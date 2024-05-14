Festlich geschmückte Plätze, romantische Adventmärkte und verschneite Gassen: Klagenfurt am Wörthersee zaubert Winterstimmung.

Klagenfurt am Wörthersee strahlt in der kalten Jahreszeit einen besonderen Charme aus. Als Renaissance-Juwel bekannt, bezaubert die Stadt mit ihren prächtig restaurierten Palais, Innenhöfen und Plätzen, die unter einer feinen Schneeschicht noch märchenhafter wirken. Die italienischen Baumeister haben der über 800 Jahre alten Stadt einen unverwechselbaren Charakter verliehen.

Ein Highlight der Stadt ist der Neue Platz, auf dem der Lindwurmbrunnen, das stolze Wappentier von Klagenfurt, thront. Besonders zur Adventszeit verwandeln sich die Plätze der Stadt in ein Wintermärchen: Ideal zum Bummeln auf den festlich geschmückten Adventmärkten, handgefertigte Geschenke erstehen und weihnachtlichen Köstlichkeiten und duftendem Punsch kosten.

Auch die prachtvollen Fassaden der Altstadt leuchten in der Wintersonne. Klagenfurt wurde gleich drei Mal mit dem Europa-Nostra-Diplom für vorbildliche Altstadterhaltung ausgezeichnet – ein Zeichen dafür, wie sehr hier auf die Erhaltung des historischen Stadtbildes geachtet wird. Spaziergänge durch die Gassen der Stadt ermöglichen es, die Schönheit von Klagenfurt in einer ruhigen, festlichen Atmosphäre zu entdecken.