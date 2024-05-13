Sunset over snow-covered mountain slope, snow-laden fir tree, valley with mist and alpine panorama in background.
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Zima v Korutanech
Sníh, zábava a slunce

Léto v Korutanech
Jižní strana Alp je pro zimu jako stvořená: Slunečná lyžařská střediska, zamrzlá přírodní jezera a spousta alpské radosti ze života.

Jih Rakouska v zimě okouzluje úchvatnými horskými a jezerními scenériemi. Korutany, obklopené pohořími Hohe Tauern a Nockberge, nabízejí jak malá rodinná lyžařská střediska, tak větší areály zimních sportů. Zimní pěší túry a výlety na sněžnicích zasněženými lesy i bruslení na zamrzlých přírodních jezerech nabízejí nezapomenutelné zážitky v přírodě. Relaxaci poskytují termální lázně a wellness centra.

Pro region je charakteristická filozofie slow food: V centru pozornosti jsou speciality jako korutanské tvarohové taštičky a čerstvé ryby. Jedinečnou korutanskou přírodu chrání také Národní park Vysoké Taury, Biosférický park Nockberge a Přírodní park Dobratsch.

Základní informace o Korutanech
Hlavní město:Klagenfurt am Wörthersee
Rozloha: 9.538 km²
Počet obyvatel:570 000 (k roku 2024)
Národní parky:1
Přírodní parky:3
Termální lázně:5

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Umění a kultura, volnočasové aktivity pro celou rodinu, zážitkové světy - s kartou Kärnten-Card toho můžete zažít opravdu hodně.

Akce v Korutanech:
Tradiční i moderní akce naleznete v kalendáři akcí.

Korutany ve všech perspektivách

Top místa, aktivity & události

Lyžování: V zimě za sluncem

Bruslení na jezeře Weissensee: Čistá zimní idyla

Pyramidenkogel: Nejkrásnější výhled na Korutany

Gerlitzen Alpe: Příroda a výhledy

Adventní trhy: Sváteční období začíná

Termální lázně: Přijeďte si odpočinout

Aktivity v Korutanech

Túry

Prohlídka Národního parku Vysoké Taury: Rezervuje si strážce

Dobratsch: Na sněžnicích za svitu měsíce

Bad Kleinkirchheim: Pochody s pochodněmi za úplňku

Adventní trhy v Korutanech

Předvánoční čas v Korutanech

Výletní cíle v Korutanech

Nejkrásnější regiony

Národní park Vysoké Taury

K nejtajemnějším místům národního parku patří rozsáhlá ledovcová pole, ledovcová údolí a fascinující flóra a fauna.

Národní park Vysoké Taury

Přírodní park Weissensee

Přírodní park Weissensee má co nabídnout milovníkům aktivního odpočinku: Malý lyžařský areál, bruslení na jezeře a zimní turistiku.

Přírodní park Weissensee

Pohoří Nockberge

Tato mírně zvlněná rekreační oblast, zakořeněná v Biosférickém parku Nockberge, nabízí nespočet příležitostí pro zimní turistiku a výlety na sněžnicích.

Pohoří Nockberge

Region Wörthersee

Mezi Alpami na severu a Jaderským mořem na jihu leží největší korutanské jezero ke koupání, kde jsou zimní sporty a odpočinek na denním pořádku.

Region Wörthersee
Region Villach

Přírodní park Dobratsch

Vápencové pohoří zaujme impozantními skalními útvary a výhledem na zasněžené údolí Gailtal.

Přírodní park Dobratsch

Nejkrásnější města a místa

Klagenfurt

Hlavní město spolkové země na východním břehu zimního jezera Wörthersee nabízí prostor pro čas jen pro sebe.

Klagenfurt

Villach

Živé historické centrum spojuje alpsko-jadranskou kulturu a je známé typickou korutanskou pohostinností.

Villach

Velden u jezera Wörthersee

Vynikající kuchyně, neformální restaurace, skvělé hotely: Velden je exkluzivní město u jezera Wörthersee.

Velden u jezera Wörthersee

Millstatt am See

Vily z 19. století na břehu jezera Millstätter See hýří nostalgií, v restauracích u jezera se připravují rybí speciality a v "Badehausu" si užijete wellness.

Millstatt am See

Nejdůležitější akce

Regionální recepty

Korutanské tvarohové taštičky

Tajemství korutanských Kasnudeln tkví v náplni, jejíž součástí je máta rolní. Připomeňte si pravou chuť dovolené v Korutanech!

Zkuste si to i vy!

Svařené víno

Svařené víno patří v Rakousku k nejoblíbenějším zimním nápojům. Vůně červeného vína ochuceného hřebíčkem a skořicí navodí tu pravou zimní náladu.

Dáte si skleničku?

Buchty s vanilkovým krémem

Buchty plněné povidly nebo meruňkovou marmeládou a podávané s vanilkovou omáčkou - klasický zimní dezert.

Klasický zimní dezert

Jedinečná místa k pobytu

daberer.the biohotel

Genießerhotel Die Forelle

Trattlers Hof-Chalets

Werzers Hotely u jezera Wörthersee

Horský resort Feuerberg

Hotel Hochschober na Turracher Höhe: 4 Sterne Superior

Almwellness-Resort Tuffbad im Lesachtal: 4 Sterne Superior

Falkensteiner Schlosshotel Velden am Wörthersee: 5 Sterne

Tipy pro ochranu klimatu

Co můžeme udělat pro ochranu biologické rozmanitosti?

  • Respektujte přírodu. Držte se na vyznačených stezkách a odpadky si odnášejte s sebou.

  • Používejte udržitelnou mobilitu. Objevte veřejnou dopravu nebo jednoduše jezděte na kole.

  • Buďte ohleduplní k volně žijícím zvířatům Pozorujte zvířata z bezpečné vzdálenosti.

  • Vědomé (a ekologické) nakupování. Vybírejte si místní a udržitelné potraviny a produkty.

  • Posilovat biologickou rozmanitost. Ochrana a zachování biologické rozmanitosti je pro ekologickou rovnováhu zásadní.

Nejčastější dotazy

Nassfeld: Jedna z největších a nejslunečnějších lyžařských oblastí v Korutanech se 110 kilometry sjezdovek a 30 moderními vleky.

Bad Kleinkirchheim: Proslulý svými termálními lázněmi a širokou nabídkou sjezdovek, včetně 103 kilometrů sjezdovek a tratí Světového poháru.

Ledovec Mölltal: Lyžařská zábava v nadmořské výšce až 3 122 metrů, která nabízí 17 km sjezdovek.

Gerlitzen Alpe: Lyžařský areál vhodný pro rodiny s 45 km sjezdovek a nádherným výhledem na jezero Ossiach.

Katschberg: Oblíbená lyžařská oblast na hranicích se Salcburskem se 70 km sjezdovek.

Turracher Höhe: Malebná lyžařská oblast na hranici se Štýrskem, která dosahuje výšky až 2 205 metrů.

Heiligenblut am Großglockner: Nabízí 55 kilometrů sjezdovek pod nejvyšší horou Rakouska Großglocknerem.

Korutany jsou v zimě obzvláště atraktivní díky kombinaci záruky sněhu a mnoha hodin slunečního svitu, zejména v lyžařských střediscích, jako je například Nassfeld. Kromě lyžování zde nabízí také zamrzlá jezera, jako například Weissensee ideální podmínky pro bruslení. Ideální kombinaci wellness a lyžování nabízí například Bad Kleinkirchheim.

V Korutanech můžete perfektně spojit lyžování a wellness. Zejména známé je Bad Kleinkirchheim, kde se přímo u sjezdovky nacházejí hned dvě moderní lázně – Therme St. Kathrein a Römerbad Therme. Dalším lákadlem jsou lázně KärntenTherme ve Villach-Warmbad.
 

Korutany nabízí spoustu zimních radovánek i bez lyží: bruslení na jezeře Weissensee, výlety na sněžnicích v NP Hohe Tauern, jízdy na saních tažených koňmi v pohoří Nockberge nebo jízda na lanovce Nocky Flitzer na Turracher Höhe. 

Korutany jsou považovány za velmi přátelské k rodinám. Mnoho menších a přehledných lyžařských areálů je speciálně přizpůsobeno rodinám a nabízí služby jako lyžařské školy, sáňkařské dráhy, zimní sáňkařské dráhy nebo hřiště. Kärnten Card navíc nabízí řadu slev na rodinné aktivity. 

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