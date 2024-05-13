Kärnten om sommeren

Kärnten, Østrigs sydligste forbundsland, stråler om sommeren med en unik blanding af middelhavsstemning, krystalklare søer og et lækkert køkken. Regionen byder på utallige vandre- og cykelstier gennem de betagende Alper, herunder Hohe Tauern og den mægtige Großglockner.
Kärntens søer, som f.eks Wörthersee og Faaker See, er ideelle til afslapning, mens Hohe Tauern Nationalpark og Nockberge biosfærereservat er et paradis for naturelskere. Alt dette er kombineret med en afslappet Lebensgefühl.
Vandreentusiaster vil være begejstrede for de fantastiske naturlandskaber, det milde klima og stier til alle niveauer. Uanset om du er ude efter en afslappet gåtur eller en udfordrende hike, finder du velafmærkede ruter, der giver dig uforglemmelige naturoplevelser. Kronjuvelen i Kärntens vandring er Alpe-Adria-stien der strækker sig over 43 etaper og 750 km, og som starter ved Grossglockner i Kärnten, går gennem Slovenien og slutter ved Adriaterhavet nær Trieste.
Begivenheder i Kärnten:
Traditionelle og moderne højdepunkter kan findes i kalender over begivenheder.
Mød Kärnten
Bedste højdepunkter
Ture
Regioner
Byer og steder
Klagenfurt
Spis en is på Alter Platz, og slentre derefter langs promenaden ved søen: Forbundslandets hovedstad ved Wörthersees østlige bred er perfekt til lidt mig-tid.
Villach
Den livlige gamle bydel blander alpin-adriatisk kultur og er berømt for sin typiske karinthiske gæstfrihed.
Velden ved Wörthersee
Fint køkken, afslappede restauranter, gode hoteller: Velden er en eksklusiv badeby ved Wörthersee i sommermånederne.
Millstatt
Villaerne fra det 19. århundrede ved Millstätter See er fantastiske, restauranterne ved søen serverer hvidfisk, og "Badehaus" er det perfekte sted til wellness.
Særlige begivenheder
Sommer i Kärnten
Den unikke atmosfære fængsler både kunstnere og publikum hvert år.
Pink Lake Festival
LGBTQIA+-miljøet fejrer en hel weekend forskellige steder ved Wörthersee.
Klagenfurt Festival
Festivalen vækker Klagenfurt til live som en dynamisk, kosmopolitisk og innovativ by og viser dens moderne og nutidige kulturliv.
Opskrifter
Kärntner Kasnudel
Hemmeligheden bag Kärntner Kasnudel er dens fylde: Den milde pastamynte fra Kärnten. Med denne opskrift smager Kasnudel som originalen fra Kärnten.
Polenta med friske majs, stegt sandart og safransauce
Prøv denne opskrift på sandart serveret med polenta og majs.
Unikke steder at overnatte
Tips til bæredygtighed
Brug miljøvenlig solcreme: Bionedbrydelig solcreme beskytter vandkvaliteten og det dyreliv, der er afhængigt af den.
Reducer og bortskaf affald korrekt: Tag dit affald med dig og bortskaf det korrekt for at holde søerne og kysterne rene.
Respekter naturen: Hold dig til afmærkede stier og udpegede badeområder for at undgå at forstyrre strandvegetationen og levestederne for det lokale dyreliv.
Gør vandsport miljøvenlig: Vælg padling eller sejlads frem for motorbåde for at bevare vandkvaliteten og holde støjniveauet nede.
Forbrug lokale og sæsonbestemte produkter: Støt lokale producenter og nyd regionale specialiteter for at reducere transportudledningen og fremme bæredygtigt landbrug.
Slow food i Kärnten sætter lokale producenter, kulinariske oplevelser og regionens mangfoldighed i centrum - og du kan smage det! Det karinthiske køkken blander Alpe-Adria-regionens rigdom, fra solide hjemmelavede måltider til gourmetretter. Tænk på fisk fra krystalklart vand, asparges fra Lavant-dalen eller det UNESCO-listede Lesach-dalens brød.
Typisk for provinsen er Reindling, en saftig ringkage med finthakkede nødder og et godt skud rom. Om den er med eller uden rosiner er en smagssag. De Kärntner nudler med deres "krøllede" kanter og søde eller salte fyld kendetegner også Kärntens køkken.