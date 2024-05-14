Frau in weißem Ballkleid mit Spitzenfächer, hochgestecktem Haar mit Blüten, sitzt in prächtigem Marmorsaal.

FeelAustria Days 2026 
17.–20. September 2026 · Zürich

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Die FeelAustria Days kommen endlich nach Zürich. Im September feiern wir Österreich – mit Kultur, Kulinarik und viel Lebensgefühl.

Gemeinsam mit österreichischen Künstler:innen, kulinarischen Stars und euch feiern wir Österreich in Zürich. Bei Workshops, Verkostungen, Lesungen, kulinarischen Events, Konzerten und Ausstellungen laden wir euch ein, Österreich aus der Schweiz aus kennenzulernen. Seid ihr dabei?

Ein bisschen gedulden müsst ihr euch leider noch. Das Programm gibt´s im Juni 2026. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Stimmt´s?

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