Skisportssteder for begyndere
Fra begynder til øvet

Uanset om du er ung skiløber, begynder eller har haft en lang pause – i Østrig bliver skiløb et eventyr for alle, der har lyst til motion og sjov i sneen.

Skisport? Det lyder måske som vaklende knæ, kolde tæer og frygt for at gøre sig selv til grin. Men det er netop her, eventyret begynder! Østrig er det perfekte sted for alle, der vil prøve deres første sving – uanset om man er ung skiløber, begynder eller genoptager sporten. Bare rolig: Ingen er født som professionelle skiløbere. Og ærligt talt handler det slet ikke om at være perfekt. Det handler om at være ude, prøve nye ting og grine af sig selv – også når man har snefnug på næsen.

Østrig gør det let at komme i gang og viser, at skiløb er en oplevelse for alle – fuld af glæde, stolthed og den gode følelse af at have turde noget. Hvis du er nybegynder eller vil genopfriske dine færdigheder efter en længere pause, vil du som regel føle dig mere tilpas på små, overskuelige skisportssteder end i et stort skiområde. Her finder du nemlig mange blå pister uden at skulle nærlæse pistekortet i al for lang tid.

Så: Tag mod til dig, spænd skistøvlerne og kom i gang – sneen venter allerede!

Top 10 skisportssteder for begyndere

Turracher Höhe

Højplatauet med mange bløde pister er ideelt for begyndere: Snesikkert, 43 kilometer pister, 16 skilifte og beliggende 2.200 meter over havets overflade.

Turracher Höhe

Semmering Hirschenkogel

Kun en time fra Wien til pisten: 14 kilometer pister, 2 skilifte, oplyste pister og fleksible kurser for begyndere.

Semmering Hirschenkogel

Dachstein West

Perfekt til afvekslende skidage midt i vinterlige bjerglandskaber: 160 kilometer piste, 8 skisportssteder og 70 skilifte forbinder Salzburg og Oberösterreich.

Dachstein West

Almenwelt Lofer

Det idylliske skisportssted i Saalachtal er perfekt til familier, begyndere og sving i sneen: med 46 kilometer pister, 10 skilifte og blide skråninger.

Almenwelt Lofer

Radstadt-Altenmarkt

Det kompakte, familievenlige område med snesikkerhed er perfekt til afslappede skidage for store og små: 17 kilometer pister, 7 skilifte og blide nedkørsler.

Radstadt-Altenmarkt

Wildkogel-Arena

Ideel til afslappede sving og hyggelige vinterdage: 75 kilometer pister, 20 skilifte og sikker sne indtil 2.100 meter over havets overflade.

Wildkogel-Arena

Kreischberg

Snesikker og varieret: 42 kilometer pister, 13 skilifte og specielle øvelsesområder sikrer sne-sjov for begyndere og dem, der vil genoptage skiløbet.

Kreischberg

Hochzeiger

Ideel til afslappede skidage i Pitztal med hele familien i op til 2.500 meters højde: 54 kilometer snesikre pister, 9 skilifte og solrige hytter.

Hochzeiger

St. Johann i Tyrol

Et hemmeligt tip til skiløbere, der nyder livet: 40 kilometer pister, 10 skilifte og afslappede nedkørsler ned til 1.604 meter over havets overflade.

St. Johann i Tyrol

Brandnertal

Perfekt for alle, der ønsker at starte deres skiferie afslappet: Bløde pister, 3 dalnedkørsler, offentligt transportnetværk og 15 skilifte på 64 kilometer pister.

Brandnertal

Skisportssteder for begyndere

Her finder du en oversigt over de bedste skisportssteder til begyndere i de forskellige forbundslande i Østrig.

Burgenland

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

SalzburgerLand

Steiermark

Tyrol

Vorarlberg

Skiløb i Østrig

Østrig tiltrækker besøgende med en række skisportssteder, der er perfekte til begyndere og tilbagevendende skiløbere. Her kan begyndere lære det grundlæggende i en afslappet atmosfære og nyde deres første sving på rolige pister.

Burgenland

Uanset om det er "plov" som dengang eller "pizza" som i dag: De første sving er en succes. Med garanti.

Vinterferie i Burgenland

Kärnten

Begyndere og tilbagevendende skiløbere vil finde præcis, hvad de leder efter her.

Vinterferie i Kärnten

Niederösterreich

Begyndere, øvede skiløbere og familier kan komme af sted til 20 fine skiområder.

Vinterferie i Niederösterreich

Oberösterreich

Uanset om du er en forsigtig skiløber eller en upcoming freerider: Her opfyldes alle behov.

Vinterferie i Oberösterreich

SalzburgerLand

Topmoderne skilifte: Alt er designet til vintersport.

Vinterferie i SalzburgerLand

Steiermark

Tag dine første sving på perfekt præparerede pister, og kom i gang (igen).

Vinterferie i Steiermark

Tyrol

Mere end 80 skiområder med over 3.000 kilometer pister. Hvad mere kan man bede om?

Vinterferie i Tyrol

Vorarlberg

(Gen)opdag din kærlighed til vintersport i det alpine skiløbs vugge.

Vinterferie i Vorarlberg

6 tips til at forberede din vinterferie

Bare prøv igen (og igen)!

Bliv ikke skuffet, hvis din teknik ikke fungerer med det samme. Det tager lidt tid at få fornemmelsen af pisten.

Få efterset dit skiudstyr

Når skiene ikke har været brugt i årevis, er de ikke længere på det bedste tekniske niveau. De nyeste skimodeller kan lejes på næsten alle vintersportssteder.

Pak din skihjelm!

Det er slut med kun at have pandebånd eller kasket på pisten. En skihjelm er tilrådelig og endda obligatorisk for mindreårige op til 15 år.

Start din skitræning i god tid

Sørg for at styrke dine ben-, mave- og rygmuskler på forhånd - udholdenhedstræning anbefales også som forberedelse til din skiferie.

Vælg et begyndervenligt skiområde

Vælg lette (= blå) til moderate (= røde) pister.

Book et skikursus eller et par lektioner

Det er altid en god ide at få tips og tricks fra en øvet skiløber, inden du selv kaster dig ud i de sværere pister.

Sikkerhed på og uden for pisten

Korrekt opførsel på pisten

Klare regler for pisterne sørger for sikkerhed og harmonisk sameksistens. Ulykker undgås, og alle kan glide ubekymret ned ad pisterne.

Mindful adfærd (også) uden for pisten

Uden for pisten er det vigtigt at være opmærksom på terrænet. Korrekt adfærd bidrager til at beskytte naturen og din egen sikkerhed.

4 interessante facts

Fra Burgenland til Vorarlberg er der mange skisportssteder i Østrig, som er ideelle for begyndere og tilbagevendende skiløbere. På denne side finder du en liste over de 26 skisportssteder, der er særligt ideelle for begyndere.

En skihjelm anbefales til alle vintersportsfans. Det er endda obligatorisk for mindreårige under 15 år.

  • Vælg et skiområde med lette (= blå) til middelsvære (= røde) pister.

  • Book et skikursus eller et par lektioner på en skiskole.

  • Start din skitræning i god tid.

  • Bring dit udstyr up to date.

Info om klimabeskyttelse

Bæredygtig vinterferie

Vinterferier i de østrigske alper er legendariske. Meget ændrer sig for, at det skal blive ved med at være sådan. Skiområdet "Klimaberg" Katschberg ligger midt i "UNESCO Biosphere Park Salzburger Lungau & Carinthian Nockberge" og har fået tildelt det østrigske miljømærke og den tyske "Green Tourism Award". I skiområdet Zell am See kører lifterne på 100% vedvarende energi. I Kapruns skiområde beskytter sneopdræt gletsjeren. Sneen lagres til næste vinter, og isoverfladen på gletsjertungen dækkes til. Skiregionen Schladming-Dachstein satser på klimavenlige togrejser samt skibusser og ladestationer. I Wilder Kaiser-skiregionen belønnes alle togrejsende gæster med gratis transfer, gratis mobilitet på stedet og 10% rabat på skileje. Et overblik over fordelene. I Silvretta Montafon, Golm og Brandnertal kan gæster bestille en grøn billet online. Den inkluderer et dagsliftkort, billet til at rejse til og fra skiområdet med bus og tog, 10% rabat på leje af udstyr og en gratis skismøring.

9 tips til en bæredygtig vinterferie

