Im zarten Licht der Morgensonne die Spuren auf bestens präparierten Skipisten und Loipen in der Steiermark ziehen und in den Flow kommen.

Skifahren, Erholung und Genuss

Im Slalom mit modernen Skigebieten und ausgezeichneter Kulinarik: In der Steiermark wechseln sich große Skischaukeln mit kleinen, familiären Skigebieten sowie Spaß und Abenteuer mit Erholung und Regeneration ab; dazu das Eintauchen in sprudelnde Thermalquellen und bezaubernde Winterwelten. Und die Kraftreserven werden genussvoll in den gemütlichen Hütten wieder aufgeladen.

Langlaufen im eigenen Rhythmus

Zug um Zug gleiten Langläufer:innen entlang von zugefrorenen Seen, durch den Winterwald und nähern sich dabei oft einer Arena von Zweitausendern. Die Landschaft ist in eine Schneedecke gehüllt, Schneekristalle tanzen in der Luft. Langlaufen ist auch ein bisschen wie Tanzen – erst zählt man den Takt noch mit und schon nach einigen hundert Metern stellt sich der „Flow“ wie von alleine ein.

Ein befreiendes Gefühl: Die Diagonalschritte werden federnder, der Schnee staubt in kürzeren Abständen von den Stöcken ab und der Atem wird langsamer. Im eigenen Rhythmus durch die Winterlandschaft gleiten. Die Nebenwirkung: Ein Wohlgefühl, das Langlaufen im Winterurlaub in der Steiermark ganz selbstverständlich und unerwartet auslöst.