In Carnuntum wird Geschichte lebendig: Hier trefft ihr auf römisches Stadtleben, imposante Bauwerke, faszinierende Originalfunde und überraschende Kulturmomente.

In Niederösterreich, zwischen Petronell-Carnuntum und Bad Deutsch-Altenburg, öffnet sich ein Fenster in eine andere Zeit: Carnuntum – einst blühende Metropole des Römischen Reiches, heute ein Ort, an dem Geschichte lebendig wird. Was im Jahr 6 n. Chr. als Winterlager für römische Truppen begann, entwickelte sich rasch zu einem Zentrum politischer Macht und kultureller Vielfalt – mit rund 50.000 Einwohner:innen, eigenem Amphitheater und öffentlicher Therme. Wo einst Kaiser regierten, Legionen marschierten und Philosophen diskutierten, spaziert ihr heute durch rekonstruierte Stadthäuser.

Seine Bedeutung verdankte Carnuntum nicht nur der Lage an Donaulimes und Bernsteinstraße, sondern seiner Rolle als Knotenpunkt für Militär, Handel und Macht. Hier verfasste Mark Aurel Teile seiner Selbstbetrachtungen, hier wurde Septimius Severus zum Kaiser ausgerufen, hier tagten die Tetrarchen zur berühmten Kaiserkonferenz von 308 n. Chr. Das antike Stadtleben pulsierte – mit Villen, Tempeln und lebendigem Alltag.

Carnuntum ist Teil des UNESCO-Welterbes Donaulimes – ein grenzüberschreitendes Kulturerbe, das für kulturellen Austausch und die Machtpräsenz Roms steht. Als Schlüsselpunktsiedlung entlang der antiken Donaugrenze zählt Carnuntum zu den bedeutendsten Zeugnissen römischer Geschichte in Europa.

Heute taucht ihr im Archäologischen Park Carnuntum tief in diese Welt ein. Wohnhäuser mit Fußbodenheizung, Werkstätten und Straßenzüge wurden direkt am Originalstandort rekonstruiert – nicht als Kulisse, sondern als lebendiges Geschichtsbuch, mit allem Komfort, den die Antike zu bieten hatte. Im Museum Carnuntinum erzählen Fundstücke von Größe und Wandel, vom Glanz und vom Vergehen eines Imperiums aus der römischen Hochblüte.

Dazu kommt, was Österreich als Kulturland auszeichnet: eine Verbindung aus Tiefe, Zugänglichkeit und Charme. In Carnuntum wird Geschichte weder belehrt noch verklärt – sie überrascht, inspiriert und bleibt im Gedächtnis. Carnuntum ist kein Blick zurück, es ist ein Perspektivenwechsel – von der Antike mitten ins Heute.