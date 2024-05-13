Introduction
Burgenland
V Burgenlandu se krajina, která vyzařuje klid, setkává s živou kulturní scénou. Region zaujme svou nedotčenou přírodou a hlubokými kořeny v tradici, aniž by působil zastarale. Mírně zvlněné kopce, rozsáhlé vinice a idylická jezera vybízejí k odpočinku a zábavě. Tradiční slavnosti a pohostinnost vytvářejí vřelou a příjemnou atmosféru. Moderní se zde prolíná s tradičním v harmonický celek, což z Burgenlandu činí místo, které vás vtáhne a bude vás neustále překvapovat.
Panonská nížina
Inovativní duch ve vinařství a gastronomii se odráží ve vynikajících produktech. Ve venkovských hostincích a tradičních vinných podnicích hostitelé podávají typické panonské speciality. Místní klima v Panonské nížině je teplé, suché, mírné a málo deštivé, což regionu dodává jedinečný charakter.
Země slunce
Horká léta a přibližně 300 slunečných dní v roce Burgenlandu vysloužily přezdívku "Země slunce". Ze slunečného prostředí těží mimo jiné četné vinice a ovocné sady. Nejznámější oblast Burgenlandu najdete v blízkosti Neziderského jezera. Stepní jezero se stalo oblíbeným cílem a v národním parku, jehož je součástí, najdou svůj ráj milovníci slunce a vodních sportů. Navíc zde své chráněné prostředí našlo přes 340 druhů ptáků. Od roku 2001 je oblast také zapsána na seznam světového a přírodního dědictví UNESCO.
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Umění, kultura a zajímavé nabídky pro celou rodinu – zkrátka vstupenka k těm nejlepším zážitkům.
Události v Burgenlandu
Tradiční i moderní události, které byste rozhodně neměli vynechat, najdete v kalendáři akcí.
Burgenland v plné kráse
Top místa, aktivity & události
Túry
Nejkrásnější regiony
Severní Burgenland
Spojení přírodních krás, kulturního bohatství a kulinářských specialit činí ze severního Burgenlandu rozmanitou destinaci.
Střední Burgenland-Rosalia
Podhůří Alp, vinice odrůdy Blaufränkisch, přírodní parky i hrady a zámky tvoří jedinečný charakter tohoto regionu.
Nejkrásnější města a místa
Eisenstadt
Haydnovo domovské město propojuje dvorskou eleganci a moderní vlivy. Obklopují ho vinice a návštěvníky láká svými historickými památkami a kulturními akcemi.
Svobodné město Rust
Rust zdobí památkově chráněné barokní a renesanční fasády. Městečko je zároveň domovem největší čapí kolonie v zemi.
Mörbisch
Ať už ve dvorních uličkách, v historických podlouhlých dvorech nebo na festivalu u jezera – zde pocítíte panonský životní styl na každém rohu.
Güssing
Historický hrad obklopený vinicemi a vyhaslou sopkou se tyčí nad městem a nabízí nečekané pohledy a výhledy.
Forchtenstein
Forchtenstein v srdci přírodního parku Rosalia okouzlí návštěvníky svým hradem, sedmi dálkovými turistickými trasami a rozmanitými kulinářskými a kulturními akcemi.
Bad Sauerbrunn
Historické lázeňské město láká návštěvníky na léčivé minerální prameny, pohodové procházky po rozáriu a bohatou historii (wellness) kultury.
Hotel Landhofmühle v jižním Burgenlandu
Claudia Fartek žije udržitelností a regionalitou z přesvědčení. Manažerka hotelu Landhofmühle v burgenlandském přírodním parku Raab se udržitelností zabývá již 30 let. Proč? Protože to mělo a má smysl a logiku. V posledních letech se udržitelnost, regionalita a důslednost stávají pro návštěvníky stále důležitějšími důvody pro rozhodování. Rodina Fartekových však vždy žila těmito ideály se samozřejmostí, kterou podněcuje poloha hotelu Landhofmühle v nitru přírodního parku Raab v Burgenlandu.
Jejich odhodlání se vyplatilo. Hotel Landhofmühle se stal prvním "Hotelem idylické přírody" v Burgenlandu, a díky tomu také prvním držitelem ekoznačky. Kromě tohoto ocenění získal hotel Landhofmühle zároveň pečeť kvality AMA GENUSS REGION, která zaručuje kontrolovanou kvalitu a regionální původ.
Nejdůležitější akce
Lisztův festival v Raidingu
Na Lisztově festivalu v Raidingu ožije vize Franze Liszta "Bez fantasie není umění". Koncerty se konají vedle jeho rodného domu.
Seefestspiele Mörbisch
Zažijte velkolepá představení se slavnými umělci na břehu Neziderského jezera během každoročního hudebního festivalu pod vedením Alfonse Haidera.
Oper im Steinbruch (Opera v lomu)
Klasické opery a mezinárodní hudební hvězdy oživují působivou scénu pod širým nebem v nejstarším evropském lomu.
Koncerty na zámku Halbturn
Kde spojení klasické hudby, barokní architektury a panonské krajiny vytváří nezapomenutelný zážitek.
Festival komorní hudby na hradě Lockenhaus
Vychutnejte si komorní hudbu v unikátní atmosféře hradu Lockenhaus na úpatí vrchu Geschriebenstein – v místě, které vás překvapí.
Slavné osobnosti
Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Haydn působil 30 let jako kapelník u Esterházyů a svou tvorbou formoval vídeňský klasicismus.
Rod Esterházyů
Esterházyové, významný šlechtický rod, charakterizovali region svým kulturním mecenášstvím a honosnými zámky.
Skladatel a klavírista, který se narodil v burgenlandském Raidingu, byl barvitou osobností s jedinečnou kariérou.
Regionální recepty
Panonská rybí polévka
Podle tohoto receptu chutná panonská rybí polévka jako originál od Neziderského jezera v Burgenlandu.
Jedinečná místa k pobytu
Co můžeme udělat pro ochranu biologické rozmanitosti?
Respektujme přírodu. Držme se na vyznačených stezkách a odpadky vždy odnášejme.
Používejme udržitelnou mobilitu, například veřejnou dopravu nebo jízdu na kole.
Buďme ohleduplní k volně žijícím zvířatům. Pozorujme je z bezpečné vzdálenosti.
Vybírejme si lokální a udržitelné potraviny a produkty. Díky tomu si můžeme užívat zodpovědně (a bio).
Snažme se přispět k posílení biodiverzity. Ochrana a zachování biologické rozmanitosti je pro ekologickou rovnováhu zásadní.
Vinařská specialita z jižního Burgenlandu
Bledě růžová, třešňově červená nebo světle žlutá: odrůda Uhudler má různé barvy, je součástí identity a kulinářské tradice jižního Burgenlandu a pěstuje se na 300 hektarech půdy. Jeho aroma voní po lesních plodech, malinách, jahodách a "foxtonu".
Ovocné víno pochází původně z amerických hroznů (Concord, Delaware, Elvira, Ripatella), je vysoce odolné vůči škůdcům a plísním a vyrábí se jako čistě přírodní produkt. Uhudler dosahuje konzumní zralosti po 2 až 10 letech s 10 až 12 procenty alkoholu.
Až do 90. let 20. století bylo pěstování vína Uhudler zakázáno – skepse vůči odrůdám přímého štěpení však byla vyvrácena. Od té doby je pěstování odrůdy Uhudler v Burgenlandu povoleno.
Nářečí v Burgenlandu
Když se z "Kuh" stává "Khui" – v Burgenlandu se mluví dialektem přezdívaným Ui. Takzvané "Hianzische" patří ke středobavorským dialektům a za Rakouska-Uherska se jím mluvilo až ve Vídni. Obyvatelé Burgenlandu mluvili stejným dialektem jako císařovna Alžběta, a tak si v té době skvěle rozuměli.
V současnosti je burgenlandské nářečí na ústupu, především v důsledku jazykových tendencí z Vídně a Dolního Rakouska.