De smukkeste seværdigheder i Tyrol

Tyrol er kendt for sine varme værter. Den alpine Lebensgefühl lover lethed - og det kan alle mærke i den forunderlige bjergverden.

Tyrol imponerer med en unik blanding af natur og kultur. Omgivet af majestætiske bjergtoppe og dybe dale byder regionen på et væld af oplevelser for både naturelskere og kulturinteresserede. Innsbruck, forbundslandets hovedstad, kombinerer historiske bygninger som f.eks Goldenes Dachl med moderne stemning og fungerer som et ideelt udgangspunkt for at udforske byen.

De imponerende bjerglandskaber, herunder det berømte Zillertal og Naturpark Karwendel er ideelle til lange vandreture, klatreture og vintersport. Kulturfans kan besøge historiske slotte som f.eks Schloss Ambras eller opleve det autentiske tyrolske liv i små, traditionelle landsbyer. De krystalklare bjergsøer og rustikke bjerghytter byder også på øjeblikke af fred og afslapning midt i naturen.

Omgivet af bjerge

Hovedstaden Innsbruck

Den alpin-urbane universitetsby

En løbetur i morgenlyset ved foden af bjergkæden Nordkette, en time på mountainbike efter arbejde - højt oppe på de to tusind meter høje bjergtoppe, en operaoplevelse i Landestheater om aftenen - nogle gange kan folk i Innsbruck ikke få nok af de farverige muligheder i deres by, som kombinerer natur og kultur på en så vidunderlig måde.

For den typiske tyrolske alpine Lebensgefühl får en ny dimension med Innsbrucks urban inspiration. Ingen anden by kombinerer passionen for sport i bjergene med urbanitet som denne by ved floden Inn. Desuden bor der omkring 30.000 studerende blandt de 130.000 indbyggere, hvilket giver Innsbruck en livlig, uformel stemning.

Andre seværdigheder i byen Innsbruck

Oplev historien helt tæt på

Borge og slotte i Tyrol

Fæstningen Kufstein der ligger højt over byen af samme navn, er et imponerende tyrolsk vartegn og et museum, der byder på mange forskellige oplevelser. Den ser majestætisk ud selv på lang afstand og giver de besøgende mulighed for at fordybe sig i historien. Man kan vandre gennem de historiske mure, besøge det kejserlige tårn, våbenkammeret og torturkammeret og lære mere om fæstningens begivenhedsrige historie på udstillingerne. Særligt imponerende er Heltenorgel, verdens største udendørs orgel, hvis lyde kan høres langt uden for byen.

Et besøg på fæstningen vækker middelalderen til live og byder også på et unikt panorama over Kufstein og Inn-dalen.

Flere borge og slotte i Tyrol

De vidner om en begivenhedsrig historie og præger landskabet med deres imponerende arkitektur. Middelalderfæstningerne og de storslåede slotte giver et indblik i regionens historiske arv og kombinerer på imponerende vis kultur og natur.
Kreative forestillinger og levende historie

Kultur i Tyrol

Tiroler Festspiele Erl

Beliggende i det maleriske landskab i de tyrolske bjerge ligger Tiroler Festspiele Erl et arkitektonisk mesterværk og et kulturelt højdepunkt. Med sin moderne, skulpturelle form føjer bygningen sig harmonisk ind i de naturlige omgivelser og udgør samtidig en imponerende kontrast til det traditionelle miljø. Festspilteatret er især berømt for Tiroler Festspiele Erl som hvert år tiltrækker musikelskere fra hele verden. Den fremragende akustik og det innovative program, som omfatter klassiske operaer og koncerter samt moderne værker, gør Festspielhaus til et vigtigt center for musik og kunst. Her går arkitektur, natur og kultur op i en højere enhed og skaber en unik oplevelse.

Flere kulturelle tips i Tyrol

Historiske bygninger og museer møder samtidskunst, innovative teaterforestillinger og musikfestivaler. Midt i bjerglandskabet giver Tyrol plads til kreativ udvikling og levende kultur, der kombinerer regionale rødder med international stemning.
Udflugter til byerne og det omkringliggende område

Naturoplevelser i Tyrol

Swarovski Kristallwelten

Swarovski Kristallwelten i Wattens er et ekstraordinært udflugtsmål, der viser fascinationen og glansen af Swarovski-krystaller på en imponerende måde. De besøgende kan forvente en fascinerende verden af kunstinstallationer og funklende forundringskamre.

Ud over de kunstneriske højdepunkter byder den store have med sin funklende karrusel og moderne legeverden på en oplevelse for hele familien. Den ikoniske "kæmpe" er kompleksets midtpunkt og er omgivet af værker af store navne inden for kunst, design og arkitektur, som præsenterer deres egne fortolkninger af krystal. Workshops og events gør også Kristallwelten til et særligt sted for børn. Med sin blanding af moderne kunst, tradition og innovation er Swarovski Kristallwelten en imponerende destination hele året rundt - uanset vejret.

Andre naturhøjdepunkter i Tyrol

Uanset om det er imponerende bjerglandskaber, maleriske landsbyer eller udsigtsplatforme - Tyrol byder på et væld af muligheder for at opleve Alpernes skønhed på en unik måde.
Stor historie

Historiske bycentre i Tyrol

Schwaz: hovedstaden for sølvminedrift

Den charmerende lille by kan se tilbage på en rig historie. I middelalderen Schwaz centrum for europæisk sølvminedrift og spillede en vigtig rolle for den økonomiske udvikling i regionen. Den historiske mine, som nu er en besøgsmine, giver et fascinerende indblik i denne fortid.

Den gamle bymidte er præget af gotisk arkitektur, herunder den imponerende Pfarrkirche Maria Himmelfahrt en af de største hallekirker i Østrig. Schwaz byder også på kulturelle højdepunkter som Schloss Freundsberg og Museum der Völker. Omgivet af de tyrolske alper kombinerer Schwaz historie og kultur med et idyllisk naturlandskab.

Andre historiske byer i Tyrol

Tyrols små byer kombinerer historisk charme med levende kultur. Omgivet af Alpernes bjerge byder de på arkitektoniske skatte og regionale traditioner i en malerisk atmosfære.

FAQ

Tyrol byder på et væld af unikke udflugtsmål. Disse er blandt de smukkeste:

  • Bergisel Skihop den imponerende skihop kombinerer sportshistorie og moderne arkitektur. Udsigtsplatformen byder på en betagende udsigt over Innsbruck og Alperne.

  • Swarovski Kristallwelten en fascinerende oplevelse for kunst- og krystalelskere. Wunderkammer og Riese byder på en magisk verden af glamour og fantasi.

  • Schloss Ambras ligger midt i en storslået have og er et historisk og kunsthistorisk højdepunkt med unikke samlinger og udstillinger.

  • Nordkettenbahn: Denne svævebane fører direkte fra hjertet af Innsbruck til Nordkette, hvor du kan nyde spektakulære udsigter og vandreture.

  • Goldenes Dachl: Huset med de 2.657 forgyldte kobberspåner er en af de mest beundrede seværdigheder i den gamle bydel i Innsbruck.

Flere seværdigheder i Tyrol.

Den 114 meter høje og 406 meter lange Highline179 hængebro er verdens længste hængebro for fodgængere. Den fører fra Ruine Ehrenberg til Fort Claudia.

Udsigtsplatformen Toppen af Tyrol ligger højt oppe på Stubai-gletsjeren i 3.210 meters højde. Herfra kan du nyde en imponerende udsigt over Alperne.

De kulturelle højdepunkter omfatter Schloss Ambras det Tyroler Bauernhofmuseum i Kramsach og Fæstningen Kufstein.

