Schneeschuhwandern in Österreich
Auf Winters Spuren

Schneekristalle funkeln in der Sonne. Ohne Schneeschuhe würdet ihr im Schnee versinken. Mit den Tellern an den Füßen geht’s problemlos querfeldein.

Ob ihr eine Schneesc﻿huhwanderung auf eigene Faust unternehmen solltet, hängt von der Gegend, eurer Kondition, eurer Erfahrung und den Wetter- bzw. Schneebedingungen ab.

Wenn ihr mit Nationalparkranger:innen eine Schneeschuhwanderung unternehmt, ist es gut möglich, dass ihr einen der „Big Five der Alpen“ erspäht: Steinbock, Steinadler, Schneehuhn, Gämse und Bartgeier zeigen sich in der kalten Jahreszeit zwar selten, doch die Ranger:innen wissen, wo und wann ihr diese scheuen Tiere im Nationalpark Hohe Tauern am besten antrefft.

Sie kennen auch die Namen der Dreitausender, deren schroffe, weiße Gipfel ringsum in den Himmel ragen. Großglockner und Großvenediger, die beiden höchsten, bleiben meist auch Ortsunkundigen in Erinnerung. Angenehmer Nebeneffekt dieser erlebnisreichen Schneeschuhwanderung: das wunderbare Glücksgefühl, wenn nach und nach der Alltag von einem abfällt.

Schneeschuhwanderungen der Bundesländer im Überblick

Das lautlose Dahingleiten auf federleichten Schneeschuhen durch unberührte Winterlandschaften ist mehr als nur eine Alternative zum Skifahren und Snowboarden – es ist eine wohltuende Ergänzung.

Vorarlberg

Tirol

SalzburgerLand

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Niederösterreich

Schneeschuhwandern in Österreichs Regionen

Lautlos durch verschneite Wälder stapfen, eigene Spuren im frischen Schnee hinterlassen und weite Ausblicke genießen – eine Winteraktivität, die Stille, Natur und Bewegung verbindet.

Bregenzerwald

Geführte Erlebnisse im Schnee: 17 Touren mit Wander- und Bergführer:innen – von der Vollmondwanderung in Damüls bis zur Schneeschuhtour in Riefensberg.

Schneeschuhwandern Bregenzerwald

Wilder Kaiser

Tief verschneite Wiesen, stille Berge – und der Wilde Kaiser stets im Blick: 5 Routen, darunter die 6 km lange Schneeschuhwanderung auf der Schattseite.

Schneeschuhwandern Wilder Kaiser

Osttirol

Mit Ranger:innen auf Schneeschuhen rund ums Lucknerhaus: Naturwissen, stille Wälder und der Großglockner – den Nationalpark Hohe Tauern ganz nah und echt erleben.

Schneeschuhwandern Osttirol

Silberregion Karwendel

Schneeschuhwanderwochen im Jänner: Knietiefer Pulverschnee, 20 Routen, geführte Touren, Yoga, Hüttenzauber und Safety-Kurs mit der Bergrettung.

Schneeschuhwandern Karwendel

Saalachtal

Ob gemütlich im Tal oder etwas fordernder bergauf – hier findet ihr garantiert eure Tour: 5 Top-Wanderungen in allen Varianten, von leicht bis mittel.

Schneeschuhwandern Saalachtal

Wagrain-Kleinarl

Entdeckungstouren mit der Familie laden die Akkus auf: 3 attraktive Routen – besonders schön ist der Weg vom Dorfzentrum hinauf zum Stuhlköpfl.

Schneeschuhwandern Wagrain-Kleinarl

Hochkönig

Aktiv den Winter erleben: auf Schneeschuhlehrpfaden oder bei geführten Touren durch verschneite Wälder – vorbei an urigen Hütten und stillen Plätzen.

Schneeschuhwandern Hochkönig

Weissensee

Auf in die Natur! Rundwandern am See oder auf der Alm – mit oder ohne Guide. Besonders aussichtsreich: die Panorama-Trail- und Naggler-Alm-Runde.

Schneeschuhwandern Weissensee

Almenland

Die verschneite Teichalm – eine von 125 Almen im größten Almweidegebiet Europas: Geführte Erlebnistouren und Tipps für eure Auszeit im Schnee.

Schneeschuhwandern Almenland

Mühlviertel

Ein Wintererlebnis für alle: 19 Touren führen durch verschneite Wälder und sanfte Hügel bis zu Gipfeln – entspannt oder sportlich, ganz wie ihr wollt.

Schneeschuhtouren Mühlviertel

Mostviertel

Ein feines Revier für entspanntes Schneevergnügen: im Mondschein stapfen, Schneeschuh-Schnuppertage genießen oder zum Hochkogelberg wandern.

Schneeschuhwandern Mostvietel
Wusstet ihr, dass ...

... es bereits vor ca. 12.000 Jahren Schneeschuhe gab? Abbildungen auf Höhenmalereien belegen es.

... durch die längere, gemäßigte Belastung beim Schneeschuhwandern die Fettverbrennung angekurbelt wird?

... sich das Schneeschuhwandern aufgrund des Ausdauertrainings positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt?

... in der Mongolei ca. 6.000 Jahre alte Schneeschuhe gefunden wurden? Es waren mit Fell umwickelte Holzbretter.

Schneeschuhtouren durch Österreich

Am Tag zum Genuss-Picknick mit Weitblick, abends durch den stillen Schnee im Schein des Mondes stapfen – Schneeschuhwandern in Österreich ist Wintergenuss mit allen Sinnen.

Kleinwalsertal

Genuss-Schneeschuhtour mit Picknick: Unterwegs erfahrt ihr Spannendes zu Landwirtschaft, Jagd und Mutterkuhhaltung auf einem Bio-Hof.

Genuss-Schneeschuhtour mit Picknick

Wipptal

Jeden Mittwoch von Dezember bis März: Geführte, mittelschwere 9,5-Kilometer-Wanderung mit Rodelabfahrt und Edelbrandverkostung.

Almenrunde im Winter

Wilder Kaiser

Geführte Vollmondtour (ca. 2 Stunden): Im silbernen Licht des Mondes wandert ihr ohne Stirnlampe auf verschneiten Waldwegen durch eine stille, traumhafte Winterkulisse.

Vollmondwanderung in Going

Nationalpark Hohe Tauern

Geführte Vollmondtour (ca. 2 Stunden Gehzeit), 5 Kilometer: im Mondlicht übers Wasenmoos und zurück durch den Wald – ein Winterabend voller Magie.

Vollmondtour in Mittersill

Kötschach-Mauten

Mondschein-Schneeschuhwanderung (ca. 2 Stunden): Lasst den Wintertag im Mondlicht ausklingen und genießt die stille, romantische Atmosphäre der aufziehenden Nacht.

Mondschein-Schneeschuhwanderung

Pyhrn-Priel

Geführte Wanderung ab Spital am Pyhrn (2,5 Stunden): Ihr stapft durch unberührten Tiefschnee – das Mondlicht taucht die umliegenden Berge in eine faszinierende Stimmung.

Mondschein-Schneeschuhwanderung

Gut gerüstet für die Schneeschuwanderung

Ob ihr allein loszieht, hängt von Gegend, Kondition, Erfahrung und Wetter ab. Seid ihr unsicher, bucht am besten eine geführte Tour – solo mit Guide oder gemeinsam in der Gruppe.

Welche Ausrüstung braucht ihr?

  • Schneeschuhe (je nach Körpergewicht und Schneeart)

  • Stöcke mit Schneetellern

  • Wasserdichte Wanderschuhe (knöchelhoch)

  • Gamaschen (Schutz vor Schnee in den Schuhen)

  • Funktionsbekleidung (Schichtensystem: Unterwäsche, Isolierung, Außenschicht)

  • Wasserdichte Jacke und Hose

  • Warme Mütze und Handschuhe

  • Sonnenbrille und Sonnencreme (Schneereflexion!)

Welche Schneeschuhe braucht ihr?

  • Am besten schnallt ihr euch die Schneeschuhe an Wanderschuhe mit stabiler, verwindungsfester Profilsohle.

  • Je größer der Schneeschuh, desto weniger sinkt man im Tiefschnee ein.

  • Plant man Touren in steilerem Gelände, empfehlen sich kleinere Schneeschuhe.

  • Weniger anstrengend ist das Gehen übrigens mit nicht zu breiten Schneeschuhen.

  • Die Bindung sollte mittels Schnellverschluss – auch mit Handschuhen – einfach zu öffnen und zu schließen sein.

  • Verstellbare Bindungen haben den Vorteil, dass sie für unterschiedliche Schuhe eingestellt werden können.

Was packt ihr in den Rucksack?

  • Isolierflasche mit warmem Getränk

  • Energiereiche Verpflegung (Nüsse, Riegel, Trockenfrüchte)

  • Erste-Hilfe-Set

  • Stirnlampe (frühe Dunkelheit im Winter)

  • Handy mit Notfallnummern

  • Biwaksack (Notfallschutz)

  • Feuerzeug und Taschenmesser

  • Müllbeutel

4 Sicherheitstipps vom Alpenverein

FAQs

  • Verpflegung: Packt euch einen energiegebenden Snack wie Müsliriegel oder Nüsse und Tee in einer unzerbrechlichen Thermoskanne ein.

  • Im alpinen Gelände: Im Ernstfall seid ihr mit einer Lawinenschaufel, Lawinensonde, einem Lawinenpieps und einem Biwaksack gut ausgerüstet. 

  • Gamaschen: Sie schützen euch davor, dass Schnee in die Schuhe eindringt und halten eure Hosenbeine trocken.

  • Touren-Rucksack: Achtet auf einen robusten und wasserfesten Rucksack mit gutem Tragekomfort.

  • Immer mit dabei: Sonnenbrille, Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor und ein Handy

  • Erste-Hilfe-Set mit Rettungsdecke: Wiegt nicht viel und ist im Ernstfall goldwert.

