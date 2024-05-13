Kärnten om sommeren
Ferie fyldt med søer, sjov og solskin

Østrigs sydlige del er som skabt til sommer: Turkisblå søer, der er perfekte til et dyp, stier til vandring og cykling og masser af byer og kulturliv at nyde.

Kärnten, Østrigs sydligste forbundsland, stråler om sommeren med en unik blanding af middelhavsstemning, krystalklare søer og et lækkert køkken. Regionen byder på utallige vandre- og cykelstier gennem de betagende Alper, herunder Hohe Tauern og den mægtige Großglockner.

Kärntens søer, som f.eks Wörthersee og Faaker See, er ideelle til afslapning, mens Hohe Tauern Nationalpark og Nockberge biosfærereservat er et paradis for naturelskere. Alt dette er kombineret med en afslappet Lebensgefühl.

Vandreentusiaster vil være begejstrede for de fantastiske naturlandskaber, det milde klima og stier til alle niveauer. Uanset om du er ude efter en afslappet gåtur eller en udfordrende hike, finder du velafmærkede ruter, der giver dig uforglemmelige naturoplevelser. Kronjuvelen i Kärntens vandring er Alpe-Adria-stien der strækker sig over 43 etaper og 750 km, og som starter ved Grossglockner i Kärnten, går gennem Slovenien og slutter ved Adriaterhavet nær Trieste.

Info om Kärnten
Hovedstad:Klagenfurt ved Wörthersee
Areal:9.538 km² / 2356 ac
Indbyggertal:ca. 570.000 (fra 2024)
Nationalparker:1
Naturparker:3
Antal spa:5

Begivenheder i Kärnten:
Traditionelle og moderne højdepunkter kan findes i kalender over begivenheder.

Mød Kärnten

Bedste højdepunkter

Badesøer: Unikke perler

Hochosterwitz Slot: Oplev historien

Grossglockner High Alpine Road: Den panoramiske rute

Pyramidenkogel: Den smukkeste udsigt i Kärnten

Minimundus: Verden i miniature

Gerlitzen Alpe: Natur og fantastiske udsigter

Tscheppaschlucht: Langs det vilde vand

Aktiviteter i Kärnten

Ture

Bådture: Velkommen om bord

Guidet tur i den gamle bydel: Gå på opdagelse i Klagenfurt

Tur med nattevagten: Oplev historien helt tæt på

Tur gennem Hohe Tauern Nationalpark: Book en ranger

Astronomitur: Stjernekiggeri ved Weissensee

Udflugtsmål i Kärnten

Regioner

Hohe Tauern Nationalpark

Gletsjermarkerne og den fascinerende flora og fauna er en fryd.

Hohe Tauern Nationalpark

Naturpark Weissensee

Naturparken Weissensee: En bæredygtig og aktiv ferie i et fantastisk landskab.

Naturpark Weissensee

Nock-bjergene

Med rødder i biosfæreparken Nockberge byder ferieregionen på utallige muligheder.

Nock-bjergene

Wörthersee

Kärntens største badesø er kendt for aktiv sport og afslapning.

Wörthersee

Dobratsch Naturpark

Levested for murmeldyr, stenbukke og ørne. Og sikke en udsigt!

Dobratsch naturpark

Klopeiner See

Mildt klima, sydlandsk flair og en af de varmeste badesøer i Europa.

Klopeiner See

Byer og steder

Klagenfurt

Spis en is på Alter Platz, og slentre derefter langs promenaden ved søen: Forbundslandets hovedstad ved Wörthersees østlige bred er perfekt til lidt mig-tid.

Klagenfurt

Villach

Den livlige gamle bydel blander alpin-adriatisk kultur og er berømt for sin typiske karinthiske gæstfrihed.

Villach

Velden ved Wörthersee

Fint køkken, afslappede restauranter, gode hoteller: Velden er en eksklusiv badeby ved Wörthersee i sommermånederne.

Velden ved Wörthersee

Millstatt

Villaerne fra det 19. århundrede ved Millstätter See er fantastiske, restauranterne ved søen serverer hvidfisk, og "Badehaus" er det perfekte sted til wellness.

Millstatt

Gmünd

Kunstnerbyen i Liesertal har i 25 år været vært for et farverigt ensemble af lokale og internationale kunstnere.

Gmünd

Særlige begivenheder

Sommer i Kärnten

Ossiach und Villach

Den unikke atmosfære fængsler både kunstnere og publikum hvert år.

Sommer i Kärnten

Pink Lake Festival

25.8.2024 – 31.8.2024
Wörthersee

LGBTQIA+-miljøet fejrer en hel weekend forskellige steder ved Wörthersee.

Pink Lake Festival

Klagenfurt Festival

22.5.2025 – 6.6.2025
Klagenfurt am Wörthersee

Festivalen vækker Klagenfurt til live som en dynamisk, kosmopolitisk og innovativ by og viser dens moderne og nutidige kulturliv.

Klagenfurt Festival

IRONMAN Kärnten

15.6.2025
Klagenfurt am Wörthersee

Hvert år siden 1999 har omkring 3.000 atleter fra hele verden deltaget i det legendariske triatlon på Wörthersee.

IRONMAN Kärnten-Klagenfurt

Opskrifter

Kärntner Kasnudel

Hemmeligheden bag Kärntner Kasnudel er dens fylde: Den milde pastamynte fra Kärnten. Med denne opskrift smager Kasnudel som originalen fra Kärnten.

Få opskriften

Polenta med friske majs, stegt sandart og safransauce

Prøv denne opskrift på sandart serveret med polenta og majs.

Få opskriften

Tærte med asparges og kvark

Smag en sand forårsklassiker, der også fungerer godt som snackmåltid dagen efter.

Til opskriften

Unikke steder at overnatte

daberer.the biohotel

Genießerhotel Die Forelle

Trattlers Hof-Chalets

Det lille hotel

Werzers Hoteller ved Wörthersee

Mountain Resort Feuerberg

Tips til bæredygtighed

Sådan opfører du dig ansvarligt ved søen:

  • Brug miljøvenlig solcreme: Bionedbrydelig solcreme beskytter vandkvaliteten og det dyreliv, der er afhængigt af den.

  • Reducer og bortskaf affald korrekt: Tag dit affald med dig og bortskaf det korrekt for at holde søerne og kysterne rene.

  • Respekter naturen: Hold dig til afmærkede stier og udpegede badeområder for at undgå at forstyrre strandvegetationen og levestederne for det lokale dyreliv.

  • Gør vandsport miljøvenlig: Vælg padling eller sejlads frem for motorbåde for at bevare vandkvaliteten og holde støjniveauet nede.

  • Forbrug lokale og sæsonbestemte produkter: Støt lokale producenter og nyd regionale specialiteter for at reducere transportudledningen og fremme bæredygtigt landbrug.

Rejs bæredygtigt
Slow food: Smagene fra det sydlige Østrig

Slow food i Kärnten sætter lokale producenter, kulinariske oplevelser og regionens mangfoldighed i centrum - og du kan smage det! Det karinthiske køkken blander Alpe-Adria-regionens rigdom, fra solide hjemmelavede måltider til gourmetretter. Tænk på fisk fra krystalklart vand, asparges fra Lavant-dalen eller det UNESCO-listede Lesach-dalens brød.

Typisk for provinsen er Reindling, en saftig ringkage med finthakkede nødder og et godt skud rom. Om den er med eller uden rosiner er en smagssag. De Kärntner nudler med deres "krøllede" kanter og søde eller salte fyld kendetegner også Kärntens køkken.

Kulinariske lækkerier i Kärnten

FAQ

Kärnten er kendt som søernes og bjergenes provins. Og det med rette: Den sydlige del af Østrig har trods alt mere end 200 badesøer med drikkevandskvalitet, som er blandt de varmeste i Alperne.

Kärnten, Østrigs sydligste forbundsland, er kendetegnet ved sine mange bjerge og idylliske søer med drikkevandskvalitet, såsom Wörthersee og Millstätter See. Regionen byder på ideelle forhold for vandrere, cyklister og vintersportsentusiaster. Nationalparken Hohe Tauern Nationalpark beskytter et imponerende højfjeldslandskab. Kulinarisk er Kärnten kendetegnet ved slow food-filosofien og regionale specialiteter som f.eks Kärntner ostenudler. Kulturelt er Carinthian Summer Music Festival og historiske byer som Klagenfurt og Villach særligt bemærkelsesværdige.

Kärnten Card giver adgang til over 100 udflugtsmål i forbundslandet. Disse destinationer omfatter naturoplevelser, fritids- og eventyraktiviteter, zoologiske haver, museer, panoramaveje, bådture og bjergbaner. Kortet giver gratis adgang og rabatter hos omkring 50 bonuspartnere.

Kärnten Card fås i forskellige versioner: som 1-, 2- eller 5-ugers kort. Priserne varierer afhængigt af sæson og varighed. Kortet er gratis for børn op til seks år og fra det tredje barn pr. familie. Det kan købes på mange salgssteder og online.

Disse attraktioner tilbyder en række forskellige oplevelser og er specielt skræddersyet til børns interesser og behov.

  • Affenberg Landskron: I abeparken kan børn opleve japanske makakaber i et naturligt miljø.

  • Drautal Perle Vandpark: Et sjovt bassin med forskellige rutsjebaner og et stort bølgebassin.

  • Pressegger See Adventure Park: En fritidspark med eventyrlige legepladser lige ved søen.

  • Minimundus: En miniatureverden, hvor børn kan udforske berømte bygninger fra hele verden i miniature.

  • Pyramidenkogel-observationstårnet: Verdens højeste udsigtstårn i træ med en imponerende lang rutsjebane.

  • Happ Reptile Zoo: En zoologisk have, hvor børn kan opleve en række krybdyr og eksotiske dyr helt tæt på.

  • Terra Mystica: En spændende guidet tur gennem gamle miner, som giver børn et indblik i minedriftens verden.

  • Klopeiner See skoveventyrverden: En eventyrpark i skoven med træhuse, hængebroer og mange legemuligheder.

