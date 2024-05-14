Weißer Holzsteg mit Pavillon am Wörthersee, ruhiges Wasser und bewölkter Himmel im Hintergrund.
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Der Bodensee in Vorarlberg
Badesee, Schifffahrt und Radfahren entlang des Ufers

Im Westen von Österreich liegt die Bodensee-Region – dort, wo sich Österreich, Deutschland und die Schweiz ein Ufer und 536 Quadratkilometer Wasserfläche teilen.

In Vorarlberg, wo sich die Alpen und der Bodensee begegnen, liegt der österreichische Teil des Sees – ruhiger und kleinräumiger als die Nachbarufer, aber reich an eigenen Geschichten. Bregenz, die Landeshauptstadt, bespielt mit den Bregenzer Festspielen, die Seebühne mitten im Wasser: Bis zu 7.000 Gäste pro Aufführung erleben hier Oper und Schauspiel vor der Kulisse des Sees. Wer höher hinaus will, nimmt die Pfänderbahn – in wenigen Minuten hinauf auf 1.064 Meter, wo sich der Blick über den Bodensee und bis zu 240 Alpengipfel öffnet.

Am Ufer laden Strandbäder zum Baden ein, der Bodensee-Radweg zieht seine Bahn rund um den See, Wanderwege verbinden Stadt und Berge. Wer die Stille sucht, findet sie im Rheindelta: Seit 1976 steht das Gebiet unter Naturschutz, Heimat für rund 330 Vogelarten – ein Rückzugsort mit einem 300 Meter langen Badestrand. Schifffahrten, Kunstinstallationen und zeitgenössische Architektur ergänzen das Bild: Der Bodensee in Österreich ist das ganze Jahr über ein Erlebnisort.

Quick-Info zum Bodensee
Lage:Dreiländereck Österreich – Deutschland – Schweiz
Fläche: 536 km²
Höhe:ca. 395 m
Tiefe:Obersee 254 m
Länge:ca. 63 km
Breite:ca. 14 km
Uferlänge:273 km
Wassertemperatur: bis zu 25° C

Der Bodensee aus allen Perspektiven

Strandbäder und Badeplätze

Strandbad Hard

Weite Liegewiesen, Granderwasser im Becken, der Bodensee als natürliche Kulisse: Das Strandbad Hard vereint auf 40.000 m² Ruhe, Spiel und Wasser für alle Sinne.

Strandbad Hard

Strandbad Lochau

Moderne Holzarchitektur trifft Badefreude am Bodensee: Im familienfreundlichen Strandbad Lochau verbringt ihr Sommertage beim Schwimmen, Spielen und Entspannen.

Strandbad Lochau

Strandbad Bregenz

Direkt am Bodenseeufer liegt das Strandbad Bregenz: 50-Meter-Sportbecken, Sprungbretter in drei Höhen, Wasserrutschen und Liegewiese mit Blick auf die Berge.

Strandbad Bregenz

Seebad Bregenz

Auf Holzpfählen steht das „Mili“ in der Bregenzer Bucht: Einst Militärschwimmbad, heute Bühne für Sprungbrett, Stand-Up-Paddling, Floß und Wasserball.

Seebad Bregenz

Die Top Highlights am Bodensee

Sunsetstufen am Molo: Sonnenuntergänge am Bodensee

Wassersport: SUP, Windsurfen, Seekajak, Segeln

Pfänder: Wandern mit Aussicht auf 1.064 Meter über dem See

Kunsthaus Bregenz: Museum für zeitgenössische Kunst

Bodensee-Radweg: Durch das Rheintal in den Bregenzerwald

Vorarlberg LINES: Bodenseeschifffahrt ab Hafen Bregenz

Top Restaurants

Essen und Trinken am Bodensee

Am österreichischen Bodensee bestimmt der Tagesfang die Speisekarte. Süßwasserfisch kommt frisch aus dem See auf den Teller – von der klassischen Felchenpfanne bis zu Sushi von der Bodensee-Forelle. Rund 30 Fischarten leben in den Tiefen des Sees: Je nach Jahreszeit prägen Felchen, Flussbarsch, Wels, Güster, Äsche oder Rotauge die Küche der Region. Wer mag, verkostet den Fang direkt auf der Seeterrasse, mit Blick auf das Wasser, aus dem er stammt. Daneben bringen Restaurants und Cafés je nach Saison kreative Speisen und Snacks auf den Tisch, die mit Produkten aus der Region entstehen.

Besondere Events

5 Dinge, die ihr über den Bodensee wissen solltet

Gästekarte für Entdecker:innen

Die digitale Gästekarte ermöglicht ab der ersten Übernachtung die Nutzung von Bus und Bahn in Vorarlberg, gibt Veranstaltungs- und Ausflugstipps und schlägt Aktivitäten in der Nähe vor.

Gästekarte für Entdecker:innen

Architektur zwischen See und Stadt

Hochwertige Baustoffe wie Holz, Stein und Metall treffen auf zeitgemäße Baukunst: Vom Kunsthaus Bregenz KUB bis zum Festspielhaus Bregenz mit Seebühne.

Architektur

Tagesausflugstipps in die Regionen

In Vorarlberg sind alle Regionen in unmittelbarer Nähe. Besucht die Alpenregion, den Bregenzerwald, das Kleinwalsertal, Lech, Zürs und Stuben am Arlberg oder das Montafon.

Regionen erkunden

Abkühlung an heißen Sommertagen

An heißen Sommertagen sorgen kühle Schluchten und schattige Wälder, die sich auf Wanderwegen entdecken lassen, für Erfrischung.

Tipps für Abkühlung

Der Rohrspitz im Rheindelta

Der 300 Meter lange, flach abfallende Strand machen den Rohrspitz zu einem ruhigen Ort am österreichischen Bodenseeufer. Besonders beliebt ist er bei Familien, weil die Kinder meterweit im seichten Wasser laufen können.

Rohrspitz

Besondere Unterkünfte

JUFA Hotel Bregenz: 3 Sterne

Hotel am See in Hard: 4 Sterne, unmittelbar am Seeufer

Hotel Schwärzler Bregenz: 4 Sterne mit SPA

Seehotel am Kaiserstrand in Lochau: 4 Sterne Superior

Grand Hotel Bregenz: 4 Sterne, zentrale Lage

Boutiquehotel Fritsch am Berg: 4 Sterne, adults only

Artenreiches Naturschutzgebiet

Das Rheindelta am Bodensee

Dort, wo der Alpenrhein in den Bodensee mündet, liegt das Rheindelta – seit 1976 Naturschutzgebiet, seit 1982 Ramsar-Gebiet von internationaler Bedeutung und ältestes Naturschutzgebiet Vorarlbergs. Ein Ramsar-Gebiet ist ein Feuchtgebiet, das im Rahmen der Ramsar-Konvention als „Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung" anerkannt ist.

Rund 2.000 Hektar Schilfröhricht, Auwald und Kiesufer – zwei Drittel davon Wasserfläche – bieten Lebensraum für 330 beobachtete Vogelarten, für Biber und seltene Amphibien. Die Landschaft verändert sich fortlaufend: Rheinablagerungen und wechselnde Wasserstände prägen Ufer und Röhricht von Jahr zu Jahr neu. Wanderwege führen entlang des Gebiets, mehrere Beobachtungstürme ermöglichen Birdwatching, und am Rohrspitz liegt ein rund 300 Meter langer Badestrand direkt am Bodensee.

Naturschutzgebiet Rheindelta

FAQs

Am österreichischen Bodenseeufer liegen mehrere Strandbäder und Badeplätze. Zu den bekanntesten zählen das Strandbad Bregenz, das Strandbad Hard, das Strandbad Lochau, das historische Militärschwimmbad „Mili“ in Bregenz sowie der Naturbadeplatz am Rohrspitz im Rheindelta.

Der Bodensee eignet sich von Frühling bis Herbst für einen Urlaub. Im Sommer stehen Baden, Schifffahrt und Wassersport im Vordergrund, im Frühling und Herbst Radfahren, Wandern und Ausflüge in der Region.

Zu den bekanntesten Ausflugszielen zählen der Pfänder, eine Schifffahrt mit den Vorarlberg Lines auf dem Bodensee, das Kunsthaus Bregenz sowie das Naturschutzgebiet Rheindelta.

Der Bodensee bietet gute Bedingungen zum Stand-up-Paddeln, Segeln, Windsurfen, Kajakfahren und Schwimmen. Zahlreiche Verleihstationen und Wassersportschulen befinden sich entlang des Seeufers.

Der österreichische Bodensee ist über die Rheintal-Walgau-Autobahn (A14) gut erreichbar. Mit der Bahn bestehen internationale Verbindungen nach Bregenz. Vor Ort sorgen Bus und Bahn für kurze Wege.

Ja, der Bodensee-Radweg führt rund um den See durch Österreich, Deutschland und die Schweiz. Ein Teil der Strecke verläuft entlang des Vorarlberger Bodenseeufers.

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