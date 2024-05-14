Historische Altstadt trifft alpines Lebensgefühl – im Sommer wie im Winter. Das legendäre Kitzbühel muss man einfach erlebt haben.

Was macht einen Ort wirklich unvergesslich? Es ist diese seltene Magie, wenn Tradition auf Innovation trifft. Genau das verkörpert Kitzbühel. Diese alpine Perle vereint das Beste aus zwei Welten: authentisches Bergdorf und kosmopolitischer Hotspot. Im Winter fordert die legendäre Streif selbst Weltklasse-Athlet:innen heraus, während 233 Kilometer makellose Pisten auf Skifahrer:innen aller Levels warten. Der Sommer entfaltet ein anderes Panorama – ein Netzwerk aus Wanderwegen und vier erstklassige Golfplätze inmitten majestätischer Berge.

Die mittelalterliche Altstadt mit ihren charakteristischen bunten Fassaden erzählt Geschichten vergangener Zeiten, während luxuriöse Hotels und exquisite Boutiquen modernen Komfort bieten. Nicht umsonst trägt Kitzbühel den Ehrentitel „Monte Carlo der Alpen". Kulturell pulsierend mit Konzerten und Ausstellungen, kulinarisch begeisternd von Sternerestaurants bis zu authentischen Berghütten – Kitzbühel ist mehr als ein Reiseziel. Es ist eine Erfahrung, die zeigt, wie harmonisch Gegensätze koexistieren können und dabei etwas wahrhaft Außergewöhnliches schaffen.