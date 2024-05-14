Im Sattel die Natur spüren, mit dem Pferd im Rhythmus von Trab und Galopp eins werden, Ponys striegeln: Das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde entdecken.

Reiten ist eine Sache, die man mit dem Pferd, der Natur – und sich selbst ausmacht. Körper und Geist konzentrieren sich ganz auf Bewegung, Atem und Ohrenspiel des Pferdes, gleichzeitig spürt das sensible Tier seine:n Reiter:in.

Diese Symbiose, die für viele fast eine meditative Qualität hat, lässt sich in einer Landschaft wie Österreich besonders genießen. Vom Neusiedler See bis zum Bodensee finden sich ideale Möglichkeiten für Reitausflüge.