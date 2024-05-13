Podunajská cyklostezka, Weissenkirchen v Dolním Rakousku
  1. Homepage
  2. Výletní cíle v Rakousku
  3. Regiony
  4. Dunaj

Dunaj
Kulturní krajina, hrady, zámky, kláštery

Dunaj v Rakousku vytvořil na více než 350 kilometrech řeky jednu z nejkrásnějších kulturních krajin v Evropě.

Mezi Pasovem a Bratislavou protéká Dunaj Horním Rakouskem, Dolním Rakouskem a Vídní. Na Smyčka Schlögener je nejznámější dunajskou smyčkou a mistrovským dílem evoluce, koprodukce větru a vody a několika milionů let času.

Jako vodní cestu ji využívali již Římané a již tehdy se po Dunaji dopravovalo do země zboží a světové názory. Skutečnost, že řeka vytvářela mírné mikroklima s úrodnou půdou, přilákala na její břehy lidi již v rané době. Ti stavěli Hrady a paláce a Kláštery zakládali vesnice a plánovali města. Vytvořili jedinečnou kulturní krajinu.

Stručné informace o Dunaji
Délka:2.850 říčních kilometrů, z nichž 350 protéká Rakouskem
Pramen:v Černém lese v Německu
Ústí:Černé moře
Koryto:černé moře: od západu k východu
Kromě Rakouska protéká 9 zeměmi:Německo, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Moldavsko

"Na krásném modrém Dunaji" - valčík Johanna Strausse Sohna zahájil své triumfální tažení světem brzy po své premiéře 15. února 1867. Dnes je tajnou rakouskou státní hymnou a pevnou součástí programu novoročního koncertu ve Velkém sále vídeňského Musikvereinu.

Dunaj ze všech pohledů

Top místa, aktivity & události

Schlögen Pohled na Dunaj

Krásné výhledy podél Dunaje

Augustiniánský klášter svatého Floriána

Zřícenina hradu Aggstein

Opatství Göttweig

Krems na Dunaji

Opatství Klosterneuburg

Aktivity na Dunaji

Jedinečná místa k pobytu

Designhotel Spinnerei v Linci

Steigenberger Hotel & Spa, Krems

Hotel Donauschlinge

Hotel Schloss Dürnstein ve Wachau

Hotel Wesenufer

Hilton Vienna Waterfront

Volně přístupná řeka. Divoký les

Národní park Dunajské lužní lesy

Národní park Donau-Auen se rozkládá od Vídně až po ústí řeky Moravy na hranicích se Slovenskem. Dunaj, který zde stále volně protéká v délce asi 36 kilometrů, může utvářet krajinu a je domovem více než 60 druhů ryb, rybáků, orlů mořských, bobrů, želv rybničních, vzácných orchidejí a nesčetných druhů hmyzu.

Přírodní rezervace je volně přístupná, i když není dovoleno opouštět turistické stezky a povolené cyklotrasy. Pěší túry s průvodcem a výlety na člunech v doprovodu strážců národního parku nabízejí obzvláště intenzivní zážitek z přírody.

Národní park Dunajské mokřady

Nejčastější dotazy

Dunaj teče ze západu na východ a protéká Rakouskem v délce přibližně 350 kilometrů, což z něj činí důležitou životní tepnu země. Spojuje historická města, přírodní rezervace a kulturní poklady.

Do země vstupuje u Jochensteinu v Horním Rakousku a nejprve protéká městem Jochenstein, kde se nachází Linec do Schlögener Schlinge.

Dále na východ se klikatí přes známé údolí Wachau zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, známé svými malebnými vinicemi a zříceninami hradů.

Poté dorazí do Vídně a pokračuje přes Národním parkem Donau-Auen a nakonec opouští zemi u Hainburgu na hranicích se Slovenskem.

Tato místa ukazují rozmanitost rakouského Podunají:

  • Linec hlavní město Horního Rakouska, "město mediálního umění", zaujme moderní kulturní nabídkou včetně centra Ars Electronica a muzea umění Lentos.

  • Opatství Melk barokní benediktinský klášter se tyčí vysoko nad Dunajem.

  • Údolí Wachau: Lokalita zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO mezi Melkem a Kremsem je známá strmými vinicemi a historickými hrady, jako jsou zříceniny Dürnstein a Aggstein.

  • Krems: zaujme starým centrem města, uměleckou galerií Kunsthalle Krems a malými vinařstvími.

  • Vídeň: Hlavní město kombinuje břehy Dunaje s městským životem. Dunajský kanál je horkým místem pro umění a kuchyni, zatímco Starý Dunaj láká návštěvníky svými loděmi a plážemi. Dunajský ostrov je oblíbenou místní rekreační oblastí.

  • Národní park Dunajské mokřady mezi Vídní a Bratislavou se rozkládá jeden z posledních rozsáhlých lužních lesů ve střední Evropě, který je domovem fascinující flóry a fauny a je ideální pro procházky přírodou.

To by vás mohlo také zajímat

Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály