Bæredygtig vinterferie i Østrigs skisportssteder
Hvis du vil være tæt på naturen, er der masser, du kan gøre: Her får du tips til miljøvenlig transport, klimabeskyttelse og banebrydende regioner i Østrig.
Tip #1: Vælg bæredygtige skisportssteder
Hvor bæredygtige er skisportssteder med sneproduktionssystemer?
Bæredygtige vinterferier er mulige! Over 120 klima- og energimodelregioner bevæger sig mod en grønnere fremtid med fokus på bevarelse, klimaneutralitet og bæredygtighed.
Snefremstilling er ofte et følsomt emne, men Østrigs skisportssteder har investeret meget i banebrydende, bæredygtige snefremstillingsteknologier.
Omkring 90 % af den energi, der bruges til kunstig sne i Østrig, kommer fra vedvarende kilder som grøn elektricitet og solenergi. Det er vigtigt, at sneproduktion ikke konkurrerer med drikkevandsbehovet. Strenge retningslinjer sikrer kontrolleret vandforbrug uden tilsætningsstoffer. Smeltevand returneres til naturen, så vand bruges, uden at forbruges.
Bæredygtige skisportssteder
Hvad gør Østrigs svævebaner bæredygtige?
Reduceret energiforbrug gennem modernisering: Svævebaneindustrien har allerede reduceret energiforbruget med 20 % i løbet af de sidste 10 år. Nassfeld skisportssted er et godt eksempel.
Brug af grøn energi: Vedvarende energikilder prioriteres, som det ses i regioner som Zillertal Arena.
Selvgenereret energi: Mange områder, som f.eks. Ischgl med Silvretta-svævebanen, driver deres lifte udelukkende med 100 % grøn energi fra Østrig.
Integreret mobilitet: Mindre individuel trafik takket være nem togadgang til svævebaner, som f.eks. den bilfri rute til Wien-Alperne.
Pionerer og visionære viser vejen! Blandt pionererne er Snow Space Salzburg, Wagrain-Kleinarl i SalzburgerLand og Wilder Kaiser regionen i Tyrol.
Tip #2: Book miljøcertificeret indkvartering
En ansvarlig livsstil fortsætter (især) i vinterferien. Hvis du vil være sikker på, at dit hotel eller pensionat bruger miljøvenlige energikilder og økologiske fødevarer, arbejder kulturelt og socialt ansvarligt og opfylder andre bæredygtighedskriterier, anbefaler vi, at du holder øje med de følgende fire certificeringer:
Hoteller med det østrigske miljømærke træffer foranstaltninger for at beskytte klimaet og bidrager til at sikre vores livsgrundlag. Høj kvalitet og miljøvenlighed er nøglekriterier for at modtage dette certifikat.
Biohoteller er forpligtet til løbende økologisk udvikling. De gennemgår regelmæssigt uafhængige økologiske inspektioner.
Green Key er et miljøcertifikat for bl.a. hoteller og er baseret på strenge kriterier for bæredygtighedsstyring og uddannelse i bæredygtighed for personale og leverandører.
EU Ecolabel er EU's miljømærke, som er anerkendt i alle EU's medlemslande og tildeles alle former for produkter og tjenester.
Bondegårdsferie er et godt eksempel på en mere bæredygtig rejsetype, der støtter økologi, regionalitet og sociokulturelle aspekter.
Hoteller med miljøcertificering
Hvad kendetegner et bæredygtigt hotel?
De arbejder miljøvenligt, socialt og kulturelt
Fokus på sæsonbestemte, regionale og økologiske fødevarer
Gennemtænkte energikoncepter
Foranstaltninger til at spare ressourcer
Systemer til genbrug af vand
Engagement i regionale samfund, kultur og traditioner
Naturlige materialer til møbler og tekstiler
Bioklimatiske byggekriterier (f.eks. god isolering)
Lav CO₂-balance
Gæsternes, lokalbefolkningens og naturens behov er afstemt
Tip #3: Tag toget til din vinterferie
At starte sin vinterferie på en klimavenlig måde betyder også at rejse med tog. Mange østrigske skisportssteder og vinterregioner i Alperne har gode togforbindelser fra London, Paris, Bruxelles og Amsterdam via Eurostar og de østrigske statsbaner ÖBB. Til den sidste kilometer (transport fra togstationen til dit hotel) kan du ofte bruge shuttlebusser, hoteldrosjer eller offentlig transport.
Tip: Rejs komfortabelt og nemt med nattoget Snälltåget direkte til Østrig.
Med tog til Østrigs vinterregioner
Tip #4: Rejs miljøvenligt på skisportsstedet
Når du rejser til din skidestination med tog, vil følgende spørgsmål naturligvis dukke op:
Hvordan kommer jeg til hotellet fra togstationen?
Hvordan kommer jeg rundt på skisportsstedet uden min egen bil?
Det østrigske svar er med shuttlebus, hoteltransfer, lokal offentlig transport og elbil. Mange større skisportssteder forsøger at reducere den individuelle transport ved at tilbyde et omfattende offentligt transportnet. I de fleste tilfælde er gratis brug af skibusser inkluderet i liftkortet. Dine værter vil med glæde informere dig om alle de muligheder, du har for at bevæge dig rundt i skisportsstedet med et minimalt CO2-fodaftryk.
Blød mobilitet: De bedste forbindelser på skisportsstederne
Niederösterreich: Semmering-Rax: Offentligt transportnetværk - shuttleservice og udvidelse af eksisterende VOR-linjer (linjer fra Verkehrsverbund-Ost-regionen) med dalbussen.
Oberösterrreich: Pyhrn-Priel-Hinterstoder: Dalbusser og tog - hurtig transfer fra togstationen til overnatningsstedet.
Steiermark: I Steiermark er mange områder let tilgængelige med offentlig transport.
Kärnten
Klimaberg Katschberg: Bæredygtigt transportinitiativ - skibus , taxa og shuttle, el-bil, el-cykel.
Nockberge: Nockmobil - taxaselskab, der opererer i 8 lokalsamfund i regionen.
Shuttle-service: Bahnhofshuttle Kärnten - miljøvenlig transport mellem regionale togstationer, hoteller og udflugtsmål.
Tyrol
Wilder Kaiser: Grønt rejseinitiativ, ekspertrådgivning om, hvordan man kommer til destinationen, gratis transport inden for resortet.
Shuttle-service: Four Seasons Travel, for at klare den "sidste kilometer" i Tyrol, fra/til lufthavnen og togstationen, også tilgængelig for udflugter.
SalzburgerLand
Zell am See-Kaprun: Mobilitetskort til gratis brug af offentlig transport
Werfenweng Card - grøn transport til din endelige destination og inden for resortet.
Vorarlberg: Offentlig transport: skibusser og tog - moderne, komfortable, højfrekvente ruter (skibusser inkluderet i flerdages liftkort)
Tip #5: Lej skiudstyr (hold øje med miljømærker)
Du har valgt det bæredygtige skisportssted, booket det klimaneutrale hotel og dine togbilletter til rejsen? Hvis du planlægger din vinterferie med en bæredygtig tankegang, skal du være lige så konsekvent, når det gælder skiudstyr, og spørge dig selv:
1. Har jeg virkelig brug for nyt udstyr? Bæredygtighed betyder at bruge de eksisterende ting, indtil de mister deres funktion eller ikke længere er sikre.
2. Hvad skal man overveje, når man køber nyt? Køb fra producenter med høje miljøstandarder: klimavenlige, genanvendelige materialer, samarbejde med miljøorganisationer, gennemsigtighed og fair forhold i fremstillingsprocessen.
3. Hvad er fordelene ved at leje? Leje af skiudstyr sparer produktionsressourcer, garanterer de mest moderne og bedst vedligeholdte sæsonmodeller og gør din bagage lettere.
Tip #6: Nyd mindful vinteraktiviteter
Hvis du altid kun har forbundet vinterferie i Østrig med skiløb eller snowboarding, vil du blive overrasket over, hvor sjovt det kan være bare at spænde skiene og brædderne af: Der er mange måder at nyde de smukke bjerge og vinterlandskaber på en mere skånsom måde uden for pisterne.