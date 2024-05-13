SalzburgerLand er den smukkeste region for alle gæster med kærlighed til musik, kunst og natur. Byen Salzburg som et samlet kunstværk er prikken over i'et.

Seværdigheder i Mozarts by

Kunst, kultur og en unik historie gør Salzburgs historiske centrum til et UNESCO's verdensarvsliste - et verdensberømt skatkammer, når det gælder seværdigheder. Fra Mozartbyens vartegn, fæstningen Hohensalzburg, kan du se ud over den barokke gamle bydel med residensen og ærkebiskoppernes katedral til slotshaverne med Mirabell-paladset. Og i den smukke Getreidegasse finder du Wolfgang Amadeus Mozarts fødested og "Naturens Hus".

Bjerge og vand så langt øjet rækker

SalzburgerLand rummer de smukkeste seværdigheder i imponerende naturoplevelser, hvor høje bjerge og tordnende vand spiller hovedrollen. På Grossglockner Hochalpenstrasse, Kitzsteinhorn og Weißsee er den 3.000 meter høje alpeverden en fryd - her er selv gletsjerne så tæt på, at man kan røre ved dem. Middelalderfans vil blive imponeret af Hohenwerfen-fæstningen højt over Salzachtal. Hvis du vil opleve en 360-graders udsigt over de omkringliggende bjerge i byen Salzburg, skal du tage liften op på Untersberg. Og vandets kraft kan mærkes ved Krimmler Wasserfälle og Eisriesenwelt i Tennengebirge.