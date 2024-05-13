Ren sne Tip #1: Vælg bæredygtige skisportssteder

Hvor bæredygtige er skisportssteder med sneproduktionssystemer?

Bæredygtige vinterferier er mulige! Over 120 klima- og energimodelregioner bevæger sig mod en grønnere fremtid med fokus på bevarelse, klimaneutralitet og bæredygtighed.

Snefremstilling er ofte et følsomt emne, men Østrigs skisportssteder har investeret meget i banebrydende, bæredygtige snefremstillingsteknologier.

Omkring 90 % af den energi, der bruges til kunstig sne i Østrig, kommer fra vedvarende kilder som grøn elektricitet og solenergi. Det er vigtigt, at sneproduktion ikke konkurrerer med drikkevandsbehovet. Strenge retningslinjer sikrer kontrolleret vandforbrug uden tilsætningsstoffer. Smeltevand returneres til naturen, så vand bruges, uden at forbruges.