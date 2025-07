Lad dig glide ned i de termiske bade, og nyd den behagelige atmosfære i eksklusive termiske spalandskaber: Oplev det i omkring 40 kurbade i Østrig.

Når det damper og varmer

I Østrig er der ca 40 termalbade, hvor det bobler, flyder og damper. Et badeanlæg kan kun kaldes et "kurbad", hvis det har sin egen kilde og grundvand med en udløbstemperatur på mere end 20° C. Den særlige funktion: Termisk vand indeholder mineraler og sporstoffer i forskellige sammensætninger, som kan have en sundhedsfremmende effekt.

Kan termisk vand hjælpe?

Forskning viser, at regelmæssige besøg i kurbade og saunaer kan bidrage til stressreduktion og afslapning. Denne positive effekt skyldes til dels en reduktion af kortisolniveauet - kendt som "stresshormonet". Det er også bevist, at visse typer vand har forskellige virkninger. Hvis du vil finde ud af, hvilken kombination af mineraler der virker for hvad, før du besøger et kurbad, så spørg direkte på stedet.