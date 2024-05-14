Das Zillertal umfasst insgesamt 25 Gemeinden, die sich entlang des Zillers erstrecken und eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten und kulturellen Erlebnissen bieten. Eine Auswahl der Orte, die zum Zillertal gehören:

Mayerhofen : Wer die sportliche Herausforderung sucht, kommt am Actionberg Penken nicht vorbei. Hier wartet Österreichs steilstes Pistenerlebnis auf die ganz Mutigen: Die legendäre Harakiri-Abfahrt mit bis zu 78 Prozent Gefälle.

Gerlos : Gerlos bietet ganzjährig ein breites Spektrum an Aktivitäten, wobei der Schwerpunkt auf Wintersport liegt. Hier punktet das Skigebiet mit 147 Pistenkilometer und 52 Liftanlagen auf bis zu 2.500 m Höhe. Im Sommer begeistert der Ort mit Outdoor-Aktivitäten in der Natur.

Fügen-Kaltenbach : Das kleine Skigebiet am Spieljoch eignet sich mit Funpark, Funslope, Rodelbahn und breiten Pisten besonders für Familien. Im Sommer gilt die Ferienregion als Bergparadies mit authentischem, dörflichem Charakter.