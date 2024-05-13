Wellness i Østrig
Oplev total afslapning
Wellness og wellnesshoteller i Østrig
Oplev wellness i de termiske bade, nyd roen eller lad batterierne op på kraftsteder: Tilbuddene om wellness, spabehandlinger og velvære i Østrig er mange, og den højeste kvalitet og sans for detaljer er hemmeligheden. Flyd i vandet, slap af på boblelænestolen, kig ud i det fjerne gennem panoramavinduet - i atmosfæren af eksklusive termiske spalandskaber kan vandets helbredende kraft mærkes med alle sanser.
For at krop og sjæl kan slappe af i fred, tilbyder Østrigs værter en række private wellnessoaser. Eller hvad med wellness i Alperne: midt i en opvarmet pool med Østrigs legendariske søer og bjerge i sigte. Østrigsk wellnesskultur byder også på forskellige vandbehandlinger. Urtelægen og vandguruens resultater blev indarbejdet i den moderne hydroterapi, efter at vand allerede var blevet brugt til terapeutiske formål i oldtiden.
5 gode wellnesshoteller
Østrigs wellnesshotspots
Wellness- og sundhedshoteller i Østrig
Biowellnesshoteller i Østrig
Vitaldörf'l Reiterhof
Alle værelser er indrettet med naturmaterialer, og sofistikerede wellness-tilbud forkæler krop og sjæl.
Ayurveda, spa og sundhedshoteller
Sundhedshotel Klosterberg
Her finder du massage, kosmetiske behandlinger, terapeutisk faste, stavgang og vandreuger.
Ayurveda Resort Mandira
Alt drejer sig om wellness, ayurveda og afslapning i sauna- og termalspaverdenen.
Biohotel Daberer
Wellness, sundhed, gourmetkøkken, natur- og sportsoplevelser - alt sammen her på Biohotel.
Forsthofalm Holzhotel
Fyrretræssuiterne af månetræ sikrer en sund nattesøvn, og spaområdet slapper af med eksklusive tilbud.
På toppen af velvære
Wellnesshoteller i Alperne - hvilken kombination: familiedrevne wellnessoaser fra 4-stjernet superior og opefter, dedikeret til den højeste kvalitet i fire kategorier og konstant innovation:
Alpekarakter: Nærhed til naturen, harmonisk arkitektur og brug af regionale produkter
Alpin forkælelse: Autenticitet og sensualitet i kosmetik, massage og køkken
Alpin fitness: Fysisk og mental fitness fra erfarne specialister
Sundhed i Alperne: Naturens kræfter supplerer moderne medicinske helbredelsesmetoder
Wellness i enestående arkitektur
Loisium - Vin- og spahotel
Når New Yorks stjernearkitektur møder den bedste vinverden i Niederösterreich.
Tips til klimabeskyttelse
Østrigsk miljømærke
Regionale fødevarer
Naturlige materialer fra Østrig
Energikoncepter (solceller, fjernvarme, varmegenvinding)
Koncepter for affaldssortering
SDG's for indkøb, bortskaffelse, energi, mobilitet