Terrasse mit zwei Holzstühlen, Weinflasche und Gläsern, Blick auf Weinberge im Abendlicht.
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Kulinarik im Burgenland
Pannonisches Lebensgefühl spüren: Zwischen Weinreben, Kellergassen und Sterneküche

Die Burgenländer:innen leben auf der Sonnenseite: Das ist dem milden Klima zu verdanken, das sich auf die Küche, den Wein und auf die Gäste auswirkt.

Wer über die Küche des Burgenlands spricht, dem begegnet das Wort „pannonisch“. Auf den Speisekarten steht „Pannonische Fischsuppe“, ein Gericht mit Paprika und Zander oder Wels aus dem Neusiedler See. Hier ist vom Klima in der Pannonischen Tiefebene die Rede, das als warm, trocken, mild und regenarm gilt. Steppenrinder, Mangalitza-Schweine und Weidegänse, aber auch Gemüsesorten wie Paprika, Tomaten oder Chilis wachsen unter der Sonne. Ein Nährboden für kreative Köch:innen, die traditionelle Speisen mit regionalen Zutaten kombinieren.

Kraftvolle Rotweine wie die Rebsorte Blaufränkisch wachsen im Mittelburgenland und entfalten dank des Wissens und der Handfertigkeiten der Winzer:innen die Sonne im Glas. In den Landgasthöfen und Buschenschänken tischen Gastgeber:innen regionale Spezialitäten auf. Ob im Norden, in der Mitte oder im Süden: Burgenland bedeutet leben und genießen auf der Sonnenseite.

Genusstipps im Burgenland

Genussvoll leben am Neusiedler See

Genussvoll leben im Mittelburgenland

Genussmomente erleben im Südburgenland

Winzer:innen und Vinotheken entdecken

Top Restaurants im Burgenland

Genuss-Erlebnisse im Burgenland

Tour und Tasting im Weingut Esterházy

In entspannter Atmosphäre verkostet ihr bei einer Kellerführung sieben ausgewählte Weine – begleitet von feinen Schinken- und Käsespezialitäten und Bio-Pannonier-Brot.

Weingut Esterházy

Kirschblüten Radweg

Am 43 km langen Radweg am Westufer des Neusiedler Sees blühen tausende Kirschbäume. Alte Sorten werden hier zu feinen Produkten veredelt.

Kirschblüten Radweg

Picknick im Weingarten

Pause am WeinWanderWeg Gols: Picknick-Rucksack im WeinKulturHaus holen, durch Weingärten wandern, Golser Köstlichkeiten und Seeblick genießen.

Picknick im Weingarten

Sektkellerei Szigeti

Im Weingut Szigeti in Gols erfahrt ihr, was es mit dem Rütteln auf sich hat, wie man degorgiert und warum die Dosage den Sekt erst perfekt macht.

Sektkellerei Szigeti

Weinmuseum Moschendorf

Im Freilichtmuseum Moschendorf entdeckt ihr originalgetreu aufgebaute Häuser, Möbel und Geräte vergangener Jahrhunderte – und Südburgenland-Wein in der Vinothek.

Weinmuseum Moschendorf

Kellerviertel Heiligenbrunn

Nahezu komplett erhaltenes Weinkeller-Ensemble aus dem 18. Jh., privat genutzt, seit 1969 unter Denkmalschutz – Führungen werden angeboten.

Kellerviertel Heiligenbrunn

Paradiesroute Südburgenland

Warum „Paradiesroute“? Auf 260 km vereint sie Landschaft, Kulinarik, Menschen und Kultur zu einem genussvollen, Raderlebnis.

Paradiesroute Südburgenland

Pannonisch wohnen

Liebevoll renovierte Kellerstöckl, modernisierte Landgüter und edle Weingüter bieten Geborgenheit abseits der wohlbekannten Hotels.

Besondere Unterkünfte

Bullinarium

Das Herzstück des Familienunternehmens Hallers Bull Beef im Südburgenland ist das Bullinarium. Besichtigungen und Verkostungen inklusive.

Bullinarium
Besondere Weinsorten

Weinbaugebiete

Neusiedler See: Auf Sand-, Lehm- und Schotterböden wachsen Rotwein-Cuvées und Zweigelt – gebietstypische Qualitätsweine unter der Bezeichnung Neusiedler See DAC. Das milde Mikroklima bringt im Seewinkel edelsüße Prädikatsweine, der Stadt Rust den Ruster Ausbruch DAC. Am Leithagebirge stehen mineralische Weißweine unter Leithaberg DAC

Mittelburgenland: Tiefgründige, wasserhaltige Böden mit Leithakalk machen Deutschkreutz, Horitschon & Co. zur Blaufränkisch-Hochburg. Mittelburgenland DAC liefert rubinrote, beerig-würzige Blaufränkische; in der Rosalia auch fruchtige Rosés.

Südburgenland: Am Eisenberg reift terroirgeprägter Blaufränkisch mit mineralisch-würziger Note – Eisenberg DAC. Entlang der Pinkataler Weinstraße überraschen Welschriesling und Burgunder. Spezialität ist der Uhudler mit Duft nach Walderdbeeren oder Ribiseln. Vom „Weinblick“ am Eisenberg öffnet sich das Panorama über die Rieden.

Die Abkürzung DAC steht für „Districtus Austriae Controllatus“. Der Begriff bezieht sich auf die gebietstypischen Qualitätsweine einer Region.

Kostbar wie Gold: Produkte aus dem Burgenland

Weidegänse

Im Herbst steht die Gans im Rampenlicht: Events und Wirtshäuser servieren Gansl – klassisch mit Rotkraut und Knödel und kreativ als Langos oder als Sushi.

Südburgenländische Weidegans

Kräuter

In Handarbeit werden die Kräuter in Hausgärten gepflanzt, hochgezogen und geerntet: Basilikum, Bärlauch, Estragon, Majoran und frische Minze in vielen Sorten.

Südburgenländische Kräuter

Wasabi

Köstlich scharf, entzündungshemmend und antibakteriell: Wasabi gilt als „Superpflanze“. Das Unternehmen PhytonIQ kultiviert die Pflanze nachhaltig in der Indoor-Farm.

PhytonIQ

Edelkrebse

Robert Jungwirth züchtet Karpfen und bedrohte Tierarten wie Edelkrebse und Zackelschafe im Nationalpark Seewinkel. Ganzjähriger Fischverkauf.

Fisch- & Edelkrebszucht

Tomaten

Bio-Bauer Erich Stekovics ist der Paradeiser-Kaiser: Über 3.200 alte Sorten hat er in über 20 Jahren kultiviert. Seine Tomaten, pur oder im Glas, sind Kult!

Stekovics

Mangaliza-Schweine

Der Biobetrieb Josef Göltl in Frauenkirchen verbindet Freilandhaltung mit regionaler Qualität: Mangaliza- und Turopolje-Schweine leben artgerecht am Heideboden.

Biobetrieb Josef Göltl

Bier

Die Spezialitäten dieser Brauerei werden mit feinsten Zutaten wie Kastanien, Dinkel, Kräutern, Früchten oder Gewürzen verfeinert.

Golser Bier

Safran

Im Burgenland wird im Safranoleum eine alte Tradition wiederbelebt: der Anbau von herb-würzigem, echtem Safran, der vielseitig einsetzbaren „Königin der Pflanzen“.

Safranoleum

Edelkirschen

Die Klimabedingungen des Nordburgenlands sind ideal für den Anbau von Edelkirschen: Der Neusiedler See ist nah und die Böden sind nährstoffreich.

Leithaberger Edelkirsche
#eatAUT

Erlebt Originale aus dem Burgenland!

Lisztomania: Edles Geschirr trifft auf große Küche. Die Keramikerin Mia Kostyan kreiert drei Teller für die Lieblingsspeise von Franz Liszt. Kalbskopf, Hirn, feiner Salat. Kulinarisch interpretiert von Sternekoch Alain Weissgerber vom Restaurant taubenkobel.

Hochzeitsbäckerei goes Patisserie: Die burgenländische Hochzeitsbäckerei ist eine Handwerkstradition, die bis heute lebendig ist. Aloisia Bischof, eine erfahrene Hochzeitsbäckerin bäckt traditionelle Kekse, die von Patissière Lena Zachs neu interpretiert werden.

Muas ma porbiert haben: Christa Erdely, Geschäftsführerin der Lafnitztaler Bauernspezialitäten, und ihr Team haben fünf völlig neue Sterz-Kreationen entwickelt – Kombinationen, die selbst im Burgenland noch unbekannt sind und die ihr unbedingt probieren müsst.

Hochzeitsbäckerei goes PatisserieSoul Food Sterz

Rezepte aus dem Burgenland

Kulinarik-Events

FAQs

Im Burgenland meint „pannonische Küche“ im Grunde die burgenländische Regionalküche. Das pannonische Klima ist wärmer und trockener, deshalb spielen Gemüse – Paprika, Paradeiser, Gurken –, Hülsenfrüchte, Mais und Obst eine große Rolle. Sterz-Varianten (z.B. Bohnen- oder Heidensterz), Krautsuppe, Strudel und Kipferl wurzeln in der bäuerlichen Küche. Dazu kommen Zander oder Wels aus dem Neusiedler See, Weidegans aus dem Südburgenland sowie eine starke Wein- und Buschenschank-Kultur.

Das Burgenland ist bekannt für sein pannonisches Lebensgefühl, das in Restaurants, Gasthäusern, Heurigen und Buschenschänken – vom Neusiedler See über das Mittelburgenland bis ins Südburgenland gelebt wird.

Im Burgenland bereiten Köch:innen köstliche Gerichte zu:

  • Bohnensterz, Krautstrudel oder Grammelpogatscherl (rundes Hefegebäck)

  • Buschenschänken und Heurige servieren Spezialitäten vom Mangalitza-Schwein

  • Auf den Speisekarten der Gasthäuser steht Pannonische Fischsuppe, ein Gericht mit Paprika und Zander oder Wels aus dem Neusiedler See und Gerichte von der burgenländischen Weidegans

  • Eine Besonderheit ist die burgenländische Hochzeitsbäckerei

Beliebt sind genussvolle Radtouren durch die eindrucksvolle Landschaft – etwa am Kirschblüten Radweg oder auf der Paradiesroute Südburgenland. Im Freilichtmuseum Moschendorf, im Kellerviertel Heiligenbrunn oder beim Picknick im Weingarten spielt der Wein die Hauptrolle. Ein besonderes Erlebnis ist pannonisch wohnen“ in einem der renovierten Kellerstöckl.

Im Burgenland erwarten euch übers Jahr verteilt viele Genuss-Highlights:
Rund um den Neusiedler See zählen Martiniloben, Gans am Neusiedler See", das Mörbischer Weinlesefest und die Ruster Weinschätze zu den Fixpunkten. Die Wein- und Genusstage in Eisenstadt bringen urbanes Genussflair in die Landeshauptstadt.
Im Mittelburgenland stehen Weinfeste, das Rotweinfestival und der Horitschoner Rotweinherbst ganz im Zeichen des Rotweins.
Im Südburgenland feiert das Uhudler Sturmfest den frischen Sturm, und der Mostkirtag auf Schloss Tabor die regionale Mosttradition.

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