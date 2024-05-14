Die Krimmler Wasserfälle sind mit 380 Metern Fallhöhe die höchsten Wasserfälle Europas. Der Wasserfallweg führt zu Aussichtspunkten und nah an den Sprühnebel.

Es ist ein beeindruckendes Naturschauspiel – und hautnah zu erleben: Der Wasserfallweg folgt dem Verlauf der Krimmler Wasserfälle und verbindet mehrere Aussichtspunkte. Vom ersten Panoramastandort bis zur obersten Fallstufe verändert das Wasser ständig seine Form. Jeder Abschnitt eröffnet einen anderen Blick auf das Zusammenspiel von Wasser und Stein.

Die Krimmler Wasserfälle im Nationalpark Hohe Tauern sind mit 380 Metern Fallhöhe die höchsten Wasserfälle Europas. Mal schießt das Wasser in schmalen Bahnen über den Fels, mal breitet es sich fächerförmig aus oder verschwindet kurz zwischen den Gesteinsschichten, bevor es mit voller Kraft wieder sichtbar wird. Informationstafeln entlang des Weges erklären die Entstehung der Wasserfälle, die geologischen Besonderheiten der Landschaft und die Tier- und Pflanzenwelt des Nationalparks Hohe Tauern.