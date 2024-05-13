Langrend i Østrig
Oplev roen i det østrigske landskab.
Udholdenhedssport møder naturoplevelse
Det eneste, du hører, er sneens knasen under skiene og vindens susen i træerne. Langrendsløberne glider næsten lydløst gennem det stille vinterlandskab og udforsker dale, som ellers ville være svære at finde.
Langrend i den snedækkede natur
Stå på langrend til langt ind i foråret - det er muligt på mange højtliggende løjper i Østrigs alpeområder. De ligger ofte midt i et storslået bjerglandskab og kun få skridt fra hoteldøren. Som f.eks. langrendsløjperne i Sportgastein, som er nogle af de smukkeste i Østrig beliggende omkring de 3.000 meter høje bjergtinder. Toppen af dalen, som er en del af Hohe Tauern Nationalpark, er dækket af et tykt, hvidt tæppe af sne hele vinteren, som bliver liggende til langt ind i foråret grundet højden på 1.600 meter.
Og hvis du har lyst til at tage en pause fra langrend for en dag, kan du nyde det fantastiske bjergpanorama fra de maleriske vintervandrestier.
Langrend i forbundslandene
SalzburgerLand
Langrend til den store guldmedalje på over 2.200 km officielle klassiske løjper og skøjteløjper.
Kärnten
Fine langrendsløjper i Hohe Tauern Nationalpark, ved Weissensee og i andre regioner i den sydligste delstat.
Tyrol
Uanset om det er skating eller klassisk stil: Det sneklædte Tyrol byder på et stort udvalg af langrendsløjper i alle sværhedsgrader.
Vidste du det?
I forbundslandene Steiermark, Kärnten og Tyrol er langrendsløjper, der opfylder særlige kriterier, mærket med kvalitetsstemplet for langrendsløjper. Denne udmærkelse gives til løjper, der har et gennemsnitligt snedække på ca. 10 cm på 80 dage. Derudover skal løjperne opfylde yderligere kvalitetsstandarder som f.eks. skiltning, minimumslængde og -bredde samt præparering.
Så kig efter "Löipengutesiegel", hvis du ønsker særligt gode løjper til turen.
5 tips til altid at have det sjovt på langrend
Under isede forhold
Stå på midten af skien! Hvis tyngdepunktet er for langt fremme, vil skien glide, du mister grebet om underlaget og tipper forover. Hold armene tæt på kroppen.
Ned ad bakke
Et godt greb i støvlen er afgørende. Bøj i knæene, stræk stavene bagud, stå lige på skien for at undgå at vippe.
Op ad bakke
Sildebensteknikken. Når venstre ben sætter af, svinger du højre arm frem og omvendt. Hold armene så tæt på kroppen som muligt for at styrke dit tyngdepunkt.
Opvarmning
Målrettede øvelser aktiverer de nødvendige muskler - og dem vil du kunne mærke: Stræk benene, sving armene, rotér hofterne.
Skiene
Fornøjelsesskiløbere går efter den brede allround-ski med skind, der forhindrer udskridning. Mere ambitiøse skiløbere går efter skatingski med en kontinuerlig løbeflade.