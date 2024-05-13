Skisportssteder for begyndere
Fra begynder til øvet
Skisport? Det lyder måske som vaklende knæ, kolde tæer og frygt for at gøre sig selv til grin. Men det er netop her, eventyret begynder! Østrig er det perfekte sted for alle, der vil prøve deres første sving – uanset om man er ung skiløber, begynder eller genoptager sporten. Bare rolig: Ingen er født som professionelle skiløbere. Og ærligt talt handler det slet ikke om at være perfekt. Det handler om at være ude, prøve nye ting og grine af sig selv – også når man har snefnug på næsen.
Østrig gør det let at komme i gang og viser, at skiløb er en oplevelse for alle – fuld af glæde, stolthed og den gode følelse af at have turde noget. Hvis du er nybegynder eller vil genopfriske dine færdigheder efter en længere pause, vil du som regel føle dig mere tilpas på små, overskuelige skisportssteder end i et stort skiområde. Her finder du nemlig mange blå pister uden at skulle nærlæse pistekortet i al for lang tid.
Så: Tag mod til dig, spænd skistøvlerne og kom i gang – sneen venter allerede!
Top 10 skisportssteder for begyndere
Turracher Höhe
Højplatauet med mange bløde pister er ideelt for begyndere: Snesikkert, 43 kilometer pister, 16 skilifte og beliggende 2.200 meter over havets overflade.
Semmering Hirschenkogel
Kun en time fra Wien til pisten: 14 kilometer pister, 2 skilifte, oplyste pister og fleksible kurser for begyndere.
Dachstein West
Perfekt til afvekslende skidage midt i vinterlige bjerglandskaber: 160 kilometer piste, 8 skisportssteder og 70 skilifte forbinder Salzburg og Oberösterreich.
Almenwelt Lofer
Det idylliske skisportssted i Saalachtal er perfekt til familier, begyndere og sving i sneen: med 46 kilometer pister, 10 skilifte og blide skråninger.
Radstadt-Altenmarkt
Det kompakte, familievenlige område med snesikkerhed er perfekt til afslappede skidage for store og små: 17 kilometer pister, 7 skilifte og blide nedkørsler.
Wildkogel-Arena
Ideel til afslappede sving og hyggelige vinterdage: 75 kilometer pister, 20 skilifte og sikker sne indtil 2.100 meter over havets overflade.
Kreischberg
Snesikker og varieret: 42 kilometer pister, 13 skilifte og specielle øvelsesområder sikrer sne-sjov for begyndere og dem, der vil genoptage skiløbet.
Hochzeiger
Ideel til afslappede skidage i Pitztal med hele familien i op til 2.500 meters højde: 54 kilometer snesikre pister, 9 skilifte og solrige hytter.
St. Johann i Tyrol
Et hemmeligt tip til skiløbere, der nyder livet: 40 kilometer pister, 10 skilifte og afslappede nedkørsler ned til 1.604 meter over havets overflade.
Skisportssteder for begyndere
Skiløb i Østrig
Burgenland
Uanset om det er "plov" som dengang eller "pizza" som i dag: De første sving er en succes. Med garanti.
Oberösterreich
Uanset om du er en forsigtig skiløber eller en upcoming freerider: Her opfyldes alle behov.
6 tips til at forberede din vinterferie
Bare prøv igen (og igen)!
Bliv ikke skuffet, hvis din teknik ikke fungerer med det samme. Det tager lidt tid at få fornemmelsen af pisten.
Få efterset dit skiudstyr
Når skiene ikke har været brugt i årevis, er de ikke længere på det bedste tekniske niveau. De nyeste skimodeller kan lejes på næsten alle vintersportssteder.
Pak din skihjelm!
Det er slut med kun at have pandebånd eller kasket på pisten. En skihjelm er tilrådelig og endda obligatorisk for mindreårige op til 15 år.
Start din skitræning i god tid
Sørg for at styrke dine ben-, mave- og rygmuskler på forhånd - udholdenhedstræning anbefales også som forberedelse til din skiferie.
Sikkerhed på og uden for pisten
Korrekt opførsel på pisten
Klare regler for pisterne sørger for sikkerhed og harmonisk sameksistens. Ulykker undgås, og alle kan glide ubekymret ned ad pisterne.
Mindful adfærd (også) uden for pisten
Uden for pisten er det vigtigt at være opmærksom på terrænet. Korrekt adfærd bidrager til at beskytte naturen og din egen sikkerhed.
4 interessante facts
Info om klimabeskyttelse
Vinterferier i de østrigske alper er legendariske. Meget ændrer sig for, at det skal blive ved med at være sådan. Skiområdet "Klimaberg" Katschberg ligger midt i "UNESCO Biosphere Park Salzburger Lungau & Carinthian Nockberge" og har fået tildelt det østrigske miljømærke og den tyske "Green Tourism Award". I skiområdet Zell am See kører lifterne på 100% vedvarende energi. I Kapruns skiområde beskytter sneopdræt gletsjeren. Sneen lagres til næste vinter, og isoverfladen på gletsjertungen dækkes til. Skiregionen Schladming-Dachstein satser på klimavenlige togrejser samt skibusser og ladestationer. I Wilder Kaiser-skiregionen belønnes alle togrejsende gæster med gratis transfer, gratis mobilitet på stedet og 10% rabat på skileje. Et overblik over fordelene. I Silvretta Montafon, Golm og Brandnertal kan gæster bestille en grøn billet online. Den inkluderer et dagsliftkort, billet til at rejse til og fra skiområdet med bus og tog, 10% rabat på leje af udstyr og en gratis skismøring.