Drei Frauen in schwarzer Sportkleidung stehen auf einer Bergwiese, Bergpanorama im Hintergrund.
  1. Startseite
  2. Reiseziele
  3. Regionen
  4. Gastein

Gastein im SalzburgerLand
Thermen, Bergabenteuer und Skifahren – energiegeladen zwischen Erholung und Erlebnis

Gasteins Kurorte sind eingebettet in die Bergwelt der Hohen Tauern. Wellness und alpine Kultur verbinden Geschichte und Natur für Familien und Genießer:innen.

In den drei Hauptorten des Gasteinertals zeigt sich das alpine Lebensgefühl das ganze Jahr in vielen Facetten: Bad Gastein beeindruckt mit der Architektur der Belle Époque und tosenden Wasserfällen. Bad Hofgastein bietet familienfreundliche Trails, Bikeparks und kleine Bergseen. Rund um Dorfgastein findet ihr ruhige Almwege, historische Mühlen und regionale Kulinarik.

Aktivurlauber:innen entdecken in der Region über 600 Kilometer Wanderwege – von Themenpfaden über den Gastein Trail bis zu Genussbike-Touren und erfrischenden Bergseen. Familien erleben abwechslungsreiche Programme mit Goldwaschen, Klettern und Spielangeboten. Kulinarik reicht von Haubenküche bis zu Hüttenschmankerln, oft mit spektakulärem Bergblick. Das Gasteiner Thermalwasser, bekannt für seine wohltuende Wirkung, bietet vielfältige Anwendungen. Und im Winter verwandelt sich Gastein in ein Sport- und Naturparadies: Skifahren, Langlaufen, Winterwandern und Rodeln sorgen für abwechslungsreiche Erlebnisse.

Quick-Info zu Gastein
Lage: in den Salzburger Alpen, am Rande des Nationalparks Hohe Tauern
Höhe:830 bis 1.600 m
Einwohner:innen: ca. 12.000 (Stand 2025)
Orte:Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein
Wanderwege: über 600 km
Pisten:über 200 km
Thermalquellen:17
Höchster Berg:Gamskarkogel (2.467 m)
Anreise
Veranstaltungen

Die Gastein Card ermöglicht Gratis-Touren, ermäßigte Thermeneintritten und bis zu 50 % Ermäßigung auf Bergbahnen und Erlebnisse. Die SalzburgerLand Card bietet freien Eintritt zu über 190 Attraktionen.

Gastein aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Bad Gastein: Belle-Époque trifft modernen Lifestyle

Hängebrücke Stubnerkogel: Europas höchstgelegene Brücke

Gasteiner Heilstollen: 2,5 Kilometer einzigartiges Bergklima

Bad Gasteiner Wasserfall: 341 Meter Naturgewalt in 3 Stufen

Gamskarkogel: Europas höchster Grasberg auf 2.467 Meter

Gasteiner Thermalwasser: Bis 46 °C, reich an Radon

Gadaunerer Schlucht: Wildromantischer Pfad am Höhenweg

Skigebiet Gastein: Wintersport kombiniert mit Top-Wellness

Montanmuseum Böckstein: Schaukraftwerk und Goldwaschen

Eisklettern in Gastein: Hotspot in hochalpiner Lage

Aktivitäten in Gastein

Entspannung zwischen Berg und Wasser

Thermen und Wellness in Gastein

Das heiße Thermalwasser tritt in einem jahrhundertedauernden Kreislauf aus den Quellen, ist angereichert mit wertvollen Mineralien und einem optimalen Radongehalt. In der Felsentherme Bad Gastein taucht ihr in das aktivierende Thermalwasser ein, umgeben von natürlichen Felswänden und eingeteilt in vier Thermenbereiche. Den Blick auf die umliegende Bergwelt gerichtet, in Kombination mit dem warmen Wasser, ist das Thermenerlebnis ein Moment purer Entschleunigung.

Die Alpentherme Bad Hofgastein bietet Wassererlebnisse, Saunagänge und stille Rückzugsorte – entspannend für Körper und Geist. Ob als Aktivurlauber:in nach einem Wandertag in den Bergen oder als Genießer:in, die Ruhe suchen – Gasteins Thermen sind der Ort für Regeneration und sinnliches Wellness-Erlebnis mitten in den Hohen Tauern.

Felsentherme Bad GasteinAlpentherme Bad Hofgastein
Waldbaden und Yoga in der Natur

Energie und Vitalität tanken in Gastein

Im Gasteinertal verschmelzen Natur, Bewegung und Revitalisierung zu einem besonderen Erlebnis. Beim Waldbaden spürt ihr die belebende Wirkung des Waldes auf Körper und Geist, um euch mit neuer Energie aufzuladen: Achtsam durch die Natur gehen, tief durchatmen und den Alltag hinter sich lassen.

Yoga in den Gasteiner Bergen verbindet sanfte Aktivierung mit der Kraft der Alpen, stärkt Balance und innere Gelassenheit. Ob als Rückzug oder zur bewussten Regeneration nach Outdoor-Aktivitäten – in Gastein findet ihr Raum für Entspannung und neue Energie mitten in der Natur.

Waldbaden in GasteinAlpenyoga in Gastein

Besondere Events

Regionale Rezepte

Grießnockerlsuppe

Das Geheimnis dieses Rezeptes ist der grobe Nockerlgrieß und die zimmerwarme Butter. So gelingen die Grießnockerl einfach und schnell.

Grießnockerlsuppe

Gegrillte Steinpilze

Würdig-kräuterwürziger Abschluss eines erfolgreichen Schwammerlsuchtages im Wald.

Gegrillte Steinpilze

Linsen mit Speck und Knödel

Ein traditionelles österreichisches Rezept perfekt an kalten Wintertagen.

Linsen mit Knödel

Kräuterpalatschinken

Spinatpalatschinken mit der Fülle von Wildkräutern und geräuchertem Schafkäse.

Zum Rezept

Kaspressknödel

Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.

Kaspressknödel

Kaiserschmarren

Das Geheimnis für Feinschmecker:innen: Kristallzucker über den Kaiserschmarren verteilen und im Backrohr karamellisieren lassen.

Kaiserschmarren

Glühwein

Glühwein ist wohl einer der beliebtesten Wintergetränke in Österreich. Der Duft von Rotwein gewürzt mit Nelken und Zimt stimmt auf die Weihnachtszeit ein.

Glühwein

Besondere Unterkünfte

Hotel Post Post, Bad Hofgastein: Gemütlich, alpin, 4 Sterne

Berghotel Hauserbauer, Dorfgastein: 4 Sterne auf 1.080 Meter

Hotel Miramonte, Bad Gastein: Design trifft alpine Eleganz

Europäischer Hof, Bad Gastein: Stilvoll, 4 Sterne Superior

Straubinger Grand Hotel, Bad Gastein: Wasserfall, 5 Sterne

Hotel Blü, Bad Hofgastein: Kulinarischer Genuss

Urban Nature Hotel, Bad Gastein: Alpiner Lifestyle, 4 Sterne

Salzburger Hof, Bad Gastein: Elegant, 4 Sterne Superior

Hotel Mondi, Bad Gastein: Alpine Eleganz, 4 Sterne

Hotel Sendlhofer’s, Bad Hofgastein: Rückzugsort in den Alpen

Klimaschutz-Info

Nachhaltigkeit in Gastein

Im Gasteinertal wird Urlaub mit gutem Gewissen möglich: Die Region setzt auf umweltfreundliche Mobilität, wie die Anreise mit der historischen Autoschleuse Tauernbahn, ein dichtes Nahverkehrsnetz und E-Mobilität vor Ort.

Auch die Nutzung von Thermalwasser zur Wärmerückgewinnung zeigt das Engagement für nachhaltiges Denken und Handeln: Das heiße Wasser aus den Quellen wird nicht nur für Bäder und Wellness genutzt, sondern auch zur Beheizung von Hotels und öffentlichen Gebäuden. Dadurch wird wertvolle Energie eingespart, und die Gäste erleben Erholung in den Thermen, während gleichzeitig Ressourcen geschont werden – Nachhaltigkeit und Wohlbefinden hier gehen Hand in Hand.

Nachhaltigkeit in GasteinNachhaltig reisen

FAQs

Das Gasteinertal liegt im SalzburgerLand, direkt am Rand des Nationalparks Hohe Tauern, und umfasst die Orte Dorfgastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein. Das Tal erstreckt sich auf Höhen zwischen 830 und 1.600 Metern, eingebettet zwischen den beeindruckenden Bergen. Der höchste Gipfel in der Region ist der Ankogel (3.252 Meter), während im Tal selbst der Gamskarkogel (2.467 Meter) das Panorama prägt. Das Gasteinertal ist damit ein ideales Ziel für Wandern, Skifahren, Wellness und Familienurlaub – ob in den Thermen, bei Aktivitäten in den Bergen oder als klassischer Kurort.

Das Gasteinertal ist berühmt für sein einzigartiges Thermalwasser: Aus bis zu 2.000 Metern Tiefe sprudeln 17 heiße Quellen, die reich an Mineralien und leicht radonhaltig sind. Dieses Wasser wirkt wohltuend auf Muskeln, Gelenke und das allgemeine Wohlbefinden. Die Kraft des Thermalwassers lässt sich in der Felsentherme Bad Gastein, der Alpentherme Bad Hofgastein oder im Gasteiner Heilstollen direkt erleben. Ob bei Wellness, nach dem Skifahren oder Wandern in den Bergen – Thermalwasser ist ein zentraler Bestandteil des Gasteiner Lebensgefühls.

Im Gasteinertal stehen im Winterurlaub rund 200 Pistenkilometer im Skiverbund Ski amadé zur Verfügung. Es gibt zahlreiche Winterwanderwege, und in den Thermen von Bad Gastein und Bad Hofgastein kann man sich im Thermalwasser entspannen. Auch Rodeln, Skilanglauf und Schneeschuhwanderungen sind möglich. Das Gasteinertal bietet damit eine Mischung aus Aktivurlaub und Wellness mitten in den Bergen.

Im Gasteinertal stehen im Sommerurlaub über 600 Kilometer Wanderwege zur Verfügung, dazu kommen Almen, Bergseen und Angebote wie Yoga in den Bergen. Kulturinteressierte finden Open-Air-Konzerte, Kunstfestivals und Bergkultur. Das Tal bietet Möglichkeiten für Wandern, Naturerlebnisse, Wellness und entspannte Zeit in der alpinen Umgebung.

Das Gasteinertal ist gut erreichbar: Mit dem Auto gelangt man über die Tauernschleuse Böckstein-Mallnitz ins Tal. Mit der Bahn bestehen Anschlüsse an die Bahnhöfe in Dorfgastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein, sodass das Tal auch ohne Auto bequem erreichbar ist.

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich

Holt euch aktuelle Urlaubstipps und Angebote in euer Postfach:

  • Geheimtipps für euren nächsten Urlaub

  • Kulinarische Highlights und Rezepte

  • Veranstaltungstipps für Top-Events

  • Aktuelle Urlaubsangebote und Specials