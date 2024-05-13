Dunaj
Kulturní krajina, hrady, zámky, kláštery
Introduction
Mezi Pasovem a Bratislavou protéká Dunaj Horním Rakouskem, Dolním Rakouskem a Vídní. Na Smyčka Schlögener je nejznámější dunajskou smyčkou a mistrovským dílem evoluce, koprodukce větru a vody a několika milionů let času.
Jako vodní cestu ji využívali již Římané a již tehdy se po Dunaji dopravovalo do země zboží a světové názory. Skutečnost, že řeka vytvářela mírné mikroklima s úrodnou půdou, přilákala na její břehy lidi již v rané době. Ti stavěli Hrady a paláce a Kláštery zakládali vesnice a plánovali města. Vytvořili jedinečnou kulturní krajinu.
"Na krásném modrém Dunaji" - valčík Johanna Strausse Sohna zahájil své triumfální tažení světem brzy po své premiéře 15. února 1867. Dnes je tajnou rakouskou státní hymnou a pevnou součástí programu novoročního koncertu ve Velkém sále vídeňského Musikvereinu.
Dunaj ze všech pohledů
Top místa, aktivity & události
Jedinečná místa k pobytu
Národní park Dunajské lužní lesy
Národní park Donau-Auen se rozkládá od Vídně až po ústí řeky Moravy na hranicích se Slovenskem. Dunaj, který zde stále volně protéká v délce asi 36 kilometrů, může utvářet krajinu a je domovem více než 60 druhů ryb, rybáků, orlů mořských, bobrů, želv rybničních, vzácných orchidejí a nesčetných druhů hmyzu.
Přírodní rezervace je volně přístupná, i když není dovoleno opouštět turistické stezky a povolené cyklotrasy. Pěší túry s průvodcem a výlety na člunech v doprovodu strážců národního parku nabízejí obzvláště intenzivní zážitek z přírody.