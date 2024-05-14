Krimmler Wasserfälle
Die höchsten Wasserfälle Europas im Nationalpark Hohe Tauern
Einleitung
Es ist ein beeindruckendes Naturschauspiel – und hautnah zu erleben: Der Wasserfallweg folgt dem Verlauf der Krimmler Wasserfälle und verbindet mehrere Aussichtspunkte. Vom ersten Panoramastandort bis zur obersten Fallstufe verändert das Wasser ständig seine Form. Jeder Abschnitt eröffnet einen anderen Blick auf das Zusammenspiel von Wasser und Stein.
Die Krimmler Wasserfälle im Nationalpark Hohe Tauern sind mit 380 Metern Fallhöhe die höchsten Wasserfälle Europas. Mal schießt das Wasser in schmalen Bahnen über den Fels, mal breitet es sich fächerförmig aus oder verschwindet kurz zwischen den Gesteinsschichten, bevor es mit voller Kraft wieder sichtbar wird. Informationstafeln entlang des Weges erklären die Entstehung der Wasserfälle, die geologischen Besonderheiten der Landschaft und die Tier- und Pflanzenwelt des Nationalparks Hohe Tauern.
Aktivitäten rund um die Krimmler Wasserfälle
Krimmler WasserWelten erleben
Die Krimmler WasserWelten bieten ein interaktives Erlebnis rund um das Element Wasser, direkt an den Krimmler Wasserfällen gelegen.
Fackelwanderung im Winter zu den beleuchteten Wasserfällen
In den Wintermonaten sind die Krimmler Wasserfälle jeden Mittwoch bis 21:30 Uhr beleuchtet – mit geführter Fackelwanderung und Umtrunk.
Quick-Infos zu den Krimmler Wasserfällen
Lage
Die Krimmler Wasserfälle liegen im Ort Krimml im Nationalpark Hohe Tauern im SalzburgerLand.
Anreise
Die Krimmler Wasserfälle sind mit dem Auto sowie mit öffentlichen Verkehrsmitteln über Zell am See erreichbar. Die letzten Kilometer führen mit Bus oder je nach Betrieb der Pinzgauer Lokalbahn bis nach Krimml.
Öffnungszeiten Wasserfallweg
Von 1. Mai bis Ende Oktober ist der gebührenpflichtige Krimmler Wasserfallweg durchgehend geöffnet.
Infrastruktur und Barrierefreiheit
Der barrierefreie Wasserfallweg führt von den Parkplätzen bis zum untersten Wasserfall, inklusive rollstuhlgerechter Toiletten.
Tickets und Preise
Wegbenützungsgebühr und Kombi-Ticket Krimmler WasserWelten und Wasserfallweg.
Wasser- und Naturerlebnisse in Österreich
Hohe Tauern Health
Hohe Tauern Health verbindet mehrtägige Aufenthalte in Krimml mit einem strukturierten Therapieprogramm. Das Angebot wurde für Menschen mit Allergien, Asthma oder COPD entwickelt und kombiniert Aufenthalte am Therapieplatz bei den Krimmler Wasserfällen mit Atemtraining, Bewegungseinheiten, Vorträgen und persönlicher Betreuung durch geschulte Fachkräfte.
Je nach Programm ergänzen Beratungen und Funktionsmessungen den Ablauf. Partnerbetriebe in Krimml bieten auf das Angebot abgestimmte Unterkünfte, sodass Therapie und Aufenthalt miteinander verbunden werden können. Die Programme finden zu festgelegten Terminen statt und unterscheiden sich in Dauer und Umfang. Ergänzend stehen Informationen zur Vorbereitung, zum Ablauf und zu den Voraussetzungen für eine Teilnahme zur Verfügung.