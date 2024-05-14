Wandern mit Kindern
Routen und Touren für die ganze Familie
Österreichs Natur ist ideal, um bei einer Wanderung mit der Familie auf Entdeckungsreise zu gehen. Denn Österreichs Berge und Almen sind eine riesige Spielwiese, bei der Leichtigkeit zur Wanderausrüstung gehört. Stolz leuchtet in den Kinderaugen, nachdem sie den besten Ast als Wanderstock gefunden haben. Neugierig beobachten die Kleinen eine Ameisenkolonie. Und gegen Ende der Wanderung wird lustvoll zwischen Kaiserschmarren und Germknödel als Belohnung auf der Almhütte entschieden.
Der (Wander-)Weg ist in Österreichs Natur das Ziel. Sie ist der Rahmen für Unbeschwertheit und Gelassenheit, nach der sich Eltern und Kinder im Alltag gleichermaßen sehnen. Hier, inmitten der tausenden Grüntöne im Wald und entlang der glasklaren Seen, in denen sich das Bergpanorama spiegelt, werden Erinnerungen geschaffen. Es ist das Wettrennen bis zum Waldrand, es ist das Rätsellösen auf der Themenwanderung und es ist das Balancieren auf Baumstämmen, das die Kinderherzen begeistert. Es sind eben diese unvergesslichen Momente auf dem Forstweg, auf der Almhütte oder am Wasser, die das alpine Lebensgefühl Österreichs ausmachen. Hier fällt es leicht, Kinder für die Wunder der Natur zu begeistern. Und was sie kennen, werden sie schätzen.
Die 6 schönsten Themenwanderwege für Kinder
4 Wasserwanderungen mit Kindern
3 Weitwanderrouten für abenteuerlustige Familien
Familientrekking Großarltal
Eine dreitägige Wanderung von Hütte zu Hütte. Mit kindgerechten Tagesetappen und einer Gehzeit von drei bis vier Stunden schaffen Kinder ab vier Jahren diese Wanderung leicht.
Johnsbacher Almenrunde
Die Tour führt über aussichtsreiche Wege zu vier bewirtschafteten Almen, die sowohl einzeln, als auch als gemütliche Runde erwandert werden können.
3-Tages-Familientour Alpbachtal
Auf dem Weg von Alpbach zum Pinzgerhof und zurück wird im erfrischenden Wasser der Höslacke geplantscht und Tiere auf den Bauernhöfen gestreichelt. Ein Highlight: Die Übernachtung in der urigen Holzhütte.
Motivationsschub: Gute Laune beim Wandern mit Kindern
Die Kinderbeine sind schwer, und die Motivation braucht Unterstützung? Mit diesen Tipps vergessen die Kleinen schnell, dass sie gerade keinen Schritt mehr weiter gehen konnten.
Wanderlieder singen und Wettbewerbe durchführen: Wie viele Schritte sind es bis zur nächsten Kurve? Wer weiß ein Wort, das sich auf Eichhörnchen reimt?
Geschicklichkeitsübungen auf dem Weg einbauen: Balancieren auf Baumstämmen, hüpfen, Slalom laufen
Klettereinlagen an Felsbrocken und Holzstapeln
Steinchen werfen an Bachläufen
Picknick auf der nächsten Bank
Checkliste für den Kinderrucksack
Auch die Kleinen wollen ihren Teil zur Wanderung beitragen und sich mit einem eigenen Rucksack ganz groß fühlen. Wichtig ist, dass der gepackte Rucksack höchstens 10 Prozent des Körpergewichts des Kindes wiegt – sonst wird er schnell zu schwer und die Wanderung für die Kinderbeine zu anstrengend. Das sollte für die Kinder auf jeden Fall eingepackt werden – sei es im Kinderrucksack oder dem der Erwachsenen:
Regenschutz
wiederbefüllbare Trinkflasche
energiespendende Snacks
Kappe als Sonnenschutz
warme Fleeceweste
Sonnencreme
Wandern mit Kinderwagen
Vorarlberg
Am Bach und in der Natur spielen, Tiere besuchen und streicheln. Diese Wander- und Spazierwege sind für Kinderwagen geeignet.
Tirol
Hier gibt es es eine ganze Reihe leichter Touren, auf denen der Kinderwagen bestens rollen kann. Leicht bedeutet dabei keinesfalls langweilig.
Oberösterreich
Auf diesen rund 300 Wanderungen in Oberösterreich schiebt sich der Kinderwagen fast von allein.
Die schönsten Familienwanderwege in den Bundesländern
FAQs
Wie sind Kinder für die Natur zu begeistern?
Beim Wandern können wir Kinder spielerisch für Klimaschutz und Umwelt begeistern. So erkennen sie schnell, wie schützenswert die Natur ist.
Natur als Abenteuer: Erklärt den Kindern, dass die Natur ein Abenteuerspielplatz ist, auf den wir aufpassen müssen. Beim Wandern entdecken sie spannende Pflanzen, Tieren geheimnisvolle Waldwegen.
Umwelt als Lehrbuch: Nutzt die Wanderung als Gelegenheit, um spielerisch über Umweltschutz zu sprechen. Erklärt, wie wir durch Müllvermeidung oder das Schonen von Pflanzen dazu beitragen können, die Umwelt zu schützen.
Eigenverantwortung: Sammelt gemeinsam Müll auf, macht kleine „Umweltmissionen" und erklärt den Kindern, wie sie mit ihren Handlungen Verantwortung übernehmen.
Spaß und Kreativität: Seid fantasievoll, bastelt gemeinsam Naturkunstwerke, schreibt Umwelttagebücher. So wird das Umweltbewusstsein spielend lebendig und bleibt im Gedächtnis.