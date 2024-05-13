Introduction
Korutany, nejjižnější rakouská spolková země, okouzlují v létě návštěvníky svou jedinečnou kombinací středomořské atmosféry, křišťálově čistých jezer vhodných ke koupání a kulinářských specialit. Region nabízí nespočet turistických a cyklistických tras v impozantní alpské krajině, například v pohoří Vysoké Taury s Grossglocknerem.
Korutanská jezera jako Wörthersee a Faaker See vybízejí k odpočinku, zatímco Národní park Vysoké Taury a biosferická rezervace Nockberge nadchnou milovníky přírody. Dechberoucí scenérie se zde snoubí s udržitelným stylem dovolené a bezstarostným přístupem k životu.
Korutany ze všech stran
Top místa, aktivity & události
Túry
Nejkrásnější regiony
Nockberge
Tato rekreační oblast, která je zasazena do biosférického parku Nockberge, nabízí nespočet možností.
Nejkrásnější města a místa
Klagenfurt
Zmrzlina na náměstí Alter Platz, později procházka po promenádě u jezera: v hlavním městě spolkové země na východním břehu Wörthersee je prostor i na chvíle pro sebe.
Villach
Živé historické centrum spojuje alpsko-jadranskou kulturu a je známé typickou korutanskou pohostinností.
Velden u Wörthersee
Vynikající kuchyně, neformální restaurace, skvělé hotely: Velden je v letních měsících exkluzivním přímořským letoviskem u jezera Wörthersee.
Millstatt am See
Vily z 19. století na břehu jezera Millstätter See překypují nostalgií, v restauracích se podávají bílé ryby a v „Badehausu“ je na denním pořádku wellness.
Nejdůležitější akce
Korutanské léto
Výjimečná atmosféra si každoročně podmaní umělce i diváky.
Klagenfurt Festival
Díky festivalu ožívá Klagenfurt jako dynamické, kosmopolitní a inovativní město a představuje svůj současný moderní kulturní život.
IRONMAN Korutany
Od roku 1999 se legendárního triatlonu u jezera Wörthersee každoročně účastní kolem 3.000 sportovců z celého světa.
Regionální recepty
Korutanské tvarohové taštičky
Tajemství korutanských Kasnudeln tkví v náplni, jejíž součástí je máta rolní. Připomeňte si pravou chuť dovolené v Korutanech!
Zeleninová terina s bazalkovým pestem
Vyžaduje hodně zeleniny, působí velkým dojmem a je vhodná pro mnoho hostů.
Polenta s čerstvou kukuřicí
Pokud máte k dispozici čerstvou kukuřici, můžete vyzkoušet i něco nového: zkombinujte ji například se sušenou kukuřicí ve formě polenty.
Jedinečná místa k pobytu
Jak se správně chovat u jezera?
Používejte opalovací krém šetrný k životnímu prostředí: biologicky rozložitelný opalovací krém chrání kvalitu vody i flóru a faunu, která v ní žije.
Omezte množství odpadků a správně je likvidujte: své odpadky si odneste s sebou a správně je zlikvidujte, abyste přispěli k udržení čistoty jezer a břehů.
Buďte ohleduplní k přírodě: zdržujte se na vyznačených stezkách a na místech určených ke koupání, abyste nenarušovali pobřežní vegetaci a životní prostředí volně žijících živočichů.
Dbejte na to, abyste vodní sporty provozovali šetrně k životnímu prostředí: při provozování vodních sportů volte raději pádlování nebo plachtění než motorové čluny, abyste přispěli k ochraně kvality vody a snížili hladinu hluku.
Konzumujte místní a sezónní produkty: podpořte místní výrobce a vychutnejte si regionální speciality, čímž přispějete ke zkrácení přepravních tras a podpoříte udržitelné zemědělství.
Slow Food: tak chutná jižní Rakousko
Koncept Slow Food Korutany staví do popředí místní výrobce, kulinářské zážitky a rozmanitost jednotlivých regionů. A to vše můžete ochutnat! Korutanská kuchyně spojuje bohatství alpsko-jadranského regionu, výsledkem je vynikající domácí kuchyně a gurmánské speciality: ryby z křišťálově čistých vod, chřest z údolí Lavanttal nebo chléb Lesachtaler Brot, který patří ke světovému kulturnímu dědictví.
Typický pro tuto spolkovou zemi je Reindling, nadýchaná bábovka s jemně nasekanými ořechy a pořádnou dávkou rumu. Se sultánkami nebo bez nich - každý má jiné chutě. Korutanskou kuchyni charakterizují také korutanské knedlíčky se „zvrásněnými“ okraji a sladkou nebo slanou náplní.