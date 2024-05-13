Introduction
Vorarlbersko, nejzápadnější rakouská spolková země, je cílem všech milovníků léta. Mezi vrcholky a údolími se rozkládá region, který vás vybízí k odpočinku a zábavným zážitkům. V teplém ročním období si můžete vychutnat zdejší přírodní i gastronomické poklady. Kulturním zlatým hřebem je festival Bregenzer Festspiele, jehož velkolepá operní představení na jezerní scéně Bodamského jezera se postarají o kouzelné letní večery.
Bodamské jezero
Bodamské jezero se rozprostírá jako zářivý klenot na pozadí Vorarlberských Alp. Na jeho břehu se nachází město Bregenz, kde v létě panuje čilý ruch a je tu cítit radost ze života: po vodě se kloužou plachetnice a po stezkách podél břehu jezera zase projíždějí cyklisté. Ti, kteří dávají přednost klidnějšímu tempu, si mohou vychutnat čistý jezerní vzduch při procházce nebo se vykoupat v osvěžující vodě. Bregenz nabízí také bohatou kulturní nabídku a zajímavé památky.
Aktivně a udržitelně
V létě je Vorarlbersko rájem pro aktivní dovolenkáře. Husté lesy, alpské louky a křišťálově čistá horská jezera lákají k poznávání přírody v celé její kráse. Ochrana životního prostředí tady tak hraje důležitou roli: iniciativa „Přírodní rozmanitost Vorarlberska“ (Naturvielfalt Vorarlberg) dbá na to, aby udržitelný cestovní ruch a ochrana životního prostředí šly ruku v ruce a zachovávaly krásy regionu.
Svěží a regionální
V letních měsících můžete ve Vorarlbersku ochutnat i ty nejlepší regionální produkty. Sluncem zalité horské pastviny jsou zdrojem čerstvých surovin pro různé kulinářské speciality. Sýry, zejména z hor Bregenzerwaldu, se stále tradičně vyrábějí v řadě alpských mlékáren a jsou vysoce kvalitní. Na Bregenzerwaldské sýrové stezce (KäseStrasse Bregenzerwald) vás farmy a hostince vezmou na cestu za gastronomickými zážitky, při níž poznáte nezaměnitelnou chuť tohoto regionu.
V-CARD Vorarlbersko: 85 výletních cílů pro celou rodinu
Jedna Karta - mnoho nápadů a letních zážitků s lanovkami, v muzeích a na koupalištích.
Top místa, aktivity & události
Túry
Nejkrásnější regiony
Alpský region Vorarlbersko
Region vhodný pro rodiny s dětmi se nachází mezi Brandnertalem, Bludenzem, Klostertalem a Großes Walsertalem. Skvělý pro pěší turistiku i cykloturistiku.
Bodamské jezero - Vorarlbersko
Umění, tanec, hudba a živelnost u Bodamského jezera v Bregenzu, Dornbirnu, Hohenemsu a Feldkirchu. Kulturní vrchol: festival Bregenzer Festspiele.
Bregenzerwald
Dřevěná architektura a řemeslná zručnost se snoubí s kulinářskou kreativitou. Je zde také spousta lesů pro pěší turistiku a další outdoorové aktivity.
Kleinwalsertal
Alpský turistický ráj, přístupný jen z Německa, je známý širokou nabídkou sportovních aktivit.
Montafon
Údolí je obklopeno vysokými horami: v horských vesničkách a na salaších můžete zpomalit a užít si vysokohorskou turistiku, jízdu na horském kole a horolezectví.
Nejkrásnější města a místa
Bludenz
Historický klenot na jihu země, který v sobě spojuje přírodu, kulturu a jižanskou atmosféru.
Živé tradice ve Vorarlbersku
První neděli po Popeleční středě se na mnoha místech Vorarlberska každoročně oživuje jedna stará tradice, a to sice tradiční pálení jisker. Tento zvyk má zahnat zimu a přinést lidem štěstí. Lidé zapalují umně poskládané dřevěné věže, vrcholem je pak výbuch „jiskřivé čarodějnice", která je naplněná prachem.
V Montafonu se o slaví také „Scheibenschlagen“. Na lískové tyče se nasadí terče z olšového a březového dřeva, které se rozzáří a udeří se do nich kotoučem. Svítící terče pak kreslí do tmy svítící oblouky. „Ohnivou“ podívanou doprovází hudba a chutné jídlo a pití - zejména „Funkaküachli“, tradiční kynutý koláč.
Nejdůležitější akce
Festival Bregenzer Festspiele
Poprvé ve své historii uvede Bregenzský festival operu Carla Marii von Webera „Der Freischütz“, a to na velkolepém jevišti u Bodamského jezera.
Schubertiade Schwarzenberg Hohenems
Festival věnovaný Franzi Schubertovi - dodnes je zachována intimita původně soukromých domácích koncertů.
Poolbar Festival
Festival, který nabízí rozmanitý kulturní program od alternativní hudby až po pop, láká každoročně do Feldkirchu mnoho návštěvníků.
Die Gustav
Platformou dobrého vkusu je „Die Gustav“ - veletrh designu & zábavy. Je to svátek pro vaše smysly.
Regionální recepty
Vorarlberské sýrové fondue
Vorarlberský sýr, lahodné přílohy a salát z čerstvého červeného zelí. S tímto receptem se vaše sváteční hostina vydaří.
Jedinečná místa k pobytu
Památková ochrana - synonymum udržitelnosti
Zachování historických budov patří v Rakousku k prioritám v oblasti ochrany klimatu. Proč:
Ochrana památek šetří zdroje a zabraňuje zástavbě zelených ploch.
Ochrana památek hraje důležitou společensko-kulturní roli: z jejich zachování má prospěch celý region, který může své hosty nadchnout dochovanými historickými stavbami.
Mnoho historických budov je postaveno z přírodních materiálů pocházejících z nejbližšího okolí. Při odborných opravách se dává přednost těmto původním stavebním materiálům, aby se zachovala jejich jedinečnost.
Pod ochranou jsou i populace živočišných a rostlinných druhů. Památková ochrana je tak správnou cestou i z ekologického hlediska.