Det første du tænker på ved Østrig om sommeren er ofte vandring. Men der er meget andet at opleve!

Savner du ideer til aktiviteter, du kan opleve i Østrig om sommeren, som ikke kun handler om at sætte et ben foran det andet? Så kan du på denne side lade dig inspirere.

For Østrig er nemlig meget andet end vandreture. Uanset om du rejser med din familie, med vennerne, alene eller med din partner, så er du sikker på at kunne finde mange aktiviteter, der passer netop til jer.

De mange smukke søer byder på vandsport af forskellig slags, grotter og kløfte sørger for sande eventyr, som du aldrig har set før, og så er der selvfølgelig Via Ferrata og udsigtspunkter, der lader dig opleve bjerglandskabet og udsigterne fra nye perspektiver.