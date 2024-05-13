Zimní dovolená ve Vorarlbersku
Užijte si zimní dovolenou: lyžování, wellness, zasněžená údolí a alpská pohoda
Introduction
Nechte se v Alpách unést radostným životním stylem
Na západě Rakouska, mezi Bodamským jezerem a impozantními vrcholky Alp, se nachází Vorarlbersko – ráj pro milovníky přírody a kultury. Tradiční řemeslo se zde snoubí s moderní architekturou a alpská pohoda je tu cítit na každém rohu. V zimě se údolí a vrcholy promění v pohádkovou krajinu, která láká k lyžování, túrám na sněžnicích nebo zimním procházkám.
Požitky alpského života
Jaký mají místní lidé přístup k životu? Autentický a plný chutí. Vorarlberská kuchyně je známá svými vydatnými specialitami, které chutnají obzvlášť dobře v útulné horské chatě po dni stráveném na sněhu. Regionální sýry, jako je proslulý horský sýr, a tradiční pokrmy, například sýrové noky Käsknöpfle, vás budou lákat k dlouhému posezení. A až se den bude chýlit ke konci, pestrý kulturní program se postará o dokonalé zakončení zimního dne plného zážitků.
Vorarlbersko ze všech úhlů
Top místa, aktivity & události
Túry
Kolébka alpského lyžování
Kdo se ho pokusí najít na mapě, bude překvapen – žádný „Arlberg“ totiž neexistuje. Tento horský masiv mezi Lechtalskými Alpami a pohořím Verwall nese jméno podle „Arlenu“ - známého také jako horská borovice.
Krajina kolem „Arlbergu“ je považována za kolébku alpského lyžování a kultovní destinaci pro milovníky zimních sportů z celého světa. Region s bohatou historií sahající až do počátku 20. století sehrál klíčovou roli ve vývoji lyžování. Dnes patří Zürs a Lech mezi vyhledávaná místa pro náročné hosty – v zimě i v létě. Oceněné restaurace a špičkové hotely pod značkou „Arlberg“ udávají trend i na mezinárodní scéně.
Exkurze ke kulturnímu dědictví UNESCOLidé tu po staletí žijí v harmonii s přírodou – udržitelné využívání jejích zdrojů je pro ně přirozeností. Tradice a péče o krajinu jdou ruku v ruce s cílem uchovat biologickou rozmanitost i pro generace, které přijdou po nás.
Nejkrásnější regiony
Alpský region Vorarlbersko
Region vhodný pro rodiny s dětmi mezi Brandnertalem, Bludenzem, Klostertalem a Großes Walsertalem. Skvělé podmínky pro pěší turistiku, cykloturistiku a lyžování.
Bodamské jezero ve Vorarlbersku
Umění, tanec, hudba a živelná energie u Bodamského jezera – v Bregenzu, Dornbirnu, Hohenemsu a Feldkirchu. Vrcholem sezóny je slavný Bregenzský festival.
Bregenzerwald
Dřevěná architektura a řemeslná zručnost se snoubí s kulinářskou kreativitou. Je zde také spousta lesů pro pěší turistiku a další outdoorové aktivity.
Kleinwalsertal
Alpský turistický ráj, dostupný pouze z Německa, je známý širokou nabídkou sportovních aktivit.
Montafon
Údolí je obklopeno vysokými horami: v horských vesnicích a na salaších můžete zpomalit, ve vysokých horách se věnovat lyžování, snowboardingu a horolezectví.
Nejkrásnější města a místa
Živé zvyky ve Vorarlbersku
První neděli po Popeleční středě se na mnoha místech Vorarlberska každoročně oživuje jedna stará tradice, a to sice tradiční pálení jisker. Tento zvyk má zahnat zimu a přinést lidem štěstí. Lidé zapalují umně poskládané dřevěné věže, vrcholem je pak výbuch „jiskřivé čarodějnice", která je naplněná prachem.
V Montafonu se o slaví také „Scheibenschlagen“. Na lískové tyče se nasadí terče z olšového a březového dřeva, které se rozzáří a udeří se do nich kotoučem. Svítící terče pak kreslí do tmy svítící oblouky. „Ohnivou“ podívanou doprovází hudba a chutné jídlo a pití - zejména „Funkaküachli“, tradiční kynutý koláč.
Nejdůležitější akce
Regionální recepty
Vorarlberské sýrové fondue
Vorarlberský sýr, lahodné přílohy a salát z čerstvého červeného zelí. S tímto receptem se vaše sváteční hostina vydaří.
Jedinečná místa k pobytu
Památková ochrana - synonymum udržitelnosti
Zachování historických budov patří v Rakousku k prioritám v oblasti ochrany klimatu. Proč?
Ochrana památek šetří zdroje a zabraňuje zástavbě zelených ploch.
Ochrana památek hraje důležitou společensko-kulturní roli: z jejich zachování má prospěch celý region, který může své hosty nadchnout dochovanými historickými stavbami.
Mnoho historických budov je postaveno z přírodních materiálů pocházejících z nejbližšího okolí. Při odborných opravách se dává přednost těmto původním stavebním materiálům, aby se zachovala jejich jedinečnost.
Pod ochranou jsou i populace živočišných a rostlinných druhů. Památková ochrana je tak správnou cestou i z ekologického hlediska.