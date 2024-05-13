Langrend i Østrig

Langrend er en vidunderlig måde at nyde snedækkede landskaber på. Og Østrigs snedækkede bjerge og dale er det ideelle sted til det.

Udholdenhedssport møder naturoplevelse

Det eneste, du hører, er sneens knasen under skiene og vindens susen i træerne. Langrendsløberne glider næsten lydløst gennem det stille vinterlandskab og udforsker dale, som ellers ville være svære at finde.

Langrend i den snedækkede natur

Stå på langrend til langt ind i foråret - det er muligt på mange højtliggende løjper i Østrigs alpeområder. De ligger ofte midt i et storslået bjerglandskab og kun få skridt fra hoteldøren. Som f.eks. langrendsløjperne i Sportgastein , som er nogle af de smukkeste i Østrig beliggende omkring de 3.000 meter høje bjergtinder. Toppen af dalen, som er en del af Hohe Tauern Nationalpark , er dækket af et tykt, hvidt tæppe af sne hele vinteren, som bliver liggende til langt ind i foråret grundet højden på 1.600 meter.

Og hvis du har lyst til at tage en pause fra langrend for en dag, kan du nyde det fantastiske bjergpanorama fra de maleriske vintervandrestier.