Langrend i Østrig
Oplev roen i det østrigske landskab.

Langrend er en vidunderlig måde at nyde snedækkede landskaber på.  Og Østrigs snedækkede bjerge og dale er det ideelle sted til det.

Udholdenhedssport møder naturoplevelse

Det eneste, du hører, er sneens knasen under skiene og vindens susen i træerne. Langrendsløberne glider næsten lydløst gennem det stille vinterlandskab og udforsker dale, som ellers ville være svære at finde.

Langrend i den snedækkede natur

Stå på langrend til langt ind i foråret - det er muligt på mange højtliggende løjper i Østrigs alpeområder. De ligger ofte midt i et storslået bjerglandskab og kun få skridt fra hoteldøren. Som f.eks. langrendsløjperne i Sportgastein, som er nogle af de smukkeste i Østrig beliggende omkring de 3.000 meter høje bjergtinder. Toppen af dalen, som er en del af Hohe Tauern Nationalpark, er dækket af et tykt, hvidt tæppe af sne hele vinteren, som bliver liggende til langt ind i foråret grundet højden på 1.600 meter.

Og hvis du har lyst til at tage en pause fra langrend for en dag, kan du nyde det fantastiske bjergpanorama fra de maleriske vintervandrestier.

Langrend i forbundslandene

Niederösterreich

Prøvedage på langrend for begyndere med værdifulde tips tilbydes i hele regionen.

SalzburgerLand

Langrend til den store guldmedalje på over 2.200 km officielle klassiske løjper og skøjteløjper.

Vorarlberg

Den vestlige del af Østrig scorer med et varieret netværk af langrendsløjper.

Oberösterreich

Vinterens langrendsparadis strækker sig fra skoven Böhmerwald til Salzkammergut.

Kärnten

Fine langrendsløjper i Hohe Tauern Nationalpark, ved Weissensee og i andre regioner i den sydligste delstat.

Tyrol

Uanset om det er skating eller klassisk stil: Det sneklædte Tyrol byder på et stort udvalg af langrendsløjper i alle sværhedsgrader.

Steiermark

17 langrendsløjper i Steiermark bærer kvalitetsstempel for langrendsløjper.

Særlige langrendsregioner i Østrig

Vidste du det?

Kvalitetsstemplet for langrendsløjper

I forbundslandene Steiermark, Kärnten og Tyrol er langrendsløjper, der opfylder særlige kriterier, mærket med kvalitetsstemplet for langrendsløjper. Denne udmærkelse gives til løjper, der har et gennemsnitligt snedække på ca. 10 cm på 80 dage. Derudover skal løjperne opfylde yderligere kvalitetsstandarder som f.eks. skiltning, minimumslængde og -bredde samt præparering.

Så kig efter "Löipengutesiegel", hvis du ønsker særligt gode løjper til turen.

5 tips til altid at have det sjovt på langrend

Under isede forhold

Stå på midten af skien! Hvis tyngdepunktet er for langt fremme, vil skien glide, du mister grebet om underlaget og tipper forover. Hold armene tæt på kroppen.

Ned ad bakke

Et godt greb i støvlen er afgørende. Bøj i knæene, stræk stavene bagud, stå lige på skien for at undgå at vippe.

Op ad bakke

Sildebensteknikken. Når venstre ben sætter af, svinger du højre arm frem og omvendt. Hold armene så tæt på kroppen som muligt for at styrke dit tyngdepunkt.

Opvarmning

Målrettede øvelser aktiverer de nødvendige muskler - og dem vil du kunne mærke: Stræk benene, sving armene, rotér hofterne.

Skiene

Fornøjelsesskiløbere går efter den brede allround-ski med skind, der forhindrer udskridning. Mere ambitiøse skiløbere går efter skatingski med en kontinuerlig løbeflade.

FAQ

Østrig har fremragende betingelser for langrend. Det varierede landskab med sine majestætiske bjerge og idylliske dale tilbyder langrendsløbere et afvekslende terræn. Velpræparerede løjper, som går gennem mange regioner i landet, er velegnede til både begyndere og avancerede langrendsløbere. Langs løjperne møder gæsterne venlige værter, som står klar med tips og historier og skaber en indbydende atmosfære. De hyggelige hytter er perfekter til pauser, hvor regionale delikatesser og varme drikke afrunder den sportslige dag. Denne kombination af imponerende natur, perfekt præparerede løjper og gæstfrie mennesker gør Østrig til en ideel destination for langrendsentusiaster.

Feriegæster kan prøve langrend i mange regioner i Østrig. Det kræver ikke noget dyrt udstyr. Alle større ferieregioner udlejer langrendsski og stave på dagsbasis - også til børn. Nogle hoteller har også et udvalg af udstyr. Bare spørg, for vintersport er sjovt.

