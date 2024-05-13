Three ski tourers with backpacks in snow-covered high mountain landscape, snow-capped peaks in background.
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Zimní dovolená ve  Vorarlbersku
Užijte si zimní dovolenou: lyžování, wellness, zasněžená údolí a alpská pohoda

Letní Vorarlbersko
Pokud jde o zimní dovolenou, ukazuje nejmenší rakouská spolková země svou velkolepost: upravené sjezdovky, fantastické lyžařské túry a zimní kouzlo i mimo sjezdovky.

Nechte se v Alpách unést radostným životním stylem

Na západě Rakouska, mezi Bodamským jezerem a impozantními vrcholky Alp, se nachází Vorarlbersko – ráj pro milovníky přírody a kultury. Tradiční řemeslo se zde snoubí s moderní architekturou a alpská pohoda je tu cítit na každém rohu. V zimě se údolí a vrcholy promění v pohádkovou krajinu, která láká k lyžování, túrám na sněžnicích nebo zimním procházkám.

Požitky alpského života

Jaký mají místní lidé přístup k životu? Autentický a plný chutí. Vorarlberská kuchyně je známá svými vydatnými specialitami, které chutnají obzvlášť dobře v útulné horské chatě po dni stráveném na sněhu. Regionální sýry, jako je proslulý horský sýr, a tradiční pokrmy, například sýrové noky Käsknöpfle, vás budou lákat k dlouhému posezení. A až se den bude chýlit ke konci, pestrý kulturní program se postará o dokonalé zakončení zimního dne plného zážitků.

Vorarlbersko v kostce
Hlavní město:Bregenz
Rozloha:2.600 km²
Počet obyvatel:přibližně 394.000 (k roku 2024)
Hora Piz Buin:3.312 m
Skigebiete:42
Biosférická rezervace:1
Přírodní parky:1

Akce ve Vorarlbersku
Tradiční i moderní zajímavosti najdete v kalendáři akcí

Vorarlbersko ze všech úhlů

Top místa, aktivity & události

Dokonalé svahy pro lyžování a snowboarding

Nedotčená příroda a bezbřehá svoboda na lyžařských túrách

Zimní turistika na zasněžených stezkách: klid a příroda

Běžecké lyžování klidnou zasněženou krajinou

Rodinná dovolená v horách: dobrodružství a společný čas

Moderní dřevěná architektura a nadčasová stavební kultura

Místní sýry: tradice, řemeslo a chuťové zážitky

Aktivity ve Vorarlbersku

Túry

Vánoční atmosféra s muzikálem „The Sound of Christmas“

Architektonická prohlídka moderních i tradičních staveb

Na sněžnicích ve Vorarlbersku

Vedené túry na sněžnicích a skialpech v Montafonu

Legenda Arlbergu

Kolébka alpského lyžování

Kdo se ho pokusí najít na mapě, bude překvapen – žádný „Arlberg“ totiž neexistuje. Tento horský masiv mezi Lechtalskými Alpami a pohořím Verwall nese jméno podle „Arlenu“ - známého také jako horská borovice.

Krajina kolem „Arlbergu“ je považována za kolébku alpského lyžování a kultovní destinaci pro milovníky zimních sportů z celého světa. Region s bohatou historií sahající až do počátku 20. století sehrál klíčovou roli ve vývoji lyžování. Dnes patří Zürs a Lech mezi vyhledávaná místa pro náročné hosty – v zimě i v létě. Oceněné restaurace a špičkové hotely pod značkou „Arlberg“ udávají trend i na mezinárodní scéně.

Lech Zürs am Arlberg

Exkurze ke kulturnímu dědictví UNESCO

Lidé tu po staletí žijí v harmonii s přírodou – udržitelné využívání jejích zdrojů je pro ně přirozeností. Tradice a péče o krajinu jdou ruku v ruce s cílem uchovat biologickou rozmanitost i pro generace, které přijdou po nás.

Nejkrásnější regiony

Alpský region Vorarlbersko

Region vhodný pro rodiny s dětmi mezi Brandnertalem, Bludenzem, Klostertalem a Großes Walsertalem. Skvělé podmínky pro pěší turistiku, cykloturistiku a lyžování.

Alpský region Vorarlbersko

Bodamské jezero ve Vorarlbersku

Umění, tanec, hudba a živelná energie u Bodamského jezera – v Bregenzu, Dornbirnu, Hohenemsu a Feldkirchu. Vrcholem sezóny je slavný Bregenzský festival.

Bodamské jezero ve Vorarlbersku

Bregenzerwald

Dřevěná architektura a řemeslná zručnost se snoubí s kulinářskou kreativitou. Je zde také spousta lesů pro pěší turistiku a další outdoorové aktivity.

Bregenzerwald

Kleinwalsertal

Alpský turistický ráj, dostupný pouze z Německa, je známý širokou nabídkou sportovních aktivit.

Kleinwalsertal

Montafon

Údolí je obklopeno vysokými horami: v horských vesnicích a na salaších můžete zpomalit, ve vysokých horách se věnovat lyžování, snowboardingu a horolezectví.

Montafon

Lech Zürs am Arlberg

Známá lyžařská oblast, oblíbená pro svou exkluzivní atmosféru. V létě je báječným místem pro pěší turistiku mezi horskými jezery a přírodou.

Lech Zürs am Arlberg

Nejkrásnější města a místa

Bregenz

Bregenz

Bludenz

Historický klenot na jihu země, kde se snoubí příroda, kultura a jižanská atmosféra.

Bludenz

Feldkirch

Kouzelné středověké staré město s malými uličkami a historickým hradem Schattenburg.

Feldkirch

Hohenems

Městečko s bohatou historií, zříceninou hradu Alt-Ems a renesančním zámkem.

Hohenems

Dornbirn

K místním historickým zajímavostem patří Červený dům z roku 1639, náměstí a kostel svatého Martina.

Dornbirn
Nehmotné kulturní dědictví UNESCO

Živé zvyky ve Vorarlbersku

První neděli po Popeleční středě se na mnoha místech Vorarlberska každoročně oživuje jedna stará tradice, a to sice tradiční pálení jisker. Tento zvyk má zahnat zimu a přinést lidem štěstí. Lidé zapalují umně poskládané dřevěné věže, vrcholem je pak výbuch „jiskřivé čarodějnice", která je naplněná prachem.

V Montafonu se o slaví také „Scheibenschlagen“. Na lískové tyče se nasadí terče z olšového a březového dřeva, které se rozzáří a udeří se do nich kotoučem. Svítící terče pak kreslí do tmy svítící oblouky. „Ohnivou“ podívanou doprovází hudba a chutné jídlo a pití - zejména „Funkaküachli“, tradiční kynutý koláč.

Nejdůležitější akce

Regionální recepty

Vorarlberské sýrové fondue

Vorarlberský sýr, lahodné přílohy a salát z čerstvého červeného zelí. S tímto receptem se vaše sváteční hostina vydaří.

Celý recept

Vorarlberské sýrové noky – Käsknöpfle

Každé údolí ve Vorarlbersku má svou vlastní verzi sýrových noků Käsknöpfle. V Kleinwalsertalu ve Vorarlbersku je mají lidé rádi se spoustou aromatického horského sýra.

Zde najdete recept hotelu Rosenhof!

Jedinečná místa k pobytu

Schwanen: stylová architektura a „kuchyně divokých žen"

Post: minimalistické pokoje a autentická regionální kuchyně

Walliserhof: design se tu potkává se sportovním duchem

Krone: regionální dřevěný nábytek a vynikající kuchyně

Hotel Fernblick Montafon: 6 Saunen, Infinity- und Sky Pool

Alphotel Hirschegg: 4 Sterne Familienhotel im Kleinwalsertal

Romantik Hotel Krone: luxuriöser 5-Sterne Komfort in Lech

Naturhotel Chesa Valisa: 4-Sterne-Superior in Hirschegg

4-Sterne-Superior Wellnesshotel Warther Hof am Arlberg

Informace o ochraně klimatu

Památková ochrana - synonymum udržitelnosti

Zachování historických budov patří v Rakousku k prioritám v oblasti ochrany klimatu. Proč?

  • Ochrana památek šetří zdroje a zabraňuje zástavbě zelených ploch.

  • Ochrana památek hraje důležitou společensko-kulturní roli: z jejich zachování má prospěch celý region, který může své hosty nadchnout dochovanými historickými stavbami.

  • Mnoho historických budov je postaveno z přírodních materiálů pocházejících z nejbližšího okolí. Při odborných opravách se dává přednost těmto původním stavebním materiálům, aby se zachovala jejich jedinečnost.

  • Pod ochranou jsou i populace živočišných a rostlinných druhů. Památková ochrana je tak správnou cestou i z ekologického hlediska.

Udržitelné cestování

Nejčastější dotazy

Vorarlberská lyžařská střediska jsou proslulá dostatkem sněhu - přibližně dvě třetiny regionu leží v nadmořské výšce nad 1.000 metrů nad mořem. Mnohé lyžařské oblasti dosahují nadmořské výšky 1.400 až 2.400 metrů nad mořem. Vorarlbersko nabízí v zimě mnoho aktivit:

Lyžování a snowboarding

Túry na lyžích

Zimní turistika

Běžecké lyžování

Rodinná dovolená v zimě

Sáňkování

Výlety na sněžnicích

Bruslení na ledě

Skifahren und Snowboarden

Mimo sjezdovky nabízí Vorarlbersko celý zimní svět plný zážitků. Při túrách na sněžnicích nebo běžkách objevíte na vedených výletech tiché údolí, zatímco upravené zimní turistické stezky vedou k vyhlídkám s dalekým výhledem. Kdo hledá odpočinek, najde ho ve wellness a spa centrech alpských hotelů, často s výhledem na zasněžené vrcholky. Vorarlberg překvapí i po kulturní stránce: tradiční zvyky, jako je pálení ohňů, vnášejí světlo a společenskou atmosféru do dlouhých zimních večerů.

Vorarlbersko v zimě je synonymem pro alpskou radost ze života. Mezi zasněženými vrcholky se setkává tradiční řemeslné umění s moderní architekturou a vytváří zimní zážitek plný kouzla. Ať už se jedná o lyžování, výlety na sněžnicích nebo zimní túry tichými údolími – zde se spojuje pohyb s požitkem. Zvláštní kouzlo dodávají regionální zvyky, jako je Funkenfeuer, při kterém se zapalují velké hromady dřeva, aby symbolicky zahnaly zimu. Tato směs přírody, kultury a tradic dělá Vorarlberg jedinečným.

Brandnertal: Toto rodinné vorarlberské údolí nabízí zážitky v okolí působivých hor, jezer a alpských luk. Je ideálním místem pro dovolenou s dětmi a pro každého, kdo hledá klid a odpočinek v přírodě.

Kleinwalsertal: Přestože se Kleinwalsertal geograficky nachází ve Vorarlbersku, je přístupný pouze přes Německo. Je známý svým vysokohorským terénem, ve kterém najdete mnoho turistických tras.

Klostertal: Klidné údolí, které vás zaujme svou velkou přírodní rozmanitostí, je vstupní branou do nejznámějších rakouských lyžařských oblastí. V létě se údolí promění v ráj pěší turistiky s mnoha trasami vedoucími alpskou krajinou.

Großes Walsertal: V biosférické rezervaci UNESCO žijí lidé po staletí v souladu s přírodou, a proto je zde udržitelné využívání přírodních zdrojů samozřejmostí. Charakterizují ji vysokohorské louky, lesy a horské potoky. Tradice a ochrana přírody se zde vzájemně doplňují.

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