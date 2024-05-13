Aerial view of peninsula with white church at Lake Wörthersee at sunset, forested hills in background
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Korutany
Letní dovolená mezi jezery, zábavou a slunečními paprsky

Korutany v zimě
Jih Korutan je jako stvořený pro léto: tyrkysově modrá jezera ke koupání, stezky pro pěší turistiku a cyklistiku, ruch měst a kulturní život.

Korutany, nejjižnější rakouská spolková země, okouzlují v létě návštěvníky svou jedinečnou kombinací středomořské atmosféry, křišťálově čistých jezer vhodných ke koupání a kulinářských specialit. Region nabízí nespočet turistických a cyklistických tras v impozantní alpské krajině, například v pohoří Vysoké Taury s Grossglocknerem.

Korutanská jezera jako Wörthersee a Faaker See vybízejí k odpočinku, zatímco Národní park Vysoké Taury a biosferická rezervace Nockberge nadchnou milovníky přírody. Dechberoucí scenérie se zde snoubí s udržitelným stylem dovolené a bezstarostným přístupem k životu.

Stručné info o Korutanech
Hlavní město:Klagenfurt u jezera Wörthersee
Rozloha:9.538 km²
Obyvatelstvo:ca 570.000 (stav v roce 2024)
Národní parky:1
Přírodní parky:3
Wellness lázně:5

Akce v Korutanech
V kalendáři akcí najdete jak tradiční, tak moderně pojaté události.

Korutany ze všech stran

Top místa, aktivity & události

Jezera ke koupání: každé je jedinečné

Zámek Hochosterwitz: zažijte historii

Grossglocknerská vysokohorská silnice: panoramatická trasa

Pyramidenkogel: nejkrásnější výhled v Korutanech

Minimundus: velký svět v malém

Gerlitzen Alpe: příroda a výhledy

Soutěska Tscheppa: podél divoké vody

Aktivity v Korutanech

Túry

Výlety lodí: vítejte na palubě

Prohlídka starého města s průvodcem: uličkami Klagenfurtu

Prohlídka s nočním hlídačem: zažijte historii zblízka

Po Národním parku Vysoké Taury: prohlídka s rangerem

Astronomická prohlídka: pozorování hvězd s průvodcem

Výletní cíle v Korutanech

Nejkrásnější regiony

Národní park Vysoké Taury

Tady vás uchvátí ledovcová pole a fascinující flóra a fauna.

Národní park Vysoké Taury

Přírodní park Weissensee

Udržitelná a sportovní dovolená v malebné oblasti.

Nockberge

Tato rekreační oblast, která je zasazena do biosférického parku Nockberge, nabízí nespočet možností.

Nockberge

Region Wörthersee

Největší korutanské jezero ke koupání je oblíbené pro aktivní sport i relaxaci.

Přírodní park Dobratsch

Tady žijí svišti, kozorožci a orli. A ten výhled!

Přírodní park Dobratsch

Oblast jezera Klopeiner See

Mírné klima, jižanská atmosféra a jedno z nejteplejších jezer ke koupání v Evropě.

Oblast jezera Klopeiner See

Nejkrásnější města a místa

Klagenfurt

Zmrzlina na náměstí Alter Platz, později procházka po promenádě u jezera: v hlavním městě spolkové země na východním břehu Wörthersee je prostor i na chvíle pro sebe.

Klagenfurt

Villach

Živé historické centrum spojuje alpsko-jadranskou kulturu a je známé typickou korutanskou pohostinností.

Villach

Velden u Wörthersee

Vynikající kuchyně, neformální restaurace, skvělé hotely: Velden je v letních měsících exkluzivním přímořským letoviskem u jezera Wörthersee.

Velden u Wörthersee

Millstatt am See

Vily z 19. století na břehu jezera Millstätter See překypují nostalgií, v restauracích se podávají bílé ryby a v „Badehausu“ je na denním pořádku wellness.

Millstatt am See

Gmünd

V uměleckém městečku Liesertal působí již 25 let pestrý ansámbl místních i zahraničních umělců.

Gmünd

Nejdůležitější akce

Korutanské léto

3. 7. 2025 – 23. 8. 2025
Ossiach und Villach

Výjimečná atmosféra si každoročně podmaní umělce i diváky.

Korutanské léto

Klagenfurt Festival

22. 5. 2025 – 6. 6. 2025
Klagenfurt am Wörthersee

Díky festivalu ožívá Klagenfurt jako dynamické, kosmopolitní a inovativní město a představuje svůj současný moderní kulturní život.

Klagenfurt Festival

IRONMAN Korutany

15. 6. 2025
Klagenfurt am Wörthersee

Od roku 1999 se legendárního triatlonu u jezera Wörthersee každoročně účastní kolem 3.000 sportovců z celého světa.

IRONMAN Korutany-Klagenfurt

Pink Lake Festival

25. 8. 2024 – 31. 8. 2024
Wörthersee

Během celého víkendu se na různých místech u jezera Wörthersee konají oslavy LGBTQIA+ komunity.

Pink Lake Festival

Regionální recepty

Korutanské tvarohové taštičky

Tajemství korutanských Kasnudeln tkví v náplni, jejíž součástí je máta rolní. Připomeňte si pravou chuť dovolené v Korutanech!

Zkuste si to i vy!

Zeleninová terina s bazalkovým pestem

Vyžaduje hodně zeleniny, působí velkým dojmem a je vhodná pro mnoho hostů.

Může být trochu zeleniny?

Polenta s čerstvou kukuřicí

Pokud máte k dispozici čerstvou kukuřici, můžete vyzkoušet i něco nového: zkombinujte ji například se sušenou kukuřicí ve formě polenty.

Odhalte kouzlo rakouské kuchyňe!

Chřestovo tvarohový koláč

Jarní klasika, která skvěle chutná i druhý den jako svačina.

Ochutnejte jarní kombinace!

Jedinečná místa k pobytu

Biohotel Daberer

Luxusní hotel Die Forelle

Trattlers Hof-Chalets

Das kleine Hotel

Werzers Hotels u jezera Wörthersee

Mountain Resort Feuerberg

Tipy na ochranu klimatu

Jak se správně chovat u jezera?

  • Používejte opalovací krém šetrný k životnímu prostředí: biologicky rozložitelný opalovací krém chrání kvalitu vody i flóru a faunu, která v ní žije.

  • Omezte množství odpadků a správně je likvidujte: své odpadky si odneste s sebou a správně je zlikvidujte, abyste přispěli k udržení čistoty jezer a břehů.

  • Buďte ohleduplní k přírodě: zdržujte se na vyznačených stezkách a na místech určených ke koupání, abyste nenarušovali pobřežní vegetaci a životní prostředí volně žijících živočichů.

  • Dbejte na to, abyste vodní sporty provozovali šetrně k životnímu prostředí: při provozování vodních sportů volte raději pádlování nebo plachtění než motorové čluny, abyste přispěli k ochraně kvality vody a snížili hladinu hluku.

  • Konzumujte místní a sezónní produkty: podpořte místní výrobce a vychutnejte si regionální speciality, čímž přispějete ke zkrácení přepravních tras a podpoříte udržitelné zemědělství.

Udržitelné cestování

Slow Food: tak chutná jižní Rakousko

Koncept Slow Food Korutany staví do popředí místní výrobce, kulinářské zážitky a rozmanitost jednotlivých regionů. A to vše můžete ochutnat! Korutanská kuchyně spojuje bohatství alpsko-jadranského regionu, výsledkem je vynikající domácí kuchyně a gurmánské speciality: ryby z křišťálově čistých vod, chřest z údolí Lavanttal nebo chléb Lesachtaler Brot, který patří ke světovému kulturnímu dědictví.

Typický pro tuto spolkovou zemi je Reindling, nadýchaná bábovka s jemně nasekanými ořechy a pořádnou dávkou rumu. Se sultánkami nebo bez nich - každý má jiné chutě. Korutanskou kuchyni charakterizují také korutanské knedlíčky se „zvrásněnými“ okraji a sladkou nebo slanou náplní.

Gastronomie v Korutanech

FAQ

Korutany jsou známé jako země jezer a hor. A právem: vždyť na jihu Rakouska se nachází více než 200 jezer vhodných ke koupání s vodou dosahující kvality pitné vody, která patří k nejteplejším v Alpách.

Korutany, nejjižnější spolková země Rakouska, se vyznačují rozmanitými horami a idylickými jezery s vysokou kvalitou vody, jako jsou Wörthersee a Millstätter See. Tento region nabízí ideální podmínky pro pěší turisty, cyklisty i milovníky zimních sportů. Národní park Vysoké Taury poskytuje ochranu působivé vysokohorské krajině. Z kulinářského hlediska Korutany vyznávají filozofii slow food a soustředí se na regionální speciality, jako jsou korutanské plněné taštičky (Kärntner Kasnudeln). Z kulturního hlediska stojí za zmínku především Korutanský letní hudební festival a historická města jako Klagenfurt a Villach.

Karta Kärnten Card nabízí vstup do více než 100 výletních cílů po celé spolkové zemi. Patří mezi ně zážitky v přírodě, volnočasové a dobrodružné aktivity, zoologické zahrady, muzea, panoramatické cesty, výlety lodí i horskou železnicí. Karta umožňuje vstup zdarma a slevy u přibližně 50 bonusových partnerů.

Kärnten Card je k dispozici v různých verzích: na 1, 2 nebo 5 týdnů. Ceny se liší v závislosti na ročním období a délce platnosti. Karta je zdarma pro děti do šesti let a od třetího dítěte na jednu rodinu. Lze ji zakoupit na mnoha prodejních místech i online.

Tyto atrakce nabízejí rozmanité zážitky a jsou speciálně přizpůsobeny přáním a potřebám dětí.

  • Affenberg Landskron: V opičím parku se děti mohou seznámit s japonskými makaky v jejich přirozeném prostředí.

  • Vodní park Drautal Perle: Zábavní bazén s různými skluzavkami a velikými vlnami.

  • Zážitkový park Pressegger See: Volnočasový park s dobrodružnými hřišti přímo u jezera.

  • Minimundus: Svět miniatur, kde si děti mohou prohlédnout slavné stavby z celého světa ve zmenšené podobě.

  • Vyhlídková věž Pyramidenkogel: Nejvyšší dřevěná vyhlídková věž na světě s působivou dloooouhou skluzavkou.

  • Zoologická zahrada s plazy Happ: Zoo, kde si děti mohou zblízka prohlédnout různé plazy a exotická zvířata.

  • Terra Mystica: Vzrušující prohlídka starých dolů s průvodcem, která dětem umožní nahlédnout do světa hornictví.

  • Walderlebniswelt Klopeiner See: Lesní zážitkový park s domky na stromech, visutými mosty a spoustou možností, jak si hrát.

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