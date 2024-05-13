Østrig uden for vandreruten
Bjerge og søer fra flere perspektiver

Det første du tænker på ved Østrig om sommeren er ofte vandring. Men der er meget andet at opleve!

Savner du ideer til aktiviteter, du kan opleve i Østrig om sommeren, som ikke kun handler om at sætte et ben foran det andet? Så kan du på denne side lade dig inspirere.

For Østrig er nemlig meget andet end vandreture. Uanset om du rejser med din familie, med vennerne, alene eller med din partner, så er du sikker på at kunne finde mange aktiviteter, der passer netop til jer.

De mange smukke søer byder på vandsport af forskellig slags, grotter og kløfte sørger for sande eventyr, som du aldrig har set før, og så er der selvfølgelig Via Ferrata og udsigtspunkter, der lader dig opleve bjerglandskabet og udsigterne fra nye perspektiver.

Vandsport i Østrig

Noget der især kan være tillokkende uden for de østrigske vandreruter er de mange søer. Her finder du utallige muligheder for at opleve noget nyt - og samtidig køle dig ned!

Riverrafting

Stand Up Paddle

Wakeboarding

Canyoning

Fiskeri i Østrig

Kajak- og kanosejlads

Oplevelser på bjerget

Selvom du ikke er den store vandrer, kan du sagtens få de smukke udsigter at se. Med de sommeråbne bjergbaner kommer du hurtigt til tops!

Tag på udflugt i naturen

Østrig er fyldt med vandfald, kløfter, zoologiske haver, forlystelsesparker og meget andet, der inviterer til sjove og anderledes oplevelser for alle.

Oplev byerne

De østrigske byer, store som små, byder på et hav af oplevelser lige fra museer til hyggelige gader og selvfølgelig kulinariske oplevelser på caféer og restauranter.

Hyggelige gader og pladser

Gastronomi i Østrig

