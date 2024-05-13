De smukkeste seværdigheder i Tyrol

Tyrol er kendt for sine varme værter. Den alpine Lebensgefühl lover lethed - og det kan alle mærke i den forunderlige bjergverden.

Tyrol imponerer med en unik blanding af natur og kultur. Omgivet af majestætiske bjergtoppe og dybe dale byder regionen på et væld af oplevelser for både naturelskere og kulturinteresserede. Innsbruck , forbundslandets hovedstad, kombinerer historiske bygninger som f.eks Goldenes Dachl med moderne stemning og fungerer som et ideelt udgangspunkt for at udforske byen.