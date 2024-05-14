Gastein im SalzburgerLand
Thermen, Bergabenteuer und Skifahren – energiegeladen zwischen Erholung und Erlebnis
Einleitung
In den drei Hauptorten des Gasteinertals zeigt sich das alpine Lebensgefühl das ganze Jahr in vielen Facetten: Bad Gastein beeindruckt mit der Architektur der Belle Époque und tosenden Wasserfällen. Bad Hofgastein bietet familienfreundliche Trails, Bikeparks und kleine Bergseen. Rund um Dorfgastein findet ihr ruhige Almwege, historische Mühlen und regionale Kulinarik.
Aktivurlauber:innen entdecken in der Region über 600 Kilometer Wanderwege – von Themenpfaden über den Gastein Trail bis zu Genussbike-Touren und erfrischenden Bergseen. Familien erleben abwechslungsreiche Programme mit Goldwaschen, Klettern und Spielangeboten. Kulinarik reicht von Haubenküche bis zu Hüttenschmankerln, oft mit spektakulärem Bergblick. Das Gasteiner Thermalwasser, bekannt für seine wohltuende Wirkung, bietet vielfältige Anwendungen. Und im Winter verwandelt sich Gastein in ein Sport- und Naturparadies: Skifahren, Langlaufen, Winterwandern und Rodeln sorgen für abwechslungsreiche Erlebnisse.
Die Gastein Card ermöglicht Gratis-Touren, ermäßigte Thermeneintritten und bis zu 50 % Ermäßigung auf Bergbahnen und Erlebnisse. Die SalzburgerLand Card bietet freien Eintritt zu über 190 Attraktionen.
Gastein aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Thermen und Wellness in Gastein
Das heiße Thermalwasser tritt in einem jahrhundertedauernden Kreislauf aus den Quellen, ist angereichert mit wertvollen Mineralien und einem optimalen Radongehalt. In der Felsentherme Bad Gastein taucht ihr in das aktivierende Thermalwasser ein, umgeben von natürlichen Felswänden und eingeteilt in vier Thermenbereiche. Den Blick auf die umliegende Bergwelt gerichtet, in Kombination mit dem warmen Wasser, ist das Thermenerlebnis ein Moment purer Entschleunigung.
Die Alpentherme Bad Hofgastein bietet Wassererlebnisse, Saunagänge und stille Rückzugsorte – entspannend für Körper und Geist. Ob als Aktivurlauber:in nach einem Wandertag in den Bergen oder als Genießer:in, die Ruhe suchen – Gasteins Thermen sind der Ort für Regeneration und sinnliches Wellness-Erlebnis mitten in den Hohen Tauern.
Energie und Vitalität tanken in Gastein
Im Gasteinertal verschmelzen Natur, Bewegung und Revitalisierung zu einem besonderen Erlebnis. Beim Waldbaden spürt ihr die belebende Wirkung des Waldes auf Körper und Geist, um euch mit neuer Energie aufzuladen: Achtsam durch die Natur gehen, tief durchatmen und den Alltag hinter sich lassen.
Yoga in den Gasteiner Bergen verbindet sanfte Aktivierung mit der Kraft der Alpen, stärkt Balance und innere Gelassenheit. Ob als Rückzug oder zur bewussten Regeneration nach Outdoor-Aktivitäten – in Gastein findet ihr Raum für Entspannung und neue Energie mitten in der Natur.
Besondere Events
Regionale Rezepte
Grießnockerlsuppe
Das Geheimnis dieses Rezeptes ist der grobe Nockerlgrieß und die zimmerwarme Butter. So gelingen die Grießnockerl einfach und schnell.
Gegrillte Steinpilze
Würdig-kräuterwürziger Abschluss eines erfolgreichen Schwammerlsuchtages im Wald.
Linsen mit Speck und Knödel
Ein traditionelles österreichisches Rezept perfekt an kalten Wintertagen.
Kaspressknödel
Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.
Kaiserschmarren
Das Geheimnis für Feinschmecker:innen: Kristallzucker über den Kaiserschmarren verteilen und im Backrohr karamellisieren lassen.
Besondere Unterkünfte
Nachhaltigkeit in Gastein
Im Gasteinertal wird Urlaub mit gutem Gewissen möglich: Die Region setzt auf umweltfreundliche Mobilität, wie die Anreise mit der historischen Autoschleuse Tauernbahn, ein dichtes Nahverkehrsnetz und E-Mobilität vor Ort.
Auch die Nutzung von Thermalwasser zur Wärmerückgewinnung zeigt das Engagement für nachhaltiges Denken und Handeln: Das heiße Wasser aus den Quellen wird nicht nur für Bäder und Wellness genutzt, sondern auch zur Beheizung von Hotels und öffentlichen Gebäuden. Dadurch wird wertvolle Energie eingespart, und die Gäste erleben Erholung in den Thermen, während gleichzeitig Ressourcen geschont werden – Nachhaltigkeit und Wohlbefinden hier gehen Hand in Hand.