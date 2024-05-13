Léto v Brandnertalu
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Vorarlbersko
Letní dovolená mezi horami, Bodamským jezerem a architekturou

Vorarlbersko v zimě
Vorarlbersko je známé svou nádhernou přírodou mezi Bodamským jezerem a Alpami. A díky místním lidem získává zdejší kultura a moderní architektura jedinečný charakter.

Vorarlbersko, nejzápadnější rakouská spolková země, je cílem všech milovníků léta. Mezi vrcholky a údolími se rozkládá region, který vás vybízí k odpočinku a zábavným zážitkům. V teplém ročním období si můžete vychutnat zdejší přírodní i gastronomické poklady. Kulturním zlatým hřebem je festival Bregenzer Festspiele, jehož velkolepá operní představení na jezerní scéně Bodamského jezera se postarají o kouzelné letní večery.

Bodamské jezero

Bodamské jezero se rozprostírá jako zářivý klenot na pozadí Vorarlberských Alp. Na jeho břehu se nachází město Bregenz, kde v létě panuje čilý ruch a je tu cítit radost ze života: po vodě se kloužou plachetnice a po stezkách podél břehu jezera zase projíždějí cyklisté. Ti, kteří dávají přednost klidnějšímu tempu, si mohou vychutnat čistý jezerní vzduch při procházce nebo se vykoupat v osvěžující vodě. Bregenz nabízí také bohatou kulturní nabídku a zajímavé památky.

Aktivně a udržitelně

V létě je Vorarlbersko rájem pro aktivní dovolenkáře. Husté lesy, alpské louky a křišťálově čistá horská jezera lákají k poznávání přírody v celé její kráse. Ochrana životního prostředí tady tak hraje důležitou roli: iniciativa „Přírodní rozmanitost Vorarlberska“ (Naturvielfalt Vorarlberg) dbá na to, aby udržitelný cestovní ruch a ochrana životního prostředí šly ruku v ruce a zachovávaly krásy regionu.

Svěží a regionální

V letních měsících můžete ve Vorarlbersku ochutnat i ty nejlepší regionální produkty. Sluncem zalité horské pastviny jsou zdrojem čerstvých surovin pro různé kulinářské speciality. Sýry, zejména z hor Bregenzerwaldu, se stále tradičně vyrábějí v řadě alpských mlékáren a jsou vysoce kvalitní. Na Bregenzerwaldské sýrové stezce (KäseStrasse Bregenzerwald) vás farmy a hostince vezmou na cestu za gastronomickými zážitky, při níž poznáte nezaměnitelnou chuť tohoto regionu.

Vorarlbersko v kostce
Hlavní město:Bregenz
Oblast:Rozloha: 2.600 km²
Počet obyvatel:přibližně 394.000 (k roku 2024)
Biosférická rezervace:1
Přírodní parky:1
Hora Piz Buin:3.312 m n. m.

V-CARD Vorarlbersko: 85 výletních cílů pro celou rodinu
Jedna Karta - mnoho nápadů a letních zážitků s lanovkami, v muzeích a na koupalištích.

Akce ve Vorarlbersku
Tradiční i moderní zajímavosti jsou uvedeny v kalendáři akcí.

Top místa, aktivity & události

Prozkoumejte alpské vrcholy a užijte si klidná údolí

Jachting, cyklistika a kultura na břehu Bodamského jezera

Lanovkou Pfänderbahn za výhledem na Bregenz a jezero

Moderní dřevostavby a nadčasová stavební kultura

Tradiční sýry tohoto regionu, ručně vyráběné

Dobrodružství, příroda a společný čas pro celou rodinu

Jezerní scéna festivalu Bregenzer Festspiele

Aktivity ve Vorarlbersku

Túry

Okružní jízda z Bregenzu s Vorarlberg Lines - skvělý zážitek

Architektonická prohlídka moderních i tradičních staveb

Celkem 31 etap na trase „Min Weag“ přes Vorarlbersko

Výlety po okolí

Nejkrásnější regiony

Alpský region Vorarlbersko

Region vhodný pro rodiny s dětmi se nachází mezi Brandnertalem, Bludenzem, Klostertalem a Großes Walsertalem. Skvělý pro pěší turistiku i cykloturistiku.

Alpský region Vorarlbersko

Bodamské jezero - Vorarlbersko

Umění, tanec, hudba a živelnost u Bodamského jezera v Bregenzu, Dornbirnu, Hohenemsu a Feldkirchu. Kulturní vrchol: festival Bregenzer Festspiele.

Bodamské jezero - Vorarlbersko

Bregenzerwald

Dřevěná architektura a řemeslná zručnost se snoubí s kulinářskou kreativitou. Je zde také spousta lesů pro pěší turistiku a další outdoorové aktivity.

Bregenzerwald

Kleinwalsertal

Alpský turistický ráj, přístupný jen z Německa, je známý širokou nabídkou sportovních aktivit.

Kleinwalsertal

Montafon

Údolí je obklopeno vysokými horami: v horských vesničkách a na salaších můžete zpomalit a užít si vysokohorskou turistiku, jízdu na horském kole a horolezectví.

Montafon

Lech Zürs am Arlberg

V létě je tato známá lyžařská oblast mezi jezery a horami ideálním místem pro pěší turistiku, golf a horskou cyklistiku.

Lech Zürs am Arlberg

Nejkrásnější města a místa

Bludenz

Historický klenot na jihu země, který v sobě spojuje přírodu, kulturu a jižanskou atmosféru.

Bludenz

Feldkirch

Okouzlující středověké staré město s malými uličkami a historickým hradem Schattenburg.

Feldkirch

Hohenems

Městečko s bohatou historií se zříceninou hradu Alt-Ems a renesančním zámkem.

Hohenems

Dornbirn

Červený dům z roku 1639, náměstí a kostel svatého Martina patří k místním historickým zajímavostem.

Dornbirn
Nehmotné kulturní dědictví UNESCO

Živé tradice ve Vorarlbersku

První neděli po Popeleční středě se na mnoha místech Vorarlberska každoročně oživuje jedna stará tradice, a to sice tradiční pálení jisker. Tento zvyk má zahnat zimu a přinést lidem štěstí. Lidé zapalují umně poskládané dřevěné věže, vrcholem je pak výbuch „jiskřivé čarodějnice", která je naplněná prachem.

V Montafonu se o slaví také „Scheibenschlagen“. Na lískové tyče se nasadí terče z olšového a březového dřeva, které se rozzáří a udeří se do nich kotoučem. Svítící terče pak kreslí do tmy svítící oblouky. „Ohnivou“ podívanou doprovází hudba a chutné jídlo a pití - zejména „Funkaküachli“, tradiční kynutý koláč.

Nejdůležitější akce

Festival Bregenzer Festspiele

16. 7. 2025 – 17. 8. 2025
Seebühne Bregenz, 6897 Bregenz

Poprvé ve své historii uvede Bregenzský festival operu Carla Marii von Webera „Der Freischütz“, a to na velkolepém jevišti u Bodamského jezera.

Festival Bregenzer Festspiele

Schubertiade Schwarzenberg Hohenems

26. 4. 2025 – 5. 10. 2025

Festival věnovaný Franzi Schubertovi - dodnes je zachována intimita původně soukromých domácích koncertů.

Schubertiade Schwarzenberg Hohenems

Poolbar Festival

3. 7. 2025 – 10. 8. 2025
Feldkirch

Festival, který nabízí rozmanitý kulturní program od alternativní hudby až po pop, láká každoročně do Feldkirchu mnoho návštěvníků.

Festival Poolbar

Die Gustav

17. 10. 2024 – 19. 10. 2024
Messe Dornbirn, Dornbirn

Platformou dobrého vkusu je „Die Gustav“ - veletrh designu & zábavy. Je to svátek pro vaše smysly.

Die Gustav

Festival Bregenzer Frühling

8. 3. 2025 – 31. 5. 2025
Festspielhaus Bregenz, 6900 Bregenz

Renomované taneční skupiny a jejich vynikající choreografie vás zavedou do budoucnosti současného tance.

Festival Bregenzer Frühling

Regionální recepty

Vorarlberské sýrové fondue

Vorarlberský sýr, lahodné přílohy a salát z čerstvého červeného zelí. S tímto receptem se vaše sváteční hostina vydaří.

Celý recept

Vorarlberské sýrové noky – Käsknöpfle

Každé údolí ve Vorarlbersku má svou vlastní verzi sýrových noků Käsknöpfle. V Kleinwalsertalu ve Vorarlbersku je mají lidé rádi se spoustou aromatického horského sýra.

Zde najdete recept hotelu Rosenhof!

Jedinečná místa k pobytu

Schwanen: moderní architektura a „kuchyně divoženek“

Post: minimalistické designové pokoje a regionální kuchyně

Walliserhof: design se snoubí se sportovním duchem

Krone: regionální dřevěný nábytek a vynikající kuchyně

Informace o ochraně klimatu

Památková ochrana - synonymum udržitelnosti

Zachování historických budov patří v Rakousku k prioritám v oblasti ochrany klimatu. Proč:

  • Ochrana památek šetří zdroje a zabraňuje zástavbě zelených ploch.

  • Ochrana památek hraje důležitou společensko-kulturní roli: z jejich zachování má prospěch celý region, který může své hosty nadchnout dochovanými historickými stavbami.

  • Mnoho historických budov je postaveno z přírodních materiálů pocházejících z nejbližšího okolí. Při odborných opravách se dává přednost těmto původním stavebním materiálům, aby se zachovala jejich jedinečnost.

  • Pod ochranou jsou i populace živočišných a rostlinných druhů. Památková ochrana je tak správnou cestou i z ekologického hlediska.

Udržitelné cestování

Nejčastější otázky

Přírodní krásy se tu snoubí s kulturním bohatstvím. Z toho vychází i mnoho letních aktivit, které lze ve Vorarlbersku vyzkoušet. Na své si zde přijde každý: milovníci přírody, kulturní i sportovní nadšenci toužící po dobrodružství.

Pěší turistika a horolezectví

Pohodová cyklistika a jízda na horském kole

Vodní sporty na Bodamském jezeře

Golf

Paragliding a tandemové létání

Kulturní akce

Památky a muzea

Vorarlberská lyžařská střediska jsou proslulá dostatkem sněhu - přibližně dvě třetiny regionu leží v nadmořské výšce nad 1.000 metrů nad mořem. Mnohé lyžařské oblasti dosahují nadmořské výšky 1.400 až 2.400 metrů nad mořem. Vorarlbersko nabízí v zimě mnoho aktivit:

Lyžování a snowboarding

Túry na lyžích

Zimní turistika

Běžecké lyžování

Rodinná dovolená v zimě

Sáňkování

Výlety na sněžnicích

Bruslení na ledě

Brandnertal: Toto rodinné vorarlberské údolí nabízí zážitky v okolí působivých hor, jezer a alpských luk. Je ideálním místem pro dovolenou s dětmi a pro každého, kdo hledá klid a odpočinek v přírodě.

Kleinwalsertal: Přestože se Kleinwalsertal geograficky nachází ve Vorarlbersku, je přístupný pouze přes Německo. Je známý svým vysokohorským terénem, ve kterém najdete mnoho turistických tras.

Klostertal: Klidné údolí, které vás zaujme svou velkou přírodní rozmanitostí, je vstupní branou do nejznámějších rakouských lyžařských oblastí. V létě se údolí promění v ráj pěší turistiky s mnoha trasami vedoucími alpskou krajinou.

Großes Walsertal: V biosférické rezervaci UNESCO žijí lidé po staletí v souladu s přírodou, a proto je zde udržitelné využívání přírodních zdrojů samozřejmostí. Charakterizují ji vysokohorské louky, lesy a horské potoky. Tradice a ochrana přírody se zde vzájemně doplňují.

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