Kärnten om sommeren

Østrigs sydlige del er som skabt til sommer: Turkisblå søer, der er perfekte til et dyp, stier til vandring og cykling og masser af byer og kulturliv at nyde.

Kärnten, Østrigs sydligste forbundsland, stråler om sommeren med en unik blanding af middelhavsstemning, krystalklare søer og et lækkert køkken. Regionen byder på utallige vandre- og cykelstier gennem de betagende Alper, herunder Hohe Tauern og den mægtige Großglockner.

Kärntens søer, som f.eks Wörthersee og Faaker See, er ideelle til afslapning, mens Hohe Tauern Nationalpark og Nockberge biosfærereservat er et paradis for naturelskere. Alt dette er kombineret med en afslappet Lebensgefühl.

Vandreentusiaster vil være begejstrede for de fantastiske naturlandskaber, det milde klima og stier til alle niveauer. Uanset om du er ude efter en afslappet gåtur eller en udfordrende hike, finder du velafmærkede ruter, der giver dig uforglemmelige naturoplevelser. Kronjuvelen i Kärntens vandring er Alpe-Adria-stien der strækker sig over 43 etaper og 750 km, og som starter ved Grossglockner i Kärnten, går gennem Slovenien og slutter ved Adriaterhavet nær Trieste.