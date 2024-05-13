Wellnessferie med udsigt til alpepanorama
Østrigs natur som energikilde
Når vi dykker ned i en badesø, betragter skovens tusindvis af grønne nuancer, nyder morgensolens varme på bjerget - og slapper af på et wellness-resort med udsigt, kan vi lade batterierne op og finde os selv igen. Det er utroligt, hvor let det er at slappe af i Østrigs natur. Fordi de rolige landskaber rører ved vores sanser: Duften af sommerregn, der hænger i luften. Koncerten med ivrige fugle, som synger til os i skoven. Et farverigt tæppe af forårsblomster, der breder sig ud foran os på græsengen.
Wellness-resorts med panoramaudsigt
Alperne som dækker to tredjedele af Østrigs areal, og deres mangefacetterede vand-, skov- og bjerglandskaber er baggrunden for talrige wellness-resorts med betagende panoramaudsigter. Det er udsigter som disse, der forbinder os med naturen og vækker den rene livsglæde i os. Det gør en ferie i Østrig til en allround-oplevelse, der styrker kroppen og beroliger sindet.
Mountain Resort Feuerberg: afslapning på "Cloud 7"
Mærk bjergenes urkraft, mens du har udsigt over halvdelen af Kärnten - det er muligt på Feuerberg Mountain Resort i 1.766 meters højde i skiområdet Gerlitzen Alpe. Infinity-pool med udsigt til Karawanken-bjergtoppene eller panoramapool med åben glaspavillon - valget er dit. Om sommeren indbyder den alpine sø foran hotellet til en dukkert i det forfriskende vand.
For at rense og afgifte kroppen er der klippesaunaen direkte i Gerlitzen-klippen, Himalaya-saltsaunaen, den infrarøde hjertesauna eller koncertsaunaen med panoramaudsigt. Man kan også slå sig ned i "Cloud 7" - et afslapningsrum med udsigt over søerne i Kärnten.
Kristallhütte i Zillertal: lifestyle med udsigt
Kristallhütte i 2.147 meters højde i skiområdet Hochzillertal Kaltenbach er et populært hotspot i Alperne. De luksuriøse Alpine Lodge-suiter er indrettet med lokalt lærketræ, fine stoffer og elegant marmor og byder på en storslået udsigt og al tænkelig komfort takket være deres beliggenhed på toppen.
Wellnessområdet med panoramaudsigt ligger over suiterne. En rummelig schweizisk fyrretræssauna med panoramaudsigt, et aromadampbad med udsigt, et afslapningsområde med te-bar, juice og frugt og en hyggelig vandseng til to, sikrer en varig feel-good-oplevelse.
AQUA DOME: Wellness i Ötztal
I mørke, ligner de mange udendørs pools, lysende rumskibe, mens den glaserede termiske spa byder på en fantastisk udsigt udover de omkringliggende Ötztaer Alpen.Her i de naturlige omgivelser i Ötztal, bliver wellness genfortolket.
Det 4-stjernede superior Hotel AQUA DOME Tirol Therme Längenfeld tilbyder en oase af wellness. Det ekstraordinære spa- og saunaområde er forbundet med en futuristisk designet badekåbekorridor, der fører direkte ind i hotellet. I værelserne og suiterne, der er indrettet med naturmaterialer, masser af træ og varme farver, kan man mærke en atmosfære af moderne komfort.
Hotel Fernblick i Montafon: Panorama på pæle
Ferienhotel Fernblick ligger højt over Schruns på Bartholomäberg 1.100 meter over havets overflade og lever i sande op til sit navn. en svømmetur i den panoramiske sky-pool er en førsteklasses oplevelse, da poolen - støttet af solide pæle - hæver sig 20 meter over skråningen.
Ved siden af sky-poolen kan gæsterne fordybe sig i det behageligt tempererede vand i den panoramiske whirlpool. Og i "Feingefühl-Badehaus", inde på hotellet, finder krop og sind også balance: I afslapningsrummene fylder vidunderlige dufte og aromaer luften og stimulerer sanserne.
Seewirt Mattsee: Hotel ved vandet
I den dejlige landsby Mattsee finder man et hyggeligt fristed. Idyllisk beliggende mellem søen af samme navn og Obertrumer See kan gæsterne slappe af i spaen "Himmelreich". Den er fordelt på tre etager med finsk sauna, urtedampbad, saltvandsgrotte, et hyggeligt afslapningsområde og store liggestole.
En dukkert i panoramapoolen får dig til at føle dig i ét med søen, og om sommeren indbyder tagterrassen til solbadning. Seewirt Mattsee tilbyder også en romantisk oplevelse: På anmodning kan man svæve i den syvende himmel på en tur i varmluftsballon.
Weißes Rössl ved Wolfgangsee, Salzkammergut
Wolfgangsee i Salzkammergut er et overdimensioneret badekar fyldt med krystalklart drikkevand og omgivet af imponerende bjerge. Hotel im Weißes Rössl i St. Wolfgang byder på 30 grader varmt vand i spaen direkte ved søen og i Rössl-poolen, selv om vinteren.
Hotellet har et 1.500 m² stort wellnessområde: Ud over bassinerne og søen er der en panoramasauna og et panoramisk afslapningsrum med udsigt over søen og de omkringliggende bjerge. Hvis du vil afgifte og genoplade din krop, kan du besøge Sool-dampbadet, og Spa & Beauty tilbyder forkælende behandlinger med produkter af høj kvalitet.
Yderligere højdepunkter: Wellness-resorts med alpepanorama
Tip til klimabeskyttelse
regionale fødevarer
Naturlige materialer fra Østrig
Beskyttelse af fauna, flora og Biodiversitet
Energikoncepter (solceller, fjernvarme, varmegenvinding)
Koncepter for affaldssortering
Verdensmål for indkøb, bortskaffelse, energi, mobilitet