Schneekristalle funkeln in der Sonne. Ohne Schneeschuhe würdet ihr im Schnee versinken. Mit den Tellern an den Füßen geht’s problemlos querfeldein.

Ob ihr eine Schneesc﻿huhwanderung auf eigene Faust unternehmen solltet, hängt von der Gegend, eurer Kondition, eurer Erfahrung und den Wetter- bzw. Schneebedingungen ab.

Wenn ihr mit Nationalparkranger:innen eine Schneeschuhwanderung unternehmt, ist es gut möglich, dass ihr einen der „Big Five der Alpen“ erspäht: Steinbock, Steinadler, Schneehuhn, Gämse und Bartgeier zeigen sich in der kalten Jahreszeit zwar selten, doch die Ranger:innen wissen, wo und wann ihr diese scheuen Tiere im Nationalpark Hohe Tauern am besten antrefft.

Sie kennen auch die Namen der Dreitausender, deren schroffe, weiße Gipfel ringsum in den Himmel ragen. Großglockner und Großvenediger, die beiden höchsten, bleiben meist auch Ortsunkundigen in Erinnerung. Angenehmer Nebeneffekt dieser erlebnisreichen Schneeschuhwanderung: das wunderbare Glücksgefühl, wenn nach und nach der Alltag von einem abfällt.