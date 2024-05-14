Kulinarik im Burgenland
Pannonisches Lebensgefühl spüren: Zwischen Weinreben, Kellergassen und Sterneküche
Einleitung
Wer über die Küche des Burgenlands spricht, dem begegnet das Wort „pannonisch“. Auf den Speisekarten steht „Pannonische Fischsuppe“, ein Gericht mit Paprika und Zander oder Wels aus dem Neusiedler See. Hier ist vom Klima in der Pannonischen Tiefebene die Rede, das als warm, trocken, mild und regenarm gilt. Steppenrinder, Mangalitza-Schweine und Weidegänse, aber auch Gemüsesorten wie Paprika, Tomaten oder Chilis wachsen unter der Sonne. Ein Nährboden für kreative Köch:innen, die traditionelle Speisen mit regionalen Zutaten kombinieren.
Kraftvolle Rotweine wie die Rebsorte Blaufränkisch wachsen im Mittelburgenland und entfalten dank des Wissens und der Handfertigkeiten der Winzer:innen die Sonne im Glas. In den Landgasthöfen und Buschenschänken tischen Gastgeber:innen regionale Spezialitäten auf. Ob im Norden, in der Mitte oder im Süden: Burgenland bedeutet leben und genießen auf der Sonnenseite.
Genusstipps im Burgenland
Genuss-Erlebnisse im Burgenland
Tour und Tasting im Weingut Esterházy
In entspannter Atmosphäre verkostet ihr bei einer Kellerführung sieben ausgewählte Weine – begleitet von feinen Schinken- und Käsespezialitäten und Bio-Pannonier-Brot.
Kirschblüten Radweg
Am 43 km langen Radweg am Westufer des Neusiedler Sees blühen tausende Kirschbäume. Alte Sorten werden hier zu feinen Produkten veredelt.
Picknick im Weingarten
Pause am WeinWanderWeg Gols: Picknick-Rucksack im WeinKulturHaus holen, durch Weingärten wandern, Golser Köstlichkeiten und Seeblick genießen.
Sektkellerei Szigeti
Im Weingut Szigeti in Gols erfahrt ihr, was es mit dem Rütteln auf sich hat, wie man degorgiert und warum die Dosage den Sekt erst perfekt macht.
Weinmuseum Moschendorf
Im Freilichtmuseum Moschendorf entdeckt ihr originalgetreu aufgebaute Häuser, Möbel und Geräte vergangener Jahrhunderte – und Südburgenland-Wein in der Vinothek.
Kellerviertel Heiligenbrunn
Nahezu komplett erhaltenes Weinkeller-Ensemble aus dem 18. Jh., privat genutzt, seit 1969 unter Denkmalschutz – Führungen werden angeboten.
Paradiesroute Südburgenland
Warum „Paradiesroute“? Auf 260 km vereint sie Landschaft, Kulinarik, Menschen und Kultur zu einem genussvollen, Raderlebnis.
Pannonisch wohnen
Liebevoll renovierte Kellerstöckl, modernisierte Landgüter und edle Weingüter bieten Geborgenheit abseits der wohlbekannten Hotels.
Weinbaugebiete
Neusiedler See: Auf Sand-, Lehm- und Schotterböden wachsen Rotwein-Cuvées und Zweigelt – gebietstypische Qualitätsweine unter der Bezeichnung Neusiedler See DAC. Das milde Mikroklima bringt im Seewinkel edelsüße Prädikatsweine, der Stadt Rust den Ruster Ausbruch DAC. Am Leithagebirge stehen mineralische Weißweine unter Leithaberg DAC
Mittelburgenland: Tiefgründige, wasserhaltige Böden mit Leithakalk machen Deutschkreutz, Horitschon & Co. zur Blaufränkisch-Hochburg. Mittelburgenland DAC liefert rubinrote, beerig-würzige Blaufränkische; in der Rosalia auch fruchtige Rosés.
Südburgenland: Am Eisenberg reift terroirgeprägter Blaufränkisch mit mineralisch-würziger Note – Eisenberg DAC. Entlang der Pinkataler Weinstraße überraschen Welschriesling und Burgunder. Spezialität ist der Uhudler mit Duft nach Walderdbeeren oder Ribiseln. Vom „Weinblick“ am Eisenberg öffnet sich das Panorama über die Rieden.
Die Abkürzung DAC steht für „Districtus Austriae Controllatus“. Der Begriff bezieht sich auf die gebietstypischen Qualitätsweine einer Region.
Kostbar wie Gold: Produkte aus dem Burgenland
Weidegänse
Im Herbst steht die Gans im Rampenlicht: Events und Wirtshäuser servieren Gansl – klassisch mit Rotkraut und Knödel und kreativ als Langos oder als Sushi.
Kräuter
In Handarbeit werden die Kräuter in Hausgärten gepflanzt, hochgezogen und geerntet: Basilikum, Bärlauch, Estragon, Majoran und frische Minze in vielen Sorten.
Wasabi
Köstlich scharf, entzündungshemmend und antibakteriell: Wasabi gilt als „Superpflanze“. Das Unternehmen PhytonIQ kultiviert die Pflanze nachhaltig in der Indoor-Farm.
Edelkrebse
Robert Jungwirth züchtet Karpfen und bedrohte Tierarten wie Edelkrebse und Zackelschafe im Nationalpark Seewinkel. Ganzjähriger Fischverkauf.
Tomaten
Bio-Bauer Erich Stekovics ist der Paradeiser-Kaiser: Über 3.200 alte Sorten hat er in über 20 Jahren kultiviert. Seine Tomaten, pur oder im Glas, sind Kult!
Mangaliza-Schweine
Der Biobetrieb Josef Göltl in Frauenkirchen verbindet Freilandhaltung mit regionaler Qualität: Mangaliza- und Turopolje-Schweine leben artgerecht am Heideboden.
Bier
Die Spezialitäten dieser Brauerei werden mit feinsten Zutaten wie Kastanien, Dinkel, Kräutern, Früchten oder Gewürzen verfeinert.
Safran
Im Burgenland wird im Safranoleum eine alte Tradition wiederbelebt: der Anbau von herb-würzigem, echtem Safran, der vielseitig einsetzbaren „Königin der Pflanzen“.
Erlebt Originale aus dem Burgenland!
Lisztomania: Edles Geschirr trifft auf große Küche. Die Keramikerin Mia Kostyan kreiert drei Teller für die Lieblingsspeise von Franz Liszt. Kalbskopf, Hirn, feiner Salat. Kulinarisch interpretiert von Sternekoch Alain Weissgerber vom Restaurant taubenkobel.
Hochzeitsbäckerei goes Patisserie: Die burgenländische Hochzeitsbäckerei ist eine Handwerkstradition, die bis heute lebendig ist. Aloisia Bischof, eine erfahrene Hochzeitsbäckerin bäckt traditionelle Kekse, die von Patissière Lena Zachs neu interpretiert werden.
Muas ma porbiert haben: Christa Erdely, Geschäftsführerin der Lafnitztaler Bauernspezialitäten, und ihr Team haben fünf völlig neue Sterz-Kreationen entwickelt – Kombinationen, die selbst im Burgenland noch unbekannt sind und die ihr unbedingt probieren müsst.