classic.Esterházy rozeznívají nejrůznější hudební tóny.

Classic.Esterházy

Slavné osobnosti

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Haydn působil 30 let jako kapelník u Esterházyů a svou tvorbou formoval vídeňský klasicismus.

Haydnův dům v Eisenstadtu

Rod Esterházyů

Esterházyové, významný šlechtický rod, charakterizovali region svým kulturním mecenášstvím a honosnými zámky.

Knížecí rod Esterházyů

Skladatel a klavírista, který se narodil v burgenlandském Raidingu, byl barvitou osobností s jedinečnou kariérou.

Erwin Moser

Muzeum Erwina Mosera v obci Gols uctívá tvůrčí odkaz autora knih pro děti zajímavou výstavou.

Erwin Moser

Regionální recepty

Panonská rybí polévka

Podle tohoto receptu chutná panonská rybí polévka jako originál od Neziderského jezera v Burgenlandu.

Na skok do panonské province!

Hovězí roštěná Esterházy

Za roštěnky Esterházy, dušený pokrm z hovězího masa, vděčíme stejnojmenné magnátské dynastii. Vyzkoušejte si tento přepychový pokrm v pohodlí vašeho domova.

Jednoduchý recept najdete tady!

Jedinečná místa k pobytu

Scheiblhofer

Kellerstöckl

Hrad Bernstein

Taubenkobel

Gut Purbach

Nils

Die Träumerei

Ratschen

Tipy na ochranu klimatu

Co můžeme udělat pro ochranu biologické rozmanitosti?

  • Respektujme přírodu. Držme se na vyznačených stezkách a odpadky vždy odnášejme.

  • Používejme udržitelnou mobilitu, například veřejnou dopravu nebo jízdu na kole.

  • Buďme ohleduplní k volně žijícím zvířatům. Pozorujme je z bezpečné vzdálenosti.

  • Vybírejme si lokální a udržitelné potraviny a produkty. Díky tomu si můžeme užívat zodpovědně (a bio).

  • Snažme se přispět k posílení biodiverzity. Ochrana a zachování biologické rozmanitosti je pro ekologickou rovnováhu zásadní.

Cestujme udržitelně
Co dalšího o Burgenlandu stojí za to vědět

Vinařská specialita z jižního Burgenlandu

Bledě růžová, třešňově červená nebo světle žlutá: odrůda Uhudler má různé barvy, je součástí identity a kulinářské tradice jižního Burgenlandu a pěstuje se na 300 hektarech půdy. Jeho aroma voní po lesních plodech, malinách, jahodách a "foxtonu".

Ovocné víno pochází původně z amerických hroznů (Concord, Delaware, Elvira, Ripatella), je vysoce odolné vůči škůdcům a plísním a vyrábí se jako čistě přírodní produkt. Uhudler dosahuje konzumní zralosti po 2 až 10 letech s 10 až 12 procenty alkoholu.

Až do 90. let 20. století bylo pěstování vína Uhudler zakázáno – skepse vůči odrůdám přímého štěpení však byla vyvrácena. Od té doby je pěstování odrůdy Uhudler v Burgenlandu povoleno.

Dialekt a místní mluva

Nářečí v Burgenlandu

Když se z "Kuh" stává "Khui" – v Burgenlandu se mluví dialektem přezdívaným Ui. Takzvané "Hianzische" patří ke středobavorským dialektům a za Rakouska-Uherska se jím mluvilo až ve Vídni. Obyvatelé Burgenlandu mluvili stejným dialektem jako císařovna Alžběta, a tak si v té době skvěle rozuměli.

V současnosti je burgenlandské nářečí na ústupu, především v důsledku jazykových tendencí z Vídně a Dolního Rakouska.

Nejčastější dotazy

Burgenland se stal oficiálně součástí Rakouska 4. října 1921.

Do roku 1918 byl dnešní Burgenland součástí uherské části rakousko-uherské monarchie. Po rozpadu Rakouska-Uherska na konci první světové války byla příslušnost území stanovena Saintgermainskou smlouvou v roce 1919. Ta určila, že oblast, tehdy známá jako "Deutsch-Westungarn", má být začleněna do Rakouské republiky. Skutečné začlenění Burgenlandu do Rakouska se však protáhlo až do přelomu let 1921/22, kdy se nakonec stal součástí Rakouska jakožto samostatná a zrovnoprávněná spolková země.

  • Neziderské jezero – jedno z největších stepních jezer v Evropě. Národní park je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO díky své jedinečné flóře a fauně.

  • Kultura – Burgenland má bohatou historii a kulturu, najdete v něm nespočet hradů a zámků a je dějištěm mnoha kulturních akcí a festivalů.

  • Díky mírnému kontinentálnímu podnebí je region ideální pro pěstování vína a patří k předním vinařským oblastem v Rakousku.

S kartou Burgenland Card můžete po dobu svého pobytu využívat mnoho bezplatných služeb a uplatnit slevy na vybrané aktivity. Burgenland Card získáte při přenocování v některém z burgenlandských partnerských ubytování.

V Burgenlandu, známém svou bohatou historií a kulturou, najdete mnoho hradů a zámků rozesetých po celé spolkové zemi. Přesný počet sice není znám, ale často se uvádí, že jich je přibližně 100 až 120. Tyto historické památky se svou podobou značně liší, od dobře zachovalých pevností až po romantické zříceniny. Zastupují širokou škálu architektonických stylů a historických období. Mezi nejznámější patří hrady Forchtenstein, Bernstein, Friedensburg Schlaining, Güssing nebo Lockenhaus. Dodnes hrají důležitou roli v regionální historii Burgenlandu.

Burgenland se v dobách, kdy byl ještě součástí Uherska v rámci Rakousko-uherské monarchie, nazýval "Deutsch-Westungarn".

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