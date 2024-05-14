Wasser bestimmt viele Landschaften in Österreich: Seen, Wasserfälle, Schluchten und Klammen sowie Flüsse sind der Rahmen für Wanderungen, Radtouren, Rafting und Badetage.

Wasser prägt Österreich seit Jahrtausenden. Es formt Klammen und Schluchten, sammelt sich in Seen, fließt durch Täler und stürzt als Wasserfall über Felsstufen in die Tiefe. Heute führen viele begehbare Wege nah ans Wasser: zu Fuß durch Klammen, mit dem Rad entlang von Seeufern, im Kajak auf Flüssen oder beim Rafting im Wildwasser.

An Badeseen beginnt der Tag mit einem Sprung ins Wasser, an Wasserfällen genießt ihr die erfrischende Gischt auf der Haut, an Flussufern tretet ihr in die Pedale im eigenen Tempo. Seen, Flüsse, Wasserfälle und Klammen zeigen Österreich aus unterschiedlichen Perspektiven – mal ruhig, mal kraftvoll. Die Gewässer begleiten eure Wanderungen, Radtouren und Ausflüge und lassen euch das Element auf vielfältige Weise spüren und erleben.