Introduction
Jih Rakouska v zimě okouzluje úchvatnými horskými a jezerními scenériemi. Korutany, obklopené pohořími Hohe Tauern a Nockberge, nabízejí jak malá rodinná lyžařská střediska, tak větší areály zimních sportů. Zimní pěší túry a výlety na sněžnicích zasněženými lesy i bruslení na zamrzlých přírodních jezerech nabízejí nezapomenutelné zážitky v přírodě. Relaxaci poskytují termální lázně a wellness centra.
Pro region je charakteristická filozofie slow food: V centru pozornosti jsou speciality jako korutanské tvarohové taštičky a čerstvé ryby. Jedinečnou korutanskou přírodu chrání také Národní park Vysoké Taury, Biosférický park Nockberge a Přírodní park Dobratsch.
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Umění a kultura, volnočasové aktivity pro celou rodinu, zážitkové světy - s kartou Kärnten-Card toho můžete zažít opravdu hodně.
Korutany ve všech perspektivách
Top místa, aktivity & události
Túry
Adventní trhy v Korutanech
Nejkrásnější regiony
Národní park Vysoké Taury
K nejtajemnějším místům národního parku patří rozsáhlá ledovcová pole, ledovcová údolí a fascinující flóra a fauna.
Přírodní park Weissensee
Přírodní park Weissensee má co nabídnout milovníkům aktivního odpočinku: Malý lyžařský areál, bruslení na jezeře a zimní turistiku.
Pohoří Nockberge
Tato mírně zvlněná rekreační oblast, zakořeněná v Biosférickém parku Nockberge, nabízí nespočet příležitostí pro zimní turistiku a výlety na sněžnicích.
Region Wörthersee
Mezi Alpami na severu a Jaderským mořem na jihu leží největší korutanské jezero ke koupání, kde jsou zimní sporty a odpočinek na denním pořádku.
Nejkrásnější města a místa
Klagenfurt
Hlavní město spolkové země na východním břehu zimního jezera Wörthersee nabízí prostor pro čas jen pro sebe.
Villach
Živé historické centrum spojuje alpsko-jadranskou kulturu a je známé typickou korutanskou pohostinností.
Velden u jezera Wörthersee
Vynikající kuchyně, neformální restaurace, skvělé hotely: Velden je exkluzivní město u jezera Wörthersee.
Nejdůležitější akce
Regionální recepty
Korutanské tvarohové taštičky
Tajemství korutanských Kasnudeln tkví v náplni, jejíž součástí je máta rolní. Připomeňte si pravou chuť dovolené v Korutanech!
Svařené víno
Svařené víno patří v Rakousku k nejoblíbenějším zimním nápojům. Vůně červeného vína ochuceného hřebíčkem a skořicí navodí tu pravou zimní náladu.
Jedinečná místa k pobytu
Co můžeme udělat pro ochranu biologické rozmanitosti?
Respektujte přírodu. Držte se na vyznačených stezkách a odpadky si odnášejte s sebou.
Používejte udržitelnou mobilitu. Objevte veřejnou dopravu nebo jednoduše jezděte na kole.
Buďte ohleduplní k volně žijícím zvířatům Pozorujte zvířata z bezpečné vzdálenosti.
Vědomé (a ekologické) nakupování. Vybírejte si místní a udržitelné potraviny a produkty.
Posilovat biologickou rozmanitost. Ochrana a zachování biologické rozmanitosti je pro ekologickou rovnováhu zásadní.