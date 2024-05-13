Wellness i Østrig
Oplev total afslapning

Afslapning og rekreation i et kurbad, panoramaudsigt over Alperne: Østrig er fyldt med de smukkeste wellnesshoteller, der lader dig koble helt af.

Wellness og wellnesshoteller i Østrig

Oplev wellness i de termiske bade, nyd roen eller lad batterierne op på kraftsteder: Tilbuddene om wellness, spabehandlinger og velvære i Østrig er mange, og den højeste kvalitet og sans for detaljer er hemmeligheden. Flyd i vandet, slap af på boblelænestolen, kig ud i det fjerne gennem panoramavinduet - i atmosfæren af eksklusive termiske spalandskaber kan vandets helbredende kraft mærkes med alle sanser.

For at krop og sjæl kan slappe af i fred, tilbyder Østrigs værter en række private wellnessoaser. Eller hvad med wellness i Alperne: midt i en opvarmet pool med Østrigs legendariske søer og bjerge i sigte. Østrigsk wellnesskultur byder også på forskellige vandbehandlinger. Urtelægen og vandguruens resultater blev indarbejdet i den moderne hydroterapi, efter at vand allerede var blevet brugt til terapeutiske formål i oldtiden.

5 gode wellnesshoteller

Natur- og wellnesshotel Höflehner

Kronthaler Alpine Lifestyle Hotel

Mountain Resort Feuerberg

Hotel Sonne Mellau

Premium Eco Resort Priesteregg

Østrigs wellnesshotspots

Wellness- og sundhedshoteller i Østrig

Sundhed og spa - Premium-hoteller

Biowellnesshoteller i Østrig

Vitaldörf'l Reiterhof

Alle værelser er indrettet med naturmaterialer, og sofistikerede wellness-tilbud forkæler krop og sjæl.

Vitaldörf'l Reiterhof

Biohotel Grafenast

Storslået natur, familiær atmosfære og værter med sans for kunst og musik.

Biohotel Grafenast

Naturhotellet Chesa Valisa

Naturhotellet kombinerer tradition, modernitet og de fire elementer: Jord, vand, luft og ild.

Naturhotellet Chesa Valisa

Ayurveda, spa og sundhedshoteller

Sundhedshotel Klosterberg

Her finder du massage, kosmetiske behandlinger, terapeutisk faste, stavgang og vandreuger.

Sundhedshotel Klosterberg

Ayurveda Resort Mandira

Alt drejer sig om wellness, ayurveda og afslapning i sauna- og termalspaverdenen.

Ayurveda Resort Mandira

The Wasnerin G'sund & Natur Hotel

Naturlig arkitektur med et rummeligt wellness- og gourmetområde.

The Wasnerin G'sund & Natur Hotel

Biohotel Daberer

Wellness, sundhed, gourmetkøkken, natur- og sportsoplevelser - alt sammen her på Biohotel.

Biohotel Daberer

Forsthofalm Holzhotel

Fyrretræssuiterne af månetræ sikrer en sund nattesøvn, og spaområdet slapper af med eksklusive tilbud.

Forsthofalm Holzhotel

Hotel Guglwald

Et rummeligt wellnessområde og en "biologisk landsby på hotellet" afrunder tilbuddet med gourmetkøkken.

Hotel Guglwald

På toppen af velvære

De bedste wellness-hoteller i Alperne

Wellnesshoteller i Alperne - hvilken kombination: familiedrevne wellnessoaser fra 4-stjernet superior og opefter, dedikeret til den højeste kvalitet i fire kategorier og konstant innovation:

  • Alpekarakter: Nærhed til naturen, harmonisk arkitektur og brug af regionale produkter

  • Alpin forkælelse: Autenticitet og sensualitet i kosmetik, massage og køkken

  • Alpin fitness: Fysisk og mental fitness fra erfarne specialister

  • Sundhed i Alperne: Naturens kræfter supplerer moderne medicinske helbredelsesmetoder

Wellnesshoteller i Alperne

Wellness i enestående arkitektur

Hotel Gams

En enestående ramme for kærlighed i arkitektur, køkken og spaområde.

Hotel Gams

Loisium - Vin- og spahotel

Når New Yorks stjernearkitektur møder den bedste vinverden i Niederösterreich.

Loisium - vin- og spahotel

Hotel AQUA DOME Tirol Therme Längenfeld

Flyd i saltvandsskålen med udsigt til imponerende tretusind meter høje bjergtoppe. Imponerende hele vejen rundt!

Hotel AQUA DOME

Tips til klimabeskyttelse

Bæredygtighed på wellnesshoteller - hvad er vigtigt?

  • Østrigsk miljømærke

  • Regionale fødevarer

  • Naturlige materialer fra Østrig

  • Beskyttelse af fauna, flora og biodiversitet

  • Energikoncepter (solceller, fjernvarme, varmegenvinding)

  • Koncepter for affaldssortering

  • SDG's for indkøb, bortskaffelse, energi, mobilitet

