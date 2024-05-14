Die Geschichte Österreichs

Die Anfänge

Bereits in der Altsteinzeit, vor mehr als 10.000 Jahren, zogen die ersten Menschen durch die fruchtbaren Täler der Donau und der Alpen. Doch erst die Kelten, die um 400 v. Chr. aus Westeuropa in die Ostalpen kamen, prägten die Region nachhaltig. Im Zentrum ihrer Kultur stand Hallstatt – ein Ort, der durch seinen Salzabbau so bedeutend war, dass eine ganze Epoche nach ihm benannt wurde: die Hallstattzeit von 750 bis 450 v. Chr. Im 2. Jahrhundert v. Chr. entstand hier der keltische Staat Noricum, dessen Reichtum auf der Eisenverarbeitung basierte.

Ein neues Kapitel begann mit der Ankunft der Römer um 200 v. Chr. Innerhalb von zwei Jahrhunderten dehnten sie ihre Herrschaft über das gesamte Gebiet aus. Ihr kulturelles und militärisches Zentrum errichteten sie in Carnuntum, der Hauptstadt der Provinz Pannonien im heutigen Niederösterreich. Von hier aus sicherten sie die Donaugrenze des römischen Reiches. Die Überreste dieser bedeutenden Siedlung sind heute in einem Archäologiepark mit Museum und Amphitheater zu bestaunen.