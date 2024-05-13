De smukkeste seværdigheder i SalzburgerLand
Seværdigheder i Mozarts by
Kunst, kultur og en unik historie gør Salzburgs historiske centrum til et UNESCO's verdensarvsliste - et verdensberømt skatkammer, når det gælder seværdigheder. Fra Mozartbyens vartegn, fæstningen Hohensalzburg, kan du se ud over den barokke gamle bydel med residensen og ærkebiskoppernes katedral til slotshaverne med Mirabell-paladset. Og i den smukke Getreidegasse finder du Wolfgang Amadeus Mozarts fødested og "Naturens Hus".
Bjerge og vand så langt øjet rækker
SalzburgerLand rummer de smukkeste seværdigheder i imponerende naturoplevelser, hvor høje bjerge og tordnende vand spiller hovedrollen. På Grossglockner Hochalpenstrasse, Kitzsteinhorn og Weißsee er den 3.000 meter høje alpeverden en fryd - her er selv gletsjerne så tæt på, at man kan røre ved dem. Middelalderfans vil blive imponeret af Hohenwerfen-fæstningen højt over Salzachtal. Hvis du vil opleve en 360-graders udsigt over de omkringliggende bjerge i byen Salzburg, skal du tage liften op på Untersberg. Og vandets kraft kan mærkes ved Krimmler Wasserfälle og Eisriesenwelt i Tennengebirge.
Hovedstaden Salzburg
Den 900 år gamle Festung Hohensalzburg er det største fuldt bevarede borgkompleks i Europa og tårner sig højt op over Salzburgs historiske centrum. Den blev bygget i 1077 af ærkebiskop Gebhard og ombygget til en adelsbolig i slutningen af det 15. århundrede.
Det pragtfuldt restaurerede fæstningsmuseum udstiller rustninger, et slotskøkken og endda et varmesystem. De kongelige værelser er et særligt sted - nattehimlen og den gyldne stue er værd at se.
Andre seværdigheder i byen Salzburg
Mozarts fødested
Wolfgang Amadeus Mozart blev født i Getreidegasse nr. 9 den 27. januar 1756. Hans fødested er et af de mest populære museer i verden.
DomQuartier
Historie møder arkitektur: Gå i fodsporene på Salzburgs fyrstelige ærkebiskopper i Residenz' repræsentationslokaler, domkirken og benediktinerklosteret Sankt Peter.
Schloss Hellbrunn og Schlossgarten
Hellbrunns trickfontæner i slotshaven er et forunderligt sted med hemmelige springvand, vanddrevne dukker og mystiske grotter.
Schloss Mirabell og Mirabellgarten
Slottet og parken er en barok skat med en rosenhave, springvand, stenskulpturer og en "engletrappe". Det er så romantisk!
Haus der Natur
Dette museum er et eventyr! Udstillingerne viser naturens og videnskabens farverige verden og dens hemmeligheder - fra en flysimulator til en walk-in-violin.
Naturoplevelser i SalzburgerLand
Grossglockner Hochalpenstraße
Østrigs mest berømte alpevej forbinder forbundslandene Salzburg og Kärnten over 48 kilometer. En imponerende rejse gennem alle vegetationszoner: Alpine enge, bjergskove, mægtige klipper og til sidst gletsjeren dukker op undervejs. Großglockner på 3.798 meter er det højeste bjerg i landet. Turens højdepunkt er på Hochtor med udsigt til over 30 tretusind meter høje tinder.
Flere naturhøjdepunkter i SalzburgerLand
Krimmler Wasserfälle
Sikke et naturspektakel! Mærk vandsprøjtet på din hud og bruset fra Europas højeste vandfald helt tæt på. Vandet styrter ned fra 380 meters højde.
En verden af iskæmper
Tennengebirge er hjemsted for den 42 kilometer lange og største tilgængelige ishule i verden, hvor isformationer skinner i turkise nuancer. En imponerende naturkraft!
Kitzsteinhorn
Har du lyst til at se gletsjeren? Tag liften op til "Gipfelwelt 3000", og tag på vandre- og mountainbiketure. Denne højalpine verden er vidunderlig om sommeren!
Weißsee Gletscherwelt
Tag liften op i Hohe Tauern Nationalpark til Weißsee: Alene gondolturen er en imponerende oplevelse med udsigt over det alpine landskab.
Burg Hohenwerfen
Højt over Salzachtal i Burg Hohenwerfen, der blev bygget i 1077, vækkes middelalderen til live med guidede ture og et rovfugleshow.
Seværdigheder for familier
Salzburgs Frilandsmuseum
Over 100 historiske bygninger fra forskellige regioner i SalzburgerLand er blevet opført mellem skovene og engene. Demonteret på deres oprindelige placering og genopbygget tro mod originalen i frilandsmuseet: Fra statslige bondehuse til skolebygninger udstilles originale bygninger fra landbrug, håndværk, handel og industri. En tidsrejse gennem seks århundreder, hvor den landlige fortid i SalzburgerLand kan opdages i alle dens kærlige detaljer.
Flere udflugtsmål for børn
Sejltur i Salzburg by
Vil du lære Salzburg at kende fra et nyt perspektiv? En sejltur med panorama-speedbåden Amadeus gør det muligt.
Salzwelten i Hallein
I saltminen i Hallein tager "Grubenhunt" dig med ind i den mine, hvor keltiske minearbejdere udvandt salt for 2.600 år siden. En magisk verden!
Sommerkælkebaner
Kælkesjov også om sommeren! Fra Maisi Flitzer Alpine Coaster til Keltenblitz Dürrnberg er der flere tempofyldte sommerkælkebaner i SalzburgerLand.
Wildpark Ferleiten
Se over 200 vilde dyr helt tæt på, barrierefrit på vandrestier og med vidunderlig udsigt over Hohe Tauern Nationalpark.
Gut Aiderbichl i Henndorf
Mere end 1.000 reddede dyr finder et hjem for livet på Gut Aiderbichls 40 hektar store hovedgård og udendørs gårde.
Info om klimabeskyttelse
Almindeligt landbrug bidrager til at bevare kulturlandskabet og dalenes sikkerhed. Plejede alpegræsgange beskytter mod laviner og mudderskred.
Almindeligt græsningslandbrug forhindrer tilgroning med krat og fremmer dermed biodiversiteten.
Der vokser op til 70 forskellige urter pr. kvadratmeter på alpegræsgange (i gennemsnit kun syv i dalbunden). Denne biodiversitet er vigtig for naturen.
Alpebønder og mælkeproducenter producerer værdifulde mejeriprodukter fra køer, får og geder, for det meste i økologisk kvalitet.
Alpegårde er et energigivende rekreativt område i et smukt bjerglandskab, uspoleret og enkelt.