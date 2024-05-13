Wellness i Østrig

Afslapning og rekreation i et kurbad, panoramaudsigt over Alperne: Østrig er fyldt med de smukkeste wellnesshoteller, der lader dig koble helt af.

Wellness og wellnesshoteller i Østrig

Oplev wellness i de termiske bade, nyd roen eller lad batterierne op på kraftsteder: Tilbuddene om wellness, spabehandlinger og velvære i Østrig er mange, og den højeste kvalitet og sans for detaljer er hemmeligheden. Flyd i vandet, slap af på boblelænestolen, kig ud i det fjerne gennem panoramavinduet - i atmosfæren af eksklusive termiske spalandskaber kan vandets helbredende kraft mærkes med alle sanser.

For at krop og sjæl kan slappe af i fred, tilbyder Østrigs værter en række private wellnessoaser. Eller hvad med wellness i Alperne: midt i en opvarmet pool med Østrigs legendariske søer og bjerge i sigte. Østrigsk wellnesskultur byder også på forskellige vandbehandlinger. Urtelægen og vandguruens resultater blev indarbejdet i den moderne hydroterapi, efter at vand allerede var blevet brugt til terapeutiske formål i oldtiden.