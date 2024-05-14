In der bewegten Epoche um 1900 herrschte in Wien auch in der Kunst große Aufbruchstimmung. Einer der Wegbereiter:innen für Architektur und Design war Josef Hoffmann.

Josef Hoffmann war ein visionärer Architekt und Designer, der das Konzept des Gesamtkunstwerks maßgeblich prägte: Es ging darum, verschiedene Kunstformen – wie Architektur, Design, Musik und Kunsthandwerk – zu einem harmonischen und einheitlichen Gesamterlebnis zu vereinen, bei dem jedes Detail im Kontext des gesamten Werks gestaltet wird.

Josef Hoffmann strebte danach, Kunst in alle Lebensbereiche zu integrieren. Als Mitbegründer der Wiener Werkstätte setzte er diese Vision um, indem er ästhetische und funktionale Gebrauchsgegenstände entwarf. Seine Entwürfe zeugen vom hohen Anspruch, jedes Detail zu gestalten – von Architektur und Gartengestaltung, bis Mode, Geschirr und Essbesteck. Hoffmanns Engagement für Kunsthandwerk und seine Lehrtätigkeit prägten Generationen und machten ihn zu einem Wegbereiter des modernen Designs in Österreich.