Entdeckt in nur wenigen Tagen Wiens historische Pracht, moderne und klassische Kunst und natürlich urbanes Lebensgefühl – überraschend und stets der Wiener Schmäh dabei.

Reise-Highlights

Erlebt den Alltag der Habsburger

Taucht ein in Kunst und Musik der Kulturhauptstadt Wien

Genießt Wiens einzigartige Küche und regionalen Wein

Lernt die Lebensart der Wiener:innen kennen

Wien: eine der lebenswertesten Städte der Welt! Die Stadt vereint imperiale Eleganz mit modernem Esprit und lässt sich in drei Tagen auf ganz besondere Weise entdecken.

Prunkvolle Bauten der Barock- und Gründerzeit prägen das Stadtbild, von der Ringstraße mit Staatsoper, Parlament und Rathaus bis zum Stephansdom, der als Wahrzeichen Wiens das Zentrum dominiert. Gleichzeitig pulsiert die Stadt in ihren belebten Gassen, in charmanten Kaffeehäusern und in der lebendigen Kulturszene – eine Mischung, die Wien so besonders macht.

Wer in die Vergangenheit eintauchen möchte, entdeckt den Alltag der Habsburger: Schloss Schönbrunn mit seinen Prunkräumen, die Schatzkammer in der Hofburg oder eine Fiakerfahrt durch die Altstadt lassen das imperiale Erbe lebendig werden. Wien gilt als Stadt der Musik und Kunst – ob in der Staatsoper, im Belvedere oder bei modernen Inszenierungen im MuseumsQuartier.

Natürlich darf die Wiener Küche nicht zu kurz kommen. In einem traditionellen Beisl oder Heurigen schmecken Wiener Schnitzel, Tafelspitz und lokaler (Wiener) Wein besonders gut.

Und wer das echte Lebensgefühl spüren will, nimmt sich Zeit für einen Kaffeehausbesuch, plaudert mit Einheimischen und genießt die Stadt.