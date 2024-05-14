Wo Großglockner und Großvenediger den Himmel berühren: Zwischen Lienz und Matrei begeistern Berge, Hütten und Natur pur – im Sommer wie im Winter.

Osttirol ist ein Stück Alpen, das noch atmet. Zwischen den Hohen Tauern und den Lienzer Dolomiten erhebt sich ein Land der Gegensätze – rau und sanft zugleich. Über 260 Dreitausender, darunter Großglockner und Großvenediger, formen eine Kulisse, die Wandernde, Kletternde und Skitourengeherinnen gleichermaßen in ihren Bann zieht.

Wer hier unterwegs ist, spürt Weite statt Trubel, Ursprünglichkeit statt Inszenierung. Im Sommer führen Bergtouren zu klaren Seen und stillen Hütten, im Winter glitzern Loipen und Hänge im Sonnenlicht. In Lienz verschmilzt Bergwelt mit südlichem Lebensgefühl, Matrei und Kals öffnen den Blick auf die höchsten Gipfel. Osttirol ist da, wo die Natur noch den Takt vorgibt und jeder Moment echt ist.